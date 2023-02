Cómo es “El secreto”, el libro que recomienda Ricardo Fort en la serie documental sobre su vida

La ley de atracción, una de las teorías favoritas de Ricardo Fort, que conoció por el best-seller "El secreto".

“Chicos, yo creo en El secreto y nada más. El secreto es lo que mejor que hay, la ley de atracción”, confiesa Ricardo Fort mirando a cámara, en medio de una cena en Miami junto a “los gatos” y a gente de su entorno. Está convencido y no va a parar hasta persuadir a los que estamos frente a la pantalla, en ese primer plano que interpela como sólo él lo hacía. Fort insiste en que debemos leer su libro de cabecera porque tiene una revelación para todos. Según este libro, el Universo conspira para que suceda aquello que deseamos con tanta fuerza.

Así, a los veinte minutos del primer capítulo de El Comandante Fort, la serie documental sobre su vida que se puede ver en la plataforma de streaming Star+, el mediático y excéntrico millonario habla de El secreto, un verdadero fenómeno editorial desde su publicación en 2006, de la australiana Rhonda Byrne. Entre viajes, Rolls Royce y relojes Rólex, se asoma desde las páginas de un best-seller la filosofía de vida que seguía Fort. “¿Se puede ser el Dios de un propio milagro?”, se pregunta el narrador de la serie que protagoniza el millonario. Lo cierto es que la vida y las condiciones en la que ocurre son una trama mucho más compleja que desear y casi milagrosamente obtener lo deseado: no siempre podemos lo que queremos.

Traducido a más de 50 idiomas y con 34 millones de libros vendidos -ese que leen todas las celebridades del mundo y que supieron recomendar Oprah Winfrey y Will Smith, entre otros- El secreto muestra cómo aplicar los conocimientos y la sabiduría de grandes maestros del pasado y actuales a todas las áreas de la vida: desde la salud hasta la riqueza, el éxito y las relaciones para obtener eso que tanto queremos. “Una ley secreta y un principio del universo”, dice Byrne.

“Lo que pienses es lo que te pasa”, vuelve a decir Fort -¿cuántas veces viene esta idea a nuestra mente?-. Porque, para él, como en el libro, lo que soñamos está en nuestras manos. ¿Funciona así el mundo? “Todo lo que quiero, lo imagino, como que va a pasar. Obvio que me estoy imaginando estar en el jurado de Bailando por un sueño, por supuesto. Me veo ahí sentado. Yo me veo, ya estoy”. A los pocos meses, Ricardo Fort se mete en la televisión y en el corazón de los televidentes a través de Showmatch, el programa argentino más visto por ese entonces.

Tanto convence Ricardo al destino que le (nos) canta una y otra vez “I know you want me / You know I want you” (algo así como “Sé que me quieres / Sabes que te quiero”). El Comandante obtiene lo que quiere y entra triunfante a donde se proponga. Nos hipnotiza, queremos más y lo extrañamos.

Ahora, necesitamos saber de qué se trata ese libro que recomendaba y que tanto lo fascinaba.

La gran revelación

“Hace un año mi vida se había desmoronado”, cuenta en el prólogo de El secreto su autora, Rhonda Byrne, y continúa: “Estaba exhausta, mi padre murió repentinamente y mis relaciones con mis compañeros de trabajo y mis seres queridos eran desastrosas. Poco podía imaginarme por aquel entonces que de toda esa desesperación llegaría el más grande de los regalos”.

A fines de 2004, Byrne está quebrada tras los eventos traumáticos. ¿Qué es lo que transforma su vida? Un libro. Su hija le da una copia de La ciencia de hacerse rico, del escritor estadounidense Wallace Wattles, y uno de los más conocidos exponentes del llamado Nuevo Pensamiento, a la par de nombres como William Walker Atkinson y Orison Swett Marden, entre otros.

Rhonda Byrne.

“Algo dentro de mí me hizo pasar las páginas una por una, y todavía puedo recordar mis lágrimas golpeando las páginas mientras las leía. Me dio un vistazo de El Secreto y fue como una llama dentro de mi corazón”, recuerda la australiana. Así es como Byrne descubre algo así como una ley secreta y un principio del universo.

Mientras tanto, en Los Ángeles, la vida de un todavía ignoto Ricardo Fort también da un vuelco: se convierte en padre de los mellizos Marta y Felipe, quienes nacieron a través de un vientre subrogado. El multimillonario cumple uno de sus grandes deseos y se convierte en el primer argentino en utilizar este método.

Uno de los grandes sueños cumplidos de Ricardo: ser padre.

Byrne comienza una investigación exhaustiva que logra cambiar su vida. Cientos de entrevistas con “maestros vivos”, los líderes mundiales en los campos de los negocios, la economía, la medicina, la psicología, la historia, la teología y la ciencia, le dan material para realizar un documental que precede al gran éxito del libro. La australiana no duda en poner en práctica todo lo que había aprendido y empieza a “manifestar” un deseo: compartir ese conocimiento con el mundo.

Tal es esa necesidad que la obra de Byrne no se agota en su primer libro y la australiana publica El Poder -disponible en 48 idiomas y best-seller de The New York Times-, La Magia, Héroe, Cómo el secreto cambió mi vida y El secreto más grande, entre otros.

También, una colección de tres audiolibros en la serie The Secret Masterclass están disponibles desde 2020: El secreto del dinero , El secreto de la salud y El secreto de las relaciones. ¿Qué más? Byrne es la productora de la película El secreto: atrévete a soñar, basada en su libro El secreto, protagonizada por Katie Holmes, Josh Lucas y Jerry O’Connell, estrenada en 2020.

La llave maestra

“Los grandes maestros de todos los tiempos nos han enseñado que la ley de atracción es la ley más poderosa del Universo”, se lee en uno de los primeros capítulos de El secreto, que ocupó el primer puesto de la lista de libros más vendidos del The New York Times durante más de 200 semanas y fue nombrado por USA Today como uno de los 20 libros más vendidos de los últimos 15 años.

El libro, que logra la fascinación de Fort ni bien lo descubre, parte de la idea de que hay un Gran Secreto, una suerte de llave maestra que encierra una sabiduría legendaria para conseguir lo que queramos: salud, dinero, felicidad, relaciones, superación de obstáculos, curaciones. En definitiva, conseguir lo imposible.

En casi 200 páginas, el libro nos susurra al oído algo así como “el poder es tuyo” y aporta las claves que aplicaron distintos líderes y “maestros vivos” para construir la vida que tanto anhelaban y que consiguieron. Se trata de una guía para pedir, atraer, tener fe y saber recibir.

“Cuando quieras atraer algo a tu vida, asegúrate de que tus acciones no contradicen tus deseos”, escribe Byrne en su best-seller. Conocemos a alguien que tomó al pie de la letra cada página de El secreto: Ricardo Fort. “Tengo la filosofía de la ley de atracción del libro El secreto, que es lo que me guía a mí y por eso me salen todas las cosas que ahora me están saliendo. No porque tenga plata sino porque aplico la ley del secreto y salen”, declara en 2010 el multimillonario en el libro Ricardo Fort. Historia de vida, de Néstor Montenegro.

Ricardo Fort en Showmatch, junto a Marcelo Tinelli.

“Esta ley rige todo el orden del Universo en cada momento de tu vida y en todas las cosas que experimentas. No importa quién seas o lo que hagas, la ley de atracción es la que modela tu experiencia total de la vida y lo hace a través de tus pensamientos. Tú eres quien activa la ley de la atracción a través de tu mente”, se lee en uno de los primeros capítulos de El secreto. Según detalla la autora australiana en su libro, William Shakespeare, Beethoven, Da Vinci, Sócrates, Platón, Pitágoras, Isaac Newton y Víctor Hugo, entre otros, lo expresaron y compartieron en sus obras y enseñanzas.

Fort también es de la partida y atrajo esos deseos, por más extravagantes o alocados que sonaran, y se cumplieron (y un poco, nos alegró esos días). ¿Cuáles? Cantar, ser productor, aparecer en la pantalla haciendo lo que quería, ya fuera como jurado en Showmatch, entrando en un caballo blanco vestido de mariachi, representando al Che Guevara o personificando al diablo mientras bailaba las canciones de Lady Gaga, o en sus obras de teatro y programas televisivos. “Yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls Royce” es una de sus frases más recordadas del Comandante. Pero, según él, manejaba su vida a través de sus pensamientos.

Ricardo Fort, "El santo digital" como lo llaman en la serie. Un hombre que quería ser inmortal.

Uno de los hermanos de Ricardo, Eduardo, en el capítulo final de la serie refuerza cuán aferrado estaba el mediático a esta filosofía de vida: “Él creía mucho en El secreto” y agrega: “Y uno a veces decreta un poco su destino”.

Fort también habla de su muerte y lo cuenta Ayelén Fernández , la primera representante del multimillonario en una entrevista en NetTV: “¡Soy todo! Y voy a ser tan tan tan famoso que a los cinco años yo sé que me voy a morir. Y voy a quedar a perpetuidad en la memoria de la gente como la persona más recordada de la Argentina”.

Quizá su deseo más fuerte era ser eterno. Y lo logró.

“El secreto” (fragmento)

Cómo utilizar el secreto

Eres un creador y el proceso creativo utilizando la ley de la atracción es sencillo. Los más grandes maestros y avatares han compartido el Proceso Creativo a través de una maravillosa obra, en millares de formas. Los grandes maestros suelen contar historias para demostrar cómo funciona el Universo. La sabiduría que encierran esas historias se ha transmitido con el paso de los siglos y se ha vuelto legendaria. Muchas personas hoy en día no se dan cuenta de que sus enseñanzas son la verdad de la vida.

James Ray

Pensemos en Aladino y su lámpara maravillosa. Aladino coge la lámpara, le saca el polvo y sale el genio. El genio siempre le dice: “¡Tus deseos son órdenes!”

En la misma historia el genio le concede tres deseos, pero si te remontas a los orígenes de ese cuento descubrirás que no había límites.

Piensa en esto.

Ahora contempla esta metáfora y aplicala a tu vida. Recuerda que Aladino es el que siempre pide lo que quiere. Luego tienes el Universo, que es el genio. Las tradiciones le han dado distintos nombres: el ángel de la guarda, tu ser superior, etc. Puedes llamarlo como te plazca y elige el que más te guste, pero todas las tradiciones nos han dicho que hay algo superior. Y el genio siempre nos responde:

“¡Tus deseos son órdenes!”

Esta maravillosa historia demuestra cómo toda tu vida y todo lo que hay en ella lo has creado Tú. El genio simplemente ha respondido a cada una de tus órdenes. El genio es la ley de la atracción y siempre está presente escuchando lo que piensas, dices y haces. ¡El genio supone que todo lo que piensas, lo quieres! ¡Que todo lo que dices, lo quieres! ¡Que todo lo que haces, lo quieres! Eres el Amo del Universo y el genio está para servirte. El genio nunca se cuestiona tus órdenes. Tú las piensas y él inmediatamente empieza a poner en marcha el Universo, a través de las personas, circunstancias y acontecimientos para cumplir tus deseos.

Quién es Rhonda Byrne

♦ Nació en Melbourne, Australia, en 1951.

♦ En 2006 publicó El secreto, que se convirtió rápidamente en un fenómeno editorial y tuvo su adaptación cinematográfica. También es autora de otros títulos como: El Poder, La Magia, Héroe, El secreto más grande y Cómo el secreto cambió mi vida, entre otros.

♦ En 2007 formó parte de la lista de las 100 personas más influyentes del planeta de las revistas Time y Forbes.

