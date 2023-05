Murió Martin Amis: once libros imprescindibles para conocer lo mejor de su obra

Martin Amis murió este viernes tras padecer cáncer de esófago. Tenía 73 años. Foto: David Hartley/Shutterstock

Martin Amis, escritor conocido por sus elegantes novelas, su crítica literaria ampliamente admirada y sus ácidas observaciones sobre la cultura británica y estadounidense, murió este viernes a los 73 años. Hijo del famoso escritor británico Kingsley Amis, se convirtió en una de las celebridades literarias características de su generación.

Irrumpió en escena con novelas de humor negro sobre las drogas, el sexo, las finanzas y los medios de comunicación, en contra de lo que él consideraba la tendencia británica hacia una nostalgia desvaída y desinfectada. En la madurez, abordó temas de mayor envergadura: la historia, la guerra, el espectro de la aniquilación nuclear y el ecologismo. Su último libro, Desde dentro, es una reflexión autobiográfica y metaficcional sobre su vida, sus amistades y algunas políticas contemporáneas.

“Creo que hay mucho romanticismo en mi obra”, dijo una vez a un periodista, “pero se ve frustrado por la distorsión y la perversidad, las falsas imágenes comerciales de la televisión, la literatura, el porno. El hecho es que mi sátira no funcionaría si no se valorara lo que satirizo. Como en la poesía de Philip Larkin, el amor brilla por su ausencia”.

Amis fue enérgicamente prolífico como novelista, ensayista, crítico y reportero. He aquí por dónde empezar a leerlo.

Las principales novelas

Dinero (1984). La primera novela de lo que se conocería como la trilogía londinense de Amis sigue a un publicista, John Self, que cruza el Atlántico para rodar una película. El propio Amis la describió como “esencialmente una novela sin argumento... una novela de voz”.

Así la caracterizó Jonathan Yardley en su reseña para The Washington Post: “Desde la primera página hasta la última, es una larga borrachera, interrumpida sólo brevemente por un período de relativa sobriedad; contiene una incesante actividad sexual, en gran parte onanista; tiene un generoso suministro de lenguaje sórdido que no pasaría el examen de una sociedad educada; y tiene una palabra poco amable para casi todas las razas, credos o nacionalidades conocidas... Es tan incansable y salvajemente hilarante que leerlo es literalmente una experiencia agotadora, de la que uno sale jadeando y suplicando más”.

Campos de Londres (1989). “Esta es la historia de un asesinato”, nos dice el narrador en la primera página de la que posiblemente sea la novela más admirada de Amis. “Todavía no ha ocurrido. Pero ocurrirá. (Más le vale)”. El narrador es Samson Young, un escritor estadounidense crónicamente bloqueado. Pero al igual que John Self en Dinero, el personaje más memorable de la novela es el más sórdido: Keith Talent, un ladrón de poca monta que aspira a ser campeón de lanzamiento de dardos. Amis se ocupó del Nueva York de los ochenta en Dinero y captura el Londres de finales del siglo XX con el mismo ojo hastiado y muy divertido.

La información (1995). Esta historia de dos escritores enemigos, uno de los cuales se convierte en un éxito de ventas, fue eclipsada en los tabloides británicos en el momento de su publicación por los 800.000 dólares que se rumoreaba que Amis había cobrado por ella. El autor comentó más tarde a un entrevistador su exigencia del generoso anticipo: “Estas cosas se te quedan grabadas. Durante años fue lo primero sobre lo que preguntaba la gente, y no fue mi mejor momento”.

Pero a la reputación del libro le ha ido muy bien: en 2019, The Guardian la clasificó como su segunda mejor novela (por detrás de Dinero), escribiendo: “La comedia es despiadada pero afectuosa y la angustia existencial, más aguda que nunca”.

La no ficción

La guerra contra el cliché: ensayos y críticas, 1971-2000 (2001). Amis fue muy admirado por otros críticos por su labor como tal. Michael Dirda, del Post, en su reseña de esta colección, escribió: “Si eres escritor o -que Dios te ayude- periodista literario, sabrás de repente, con una claridad aturdidora, cómo se sintió Salieri cuando Mozart llegó a Viena”.

Amis era un crítico “honesto y paciente”, escribió Dirda, y con estilo: “Cualquier cosa que Amis decidiera decir sobre un libro o un escritor parecía acertada, y expresada con un gusto exquisito”. Esta colección incluye artículos sobre todo tipo de autores, desde Bellow, Nabokov y Kafka hasta Elmore Leonard.

Experiencia (2000). Las memorias de Amis, estructuradas de forma imprecisa pero bellamente escritas y reveladoras, abarcan sus relaciones sentimentales, sus numerosos amigos literarios, su vida con su famoso padre y sus igualmente famosos (o infames) dientes. (Las entradas del índice del libro correspondientes a “problemas dentales” son una experiencia literaria en sí mismas).

El infierno de los imbéciles y otras visitas a América (1986). Además de perfiles literarios, esta colección de artículos que Amis escribió para revistas y periódicos desde finales de los setenta hasta principios de los ochenta también incluye sus opiniones sobre Elvis, Ronald Reagan y Steven Spielberg.

El segundo plano (2008). Como muchos otros escritores literarios tras el 11 de septiembre, Amis escribió polémicos artículos de opinión que, en el mejor de los casos, recibieron críticas dispares. En The New York Times, Leon Wieseltier escribió sobre esta colección: “Los resultados del cóctel torpemente mezclado de retórica y rabia de Amis pueden ser excéntricos, o peor”.

Amis en 1981, frente a su máquina de escribir. Foto: Martin Lawrence/Daily Mail/Shutterstock

Ensayos y reseñas

El estilo de Joan Didion (1980). Apodando a Didion “la poeta del gran vacío californiano” en la London Review of Books, Amis elogia su originalidad y critica la “vacuidad” de su escritura, en la que faltan, según él, imaginación social y referencias literarias seguras.

El mundo según Spielberg (1982). Amis confiesa que salió tambaleándose del cine, sin lágrimas, después de E.T., y dice en The Guardian: “La regla es: nadie ha perdido nunca dinero subestimando la inteligencia del público. Spielberg no necesita hacerlo porque, en cierto sentido, ya está ahí, sin cinismo”.

El mundo de Jane (1995). Pasando de Cuatro bodas y un funeral a la adaptación televisiva de la BBC de Orgullo y prejuicio, Amis reflexiona sobre la moda de Austen de los años 90 -“o más concretamente, la Darcymanía”- y el perdurable atractivo de la novelista.

Un oficio difícil (2001). Amis hizo un reportaje sobre la industria del porno estadounidense para The Guardian. Lo que sigue -hilarante, chocante, a veces espantoso- no debe citarse aquí.

Fuente: The Washington Post

