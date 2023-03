“Inteligencia financiera”: ¿siempre se puede confiar en los números?

"Inteligencia financiera", de Karen Berman y Joe Knight, es una completa guía al intrincado mundo de las finanzas, tanto para directivos con altos cargos de responsabilidad como empleados con puestos menores de empresas privadas o personas que quieran mejorar su economía personal.

Suele pensarse que los números no mienten. Pero los expertos en economía saben que, como sucede con las palabras, muchas veces estos pueden moldearse hasta lograr que digan lo que uno quiere que digan. ¿Cómo adentrarse entonces en el intrincado mundo de las finanzas, tanto de empresas como personales?

Inteligencia financiera está considerada por la revista Inc. como una de las “guías mejores y más claras” que existen en el mercado especializado. Los autores, Karen Berman y Joe Knight, utilizan su amplia experiencia en el terreno de la educación económica para ofrecer una “visita guiada” al complejo universo de la gestión financiera.

A partir de un lenguaje llano, e ilustrando el texto con historias fascinantes, Berman y Knight le explican al lector (que no necesariamente tiene que estar metido en el tema) lo que realmente significan los números y por qué son tan importantes. Así, enseñan un método para fomentar las ganancias y las buenas inversiones, detectar tendencias nocivas o peligrosas en la marcha de las finanzas y enderezar el rumbo.

Los destinatarios de Inteligencia financiera, editado por Sirio, son tanto directivos con altos cargos de responsabilidad como empleados con puestos menores de empresas privadas y otras organizaciones, pero también es una obra verdaderamente útil en el terreno de las finanzas personales.

Gracias a esta lectura, cualquiera puede alcanzar una capacitación fundamental para incidir en la buena marcha de su empresa para aspirar a un ascenso o a un mejor puesto de trabajo, o bien llevar con buen criterio las finanzas de su hogar.

“Inteligencia financiera” (fragmento)

No siempre se puede confiar en los números

Si lees las noticias con regularidad habrás aprendido mucho, en los últimos años, sobre las artimañas que usan algunos para falsear los libros de sus empresas: hacen constar ventas fantasma, ocultan gastos, «secuestran» algunas de sus propiedades y deudas en un lugar misterioso conocido como fuera de balance...

Algunas de las técnicas son gratamente simples, como la que usó una empresa de software hace unos años para hacer crecer sus ingresos: envió a sus clientes cajas vacías justo antes del final del trimestre. (Los clientes devolvieron las cajas, por supuesto, pero no hasta el siguiente trimestre). Otras técnicas son tan complejas que es casi imposible entenderlas. (¿Recuerdas Enron? Los contables y fiscales necesitaron años para desentrañar todas las transacciones falsas de esa desafortunada empresa). Mientras haya mentirosos y ladrones en esta tierra, algunos de ellos encontrarán sin duda formas de incurrir en el fraude y la malversación.

Pero tal vez hayas advertido también algo más respecto al misterioso mundo de las finanzas: que muchas empresas encuentran maneras perfectamente legales de hacer que sus libros presenten un aspecto mejor del que deberían tener. Por supuesto, estas herramientas legítimas no son tan potentes como el fraude: no pueden hacer que una empresa que está en bancarrota parezca próspera; al menos, no por mucho tiempo.

Sin embargo, es sorprendente lo que sí pueden hacer. Por ejemplo, una pequeña técnica llamada cargo único le permite a una empresa tomar un montón de «malas noticias» y agruparlas en los resultados financieros de un trimestre, para que los futuros trimestres presenten un mejor aspecto. Alternativamente, pasar ciertos gastos de una categoría a otra puede embellecer el panorama de las ganancias trimestrales de una empresa y hacer que suba el precio de sus acciones.

Hace un tiempo, el Wall Street Journal publicó un artículo de primera plana sobre cómo hay empresas que engordan sus resultados netos reduciendo las acumulaciones de beneficios de los jubilados, aunque es posible que no gasten ni un centavo menos en esos beneficios. Cualquiera que no sea un profesional de las finanzas contemplará estas maniobras con cierto grado de perplejidad, probablemente.

En todos los otros ámbitos empresariales (la mercadotecnia, la investigación y desarrollo, la gestión de los recursos humanos, la formulación de estrategias, etc.) hay un componente subjetivo importante, obviamente; en estos terrenos los datos no son lo único relevante, sino que también lo son la experiencia y el enfoque que se decida adoptar. Pero ¿las finanzas? ¿La contabilidad? Los números que salen de estos departamentos son objetivos, indiscutibles; es un enfoque de blanco o negro, sin lugar para los tonos de gris, ¿no?

Está claro que una empresa ha vendido lo que ha vendido, ha gastado lo que ha gastado, ha ganado lo que ha ganado, ¿verdad? Entonces, cuando nos encontramos con una situación de fraude, y a menos que la empresa haya enviado cajas vacías realmente, ¿cómo pueden los ejecutivos hacer que las cosas parezcan tan diferentes de como son en realidad con tanta facilidad? ¿Por qué no les cuesta nada manipular el resultado neto?

En "Inteligencia financiera", los autores explican cómo usar los números a tu favor.

El arte de las finanzas

La realidad es que en la contabilidad y las finanzas, como en esos otros ámbitos empresariales mencionados, el arte tiene el mismo protagonismo que la ciencia. Se podría decir que es el secreto bien guardado del director financiero o del contable, excepto por el hecho de que no es un secreto, sino una verdad que conocen todos los que se dedican a las finanzas. Por desgracia, el resto de nosotros tendemos a olvidarla.

Creemos que si aparece un número en los estados financieros o en los informes que el departamento de finanzas facilita a los administradores, debe representar con precisión la realidad. Pero esto no siempre es así, aunque solo sea por el hecho de que los que manejan los números no pueden saberlo todo. No pueden saber exactamente qué hacen todos los miembros de la empresa cada día, por lo que tampoco pueden saber inequívocamente dónde reflejar los gastos. No pueden saber con exactitud cuánto durará un aparato y, por lo tanto, qué parte de su coste original deben hacer constar en cualquier año dado.

El arte de la contabilidad y las finanzas es el arte de usar unos datos limitados para acercarnos lo máximo posible a una descripción precisa de lo bien que se está desempeñando una empresa. La contabilidad y las finanzas no son la realidad, sino un reflejo de la realidad, cuya precisión depende de la capacidad que tengan los contables y otros profesionales de las finanzas de efectuar unas suposiciones razonables y de calcular unas estimaciones realistas.

Es un trabajo duro. A veces tienen que cuantificar lo que no es fácil de cuantificar. A veces les resulta difícil decidir en qué categoría incluir un elemento dado. Ninguna de estas complicaciones significa necesariamente que los contables y expertos en finanzas quieran manipular los libros o que sean incompetentes. Las complicaciones surgen porque deben realizar conjeturas bien fundamentadas en cuanto a los números de la empresa todo el día.

El resultado de estas suposiciones y estimaciones suele ser que los números aparecen sesgados. Ten en cuenta, por favor, que al decir sesgados no estamos poniendo en duda la integridad de nadie. (De hecho, algunos de nuestros mejores amigos son contables, y en las tarjetas de visita de uno de nosotros, Joe, consta el cargo de director financiero). Cuando decimos que «los números aparecen sesgados», solo queremos indicar que pueden estar desequilibrados hacia un lado u otro de la balanza, según la formación o la experiencia de las personas que los compilaron e interpretaron. Únicamente significa que los contables y otros profesionales de las finanzas han partido de ciertas suposiciones y estimaciones, y no otras, a la hora de elaborar sus informes.

Uno de los objetivos de este libro es que puedas comprender estos sesgos, corregirlos cuando sea necesario e incluso utilizarlos en tu propio beneficio (y para favorecer a tu empresa). Para alcanzar esta comprensión, has de saber cuáles son las preguntas que debes formular. Con la información que reúnas podrás tomar decisiones bien fundamentadas y ponderadas.

