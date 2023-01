“El corazón de la bruja”, de Genevieve Gornichec, un viaje al mundo de los dioses nórdicos

La historiadora Genevieve Gornichec es la autora de la novela "El corazón de la bruja".

Ahí donde se terminaban las vidas de las brujas en la Edad Media, es donde inicia esta historia: en la hoguera. Y Angrboda, el personaje con el que iniciamos la lectura de este libro, parece condenada a acabar también allí.

Odín le ha impuesto este castigo por haberse negado a leerle su futuro. Herida y sin poderes, huye a los confines más profundos del bosque, en donde un hombre la encuentra, Loki, y le cambiará la vida.

El recelo termina convertido en amor y Angrboda se casa con Loki. Se aman con intensidad. De su unión nacen tres hijos y el destino deparará para ellos un futuro secreto del que su madre intentará protegerlos a más no poder. A salvo del ojo de Odín, Angrboda recupera lentamente sus poderes proféticos, pero todo dará un vuelco cuando descubre que su idílica vida, y seguramente toda la existencia, está en peligro.

Skadi, la feroz cazadora, será su cómplice en esta historia. A su lado, Angrboda deberá elegir entre aceptar el destino que ha visto para su familia, o alzarse y reescribir el futuro.

Esa es la trama de la primera novela de Genevieve Gornichec, la autora norteamericana formada en Historia y especializada en Vikingos, al interior de la Ohio State University. Basada en una antigua historia de la mitología nórdica, “El corazón de la bruja” engendra un relato de amor, pérdida y esperanza en tiempos modernos.

Se trata de una reinterpretación de la mitología nórdica, un libro no ideal para lectores que busquen “pasar el rato”. No es, en sí misma, una lectura ligera. Amena, sí, pero no para quienes busquen “desconectarse”.

El lector se mete en la piel de Angrboda, esta bruja temida por los dioses por su capacidad para ver el futuro, que en su vida pasada era conocida con el nombre de Gullveig y considerada como la diosa que inició la guerra entre los Aesir y los Vanir.

Así empieza "El corazón de la bruja", de Genevieve Gornichec.

El libro está narrado en tercera persona, desde la perspectiva de Angrboda. Aunque algunos pasajes van en primera persona. El trabajo de documentación tras bambalinas es notable, siempre grato para los amantes de la literatura nórdica. ¿Ambientación? Un diez.

“Una hermosa y detallada historia”, dice Samantha Shannon, autora best seller del New York Times, “El priorato del naranjo”, que “no solo consigue reconocer que la figura de Angrboda ha sido borrada, sino que también la reversiona, dándole una vida que va mucho más allá de su relación con Loki, aunque también explore su historia de amor minuciosamente. Angrboda se nos presenta como una poderosa bruja y vidente, una madre devota, amante y amiga y, lo que es más importante, como una mujer que por fin está en el centro de su propia historia”.

Portada del libro "El corazón de la bruja", de Genevieve Gornichec. (Cortesía: Umbriel Editores).

Si bien la lectura es amena, en ocasiones se hace un poco lenta. Sin embargo, en ningún momento, la autora permite que los lectores pierdan el hilo de la historia. No hay mucha acción, pero las situaciones cargan consigo tal tensión que llega el punto en que parar no será una opción. Los lectores querrán tomar a los protagonistas por las orejas a ver si despiertan del letargo.

Esta es una novela entretenida que acoge muy bien la estructura de las historias épicas, con una protagonista atípica, empoderada e ingeniosa. Un libro que, como lo ha dicho Louisa Morgan, la autora de A Secret History of Witches, “te sorprenderá y te encantará de principio a fin”,

