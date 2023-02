La novela que está detrás de “LLYLM”, el nuevo éxito de Rosalía

“LLYLM” el nuevo éxito de Rosalía

La cantante española Rosalía presentó recientement “LLYLM” (Lie Like You Love Me), una canción en español e inglés con la que la intérprete se ha certificado como artista global. Este tema aparece casi un año después de su despegue en la escena internacional con el álbum “Motomami”. En esta interpretación en spanglish, demuestra también que sus letras siempre van más allá de lo que aparentan, incluyendo algunas referencias culturales y literarias.

Desde el “El mal querer” la artista ya incluía referencias y tonos disruptivos, ahora se aventuró a ir más allá de las influencias flamencas; desde el título, “Miénteme, dime que me quieres” (Lie Like You Love Me), hace referencia a un clásico western americano, “Johnny Guitar”, de 1954, dirigido por Nicholas Ray y basado en la novela homónima de Roy Chanslo.

La primera adaptación de “Johnny Guitar” fue estelarizada por Joan Crawford y Sterling Hayden, que protagonizaron una de las escenas más memorables de la era dorada de Hollywood, e inmortalizaron la frase “Miénteme, dime que me quieres”, frase que la escritora catalana Montserrat Roig habría utilizado antes en su libro “Dime que me quieres, aunque sea mentira”, obras que se volvieron importantes en las dos latitudes.

"Johnny Guitar" - Roy Chanslo

“Johnny Guitar” es una de las máximas obras del western norteamericano. Escrita en 1953 por Roy Chanstor es una obra que habría pasado sin pena ni gloria de no haber sido por la versión fílmica protagonizada por Joan Crawford, quien durante la madurez de su carrera deseaba participar en un western en el que pudiera sentirse como Clark Gable.

En 1954, el director Nicholas Ray se encargó de convertir el relato literario en un hito del cine. La novela presenta una historia épica de amor entre Vienna, una mujer dura y fuerte, propietaria de un salón frecuentado por personajes poco recomendables, y un hombre que oculta tras una guitarra su pasado como pistolero. En “Johnny Guitar” la historia transita entre la pasión, los celos, las mentiras y la muerte.

La artista Carmen García Iglesias se encargó de ilustrar la versión en castellano del título, un libro de 368 páginas editado por el sello editorial Reino de Cordelia en 2018. La trama de “Johnny Guitar” se desata tras la llegada de un hombre en la mitad de una tormenta después de atravesar un pasaje desolado que busca refugio en un salón.

Joan Crawford y Sterling Hayden en “Johnny Guitar” dirigida por Nicholas Ray

Esta obra de Nicholas Ray contribuyó a la estructuración del uno de los arquitipos del género del western, que posteriormente se utilizaría en producciones audiovisuales y teatrales: el desembarco de un forastero en un territorio nuevo en el que recurrentemente encuentra problemas. Considerada una “rara avis” del género, en la novela, el vaquero es Vienna, una mujer que es sobreviviente en un mundo de hombres, dispuesta a luchar de igual a igual para defender su “saloon”.

El lema de este clásico del western y pionera del empoderamiento femenino estadounidense, es el que le da título al nuevo éxito viral de la Rosalía, tras Despechá, su anterior éxito. “LLYLM” no es la primera canción que la intérprete compone en inglés, pero sí la primera que publica en solitario en ese idioma; anteriormente había colaborado en “Barefoot in the park”, junto a James Blake, en 2019, y con The Weeknd en la versión alterna de “Blinding Lights”, en 2020.

