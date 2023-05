Marie Gouiric: “No quise romantizar la docencia ni la pobreza, pero tampoco estetizar la violencia policial”

Feria del libro 2023 - Entrevista a Marie Gouiric

Para arrancar Fernando Pagano, periodista de Infobae Leamos, hizo la presentación: “Estamos acá con Marie Gouiric. Ella es escritora, es docente también, y viene a presentar esta vez dos libros. Primero, su última novela, que se llama De ese tiempo que tuvimos por corazón. Y también una revisión de un libro de poemas suyo muy hermoso, que se llama Un método del mundo.

Marie Gouiric nació en Bahía Blanca, en 1985 y, además de escritora, es profesora de Artes Visuales.

Su novela tiene que ver con una maestra, una maestra que les cambia el modo de ver el mundo y, así, les cambia la vida a sus alumnos. Por eso, Pagano arranca por ahí.

-¿Qué fue primero, la maestra o la escritora?

-Ninguna de las dos. La primera fue la alumna. Después de ahí fue escritora o poeta. Y después... docente. Pero me encontré con el mundo de la escuela, de la docencia y de la poesía desde el lugar de alumna, que fue un lugar que disfruté mucho y que extraño incluso, de estudiante, de alumna.

-¿Y cómo fue unir tus dos oficios, no? El de docente y el de escritora? Porque en tu literatura se cruzan esos dos universos.

-Lo que iba a salir de mi experiencia iba a ser lo más sincero y genuino y lo mejor que yo iba a poder dar porque era el conocimiento que yo tenía en el mundo. Y en algún punto la escritura siempre está asociada a conocer algo y a saber sobre algo.

Pero hay algo más, que quizás vincule a la maestra con la escritora. Dijo Gouiric:

“Cuando escribo me gusta sentir que voy a ser comprendida. Algo didáctico. Sí, para mí esa idea de que no importa si este poema es cerrado... no es para mí. O sea, yo no estoy en contra de esas formas pero no es la mía. No me quedo tranquila. Entonces, siempre hay como algo pedagógico, como de querer explicar algo, contarlo y saber que alguien va a poder comprenderlo. Quien lo lea va a poder comprenderlo. Por eso hay cierta sensación de simpleza, sobre todo los poemas. Paso por una complejidad muy grande para llegar a ese nivel de simpleza como si hiciera como una bajada de conocimiento de lo que sé.

-Otra vez la docencia.

-Esto es algo más allá de mí, es algo que yo observo: las maestras son maestras toda su vida. Yo la otra vez me fui de viaje y alguien tenía como que poner el documento para poder pasar en un escáner y no lo podía hacer y se acercó una señora y empezó a mostrarle y yo le dije a mi novia: “ella debe ser una maestra jubilada”. Pienso que la docencia es una actitud, eso es una buena docente, ¿no? Pero tampoco quiero romantizar la profesión.

-Es algo que no haces para nada en el libro, ¿no?

-No estaba esa búsqueda. No. Ni de romantizar la docencia ni de romantizar la pobreza, ni de romantizar la droga, que también es un tema que se va tocando. Ni de estetizar la violencia policial. Son cosas que se cuentan, que aparecen y para mí es algo muy único, es algo que no había leído en otros libros. Primero porque no leí muchos libros con personajes principales que sean docentes, maestras. Y segundo porque cuando se tocan estos temas como la violencia, la droga, y cuando alguien toca los temas de personas de clases más bajas, suele haber un trabajo casi amarillista muchas veces, como de usar eso más que de contarlo.

