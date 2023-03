¿Qué dice de nosotros la ropa que usamos? Consejos de la exitosa “Avatar de estilo” para comunicarnos a través de la moda

Corine Fonrouge, la “Avatar de estilo” que es furor en redes por enseñar cómo la ropa define nuestra identidad.

Corine Fonrouge se define como consultora y speaker de estilo. Trabajó como actriz, productora de moda y en las redes suma 198 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Producto de su trabajo de los últimos años y de la exploración de distintas disciplinas holísticas, escribió Avatar de estilo, que acaba de salir por editorial Grijalbo. Un libro sobre moda, identidad y color, conceptos que sintetizan el espíritu del método diseñado por Corine, con un único objetivo: conectar con el estilo personal.

Lejos de las estructuras y clasificaciones de las publicaciones de moda que indican los modos correctos o incorrectos al vestir, Fonrouge propone sumergirse en un camino de autoconocimiento para que las personas obtengan su mejor versión en cada etapa de la vida. Donde lo importante no es tanto lo que se lleva puesto, sino lo que comunica esa prenda. Buscando la armonía entre la ropa y la persona que la viste.

La imagen de Corine su multiplica en las redes. Pelo castaño corto, tirante por efecto del gel, suelto; vestida con colores vibrantes, tonos neutros, pantalones amplios o al cuerpo para resaltar su figura. A veces labios en tonos rosados, a veces rojos, delineado intenso en los ojos, o a cara lavada, pero siempre la infaltable copa de vino a la hora de transmitir en vivo.

Ahora Corrine está de vacaciones en Uruguay pero activa en las redes, donde conecta con su audiencia dando consejos para el armado de las valijas y mostrando el día a día con sus looks versátiles para usar en distintas ocasiones. Donde una malla enteriza puede usarse en la playa para hacer yoga, y más tarde lucirse en una cena con un jean; o una remera de algodón puede acompañar un vestido de lencería para un almuerzo de día. Probar, jugar, combinar y optimizar el guardarropa, esa es la cuestión.

El recorrido de Avatar de estilo está planteado como un proceso que arranca con la propia historia de Fonrouge, su infancia y el legado de su madre, quien amaba la moda y tenía un gusto exquisito y una debilidad por las piezas de autor, más acorde a su deseo de aparentar y de agradar que a su presupuesto. Y así los resúmenes de la tarjeta de crédito se acumulaban. Vivía endeudada. Y cuando le preguntaban por alguna prenda nueva que aparecía de repente en su guardarropa, mentía y ocultaba sus compras.

Para la autora no fue sencillo contar su propia vida, pero en parte ese era el desafío del libro. “Al principio, cuando lo estaba escribiendo, lo hice muy intuitivamente, ni lo pensé. Pero cuando lancé el libro me dije: ‘Le estoy mostrando al mundo mi historia’. Y a la vez me parece súper rico sacarle la careta a un montón de circunstancias. Redefinir el aparentar, los conceptos de belleza aprendidos en la casa, las creencias limitantes. Como digo en el libro, el guardarropa es una extensión de cómo fue construida en tu infancia o en en tu hogar de origen la idea de estética. Por eso cuento mi propia historia, porque siento que me ayudó a redefinirme y a transformarme, y también a sanar un montón de circunstancias de mi vida”, dice Fonrouge.

Avatar de estilo transita la búsqueda del autoconocimiento por encima del perchero ideal, para llegar al encuentro del estilo personal, con un lenguaje accesible, lejos de los tecnicismos. Así lo explica en el libro: “Todos tenemos estilo, solo hay que aprender a identificarlo. Pero, ¿qué es el estilo? Es la síntesis de todo lo que somos, nuestra historia, intereses, viajes, hobbies, profesión, aspiraciones, gustos, curiosidades, ambiciones y también complejos, miedos, bloqueos, limitaciones. Muchas veces nos vestimos sin saber que las prendas que elegimos están condicionadas por todos estos aspectos que inconscientemente nos gobiernan. Por eso, antes de analizar un guardarropa, definir las prendas o elegir colores, empiezo por el principio: uno mismo. Esa es la clave para que este trabajo de transformación sea sostenible en el tiempo”.

Y amplía la dimensión de la palabra “avatar” para entender no solo cómo vestir, sino desde dónde hacerlo. “Avatar es lo que te ponés todos los días, lo que te define y define tu identidad. El vestir es una herramienta, un recurso que exterioriza un proceso que ante todo es interior. Por eso, este libro te propone un viaje para conectar con tu poder personal, para vestirte de adentro hacia afuera, desde tu verdadero deseo y confianza absoluta”, explica Fonrouge.

Corine Fonrouge: “El método tiene que ver con vestirnos desde un lugar genuino donde el protagonista es uno y no una técnica; donde el vestirse sea algo como placentero, lúdico, creativo, de todos los días".

Preguntas del estilo de “cómo me quiero sentir”, “cómo quiero que me perciban”, “qué me gusta de mí”, “qué hago para potenciarme”, completan el ikigai de estilo. Inspirada en el método japonés que propone revisar el propósito de vida mediante la pregunta por la pasión, la misión y la visión, Corine lo reformuló para pensar el estilo personal.

Y hay ejercicios prácticos para ir definiéndolo a medida que se avanza en la lectura de los capítulos. Se trata de un método que busca integrar distintos intereses de la autora para potenciar la imagen personal a través de ejercicios de observación, desafíos y propuestas de registro personal. Porque la forma de hablar, de caminar, de moverse en el mundo construyen la imagen personal.

“El método tiene que ver con vestirnos desde un lugar genuino donde el protagonista es uno y no una técnica; donde el vestirse sea algo como placentero, lúdico, creativo, de todos los días; donde brindo herramientas de autoconocimiento y donde la técnica (todo lo que tiene que ver con la morfología y con la colorimetría) está más basada en los objetivos de imagen y de belleza que tenga cada persona. Así se adapta según el ciclo de vida en donde eso se pueda expresar concretamente en básicos de guardarropa, en cápsulas de looks, en armado de valijas y en compras inteligentes”, dice Fonrouge.

Aparte de la historia personal de la autora, lo que emerge con fuerza en el libro son las referencias a sus propios clientes, que cuentan cómo llegaron a la consulta, cuáles eran sus objetivos, el proceso que atravesaron y cuáles fueron los resultados obtenidos después de la asesoría para dejar en claro que la importancia no radica tanto en deshacerse de prendas o poner en orden el placard, sino de conectar con el estilo propio.

Más que elegir qué ponerse en función del contexto o el lugar al que vamos, la autora plantea una pregunta diferente para plantearse frente al espejo: "¿Cómo me quiero sentir hoy?".

“Esa tarde se desprendió de un 60% de su guardarropa, que consistía en prendas heredadas, viejas percudidas y arruinadas. A medida que sacábamos ítems, se iba sintiendo el hermoso alivio que genera el vacío. Prenda por prenda, analizada en base a lo que Flor estaba siendo en esa nueva etapa. Mientras más conectaba con cómo quería verse, más rápido identificaba si quería la prenda o no. Sucedió que al principio del proceso estuve más presente para recordarle sus objetivos y ayudándola a identificar si la prenda acompañaba o no, sobre todo cuando el apego se confundía con el deseo. Pero después de unas horas ese ejercicio ganó fuerza y fue más fácil de soltar”, relata en Avatar de estilo.

Tanto el sentido del libro como el trabajo de Fonrouge radican en animar a las personas a indagar en sus gustos e intereses, involucrando la profesión, los hobbies y todo aquello que las apasione. Da igual si son hombres o mujeres, y tampoco importa qué edad tengan, mientras estén dispuestos a trabajar en sus objetivos de comunicación. Porque el vestir trasciende la moda. Está más cercano a lo que cada persona comunica, es la síntesis de su forma de ser en el mundo, el lenguaje propio de cada persona.

“El estilo personal cuenta y relata quién sos sin decir una palabra. Es una herramienta para que vos gestiones tu propia imagen. Si vos aprendes a gestionar tu imagen personal, vas a tener ese dominio y lo que vas a ver en el espejo va a ser una creación tuya y no algo que los demás quieren que seas. Porque el vestirse es una comunicación, es un lenguaje”, sintetiza la autora.

Por eso, tanto en el libro como en su cuenta de Instagram, cuando habla de los looks o se prueba prendas de distintos estilos y texturas, no justifica la elección desde lo que es más apropiado para tal o cuál ocasión sino que mira a cámara y lanza, al igual que lo hace en el libro, la pregunta en el aire: ¿Cómo me quiero sentir hoy?

