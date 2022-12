Federico Axat, el gran autor del thriller psicológico, regresa con “La hija ejemplar”

Federico Axat, escritor argentino.

El nombre del escritor argentino Federico Axat ya es casi un sinónimo del thriller para quienes siguen de cerca el género. En 2010 sorprendió a los lectores con la publicación de su primera novela, “Benjamín”, y no ha parado de superar las expectativas desde entonces, libro tras libro.

Luego de hacer lo propio con “La última salida”, que se publicó en 2015, Axat regresa a la mesa de novedades con “La hija ejemplar”, un thriller de casi 600 páginas en el que el autor cuenta la historia de Camila Jones, que vendría siendo su Sherlock Holmes, quien se encuentra de repente envuelta en un caso que la llevará a desentrañar los misterios que ha dejado anotados en su diario la joven Sophia Holmes, a la que muchos dan por muerta.

“Ahora sé que la maldad se esconde donde menos lo esperas, y que los sitios donde te creías más segura pueden resultar los más peligrosos”. Fue lo último que escribió Sophia en su diario, casi un año antes de su desaparición. Desde entonces nadie sabe nada de ella, aunque las pruebas apuntan a que se quitó la vida arrojándose de un puente. Sus padres se niegan a creerlo. Para ellos, su hija no es la clase de persona que haría algo así.

Meses después, un chico que estudiaba con ella aparece muerto de un martillazo en la cabeza y hay quienes se atreven a pensar que quizá Sophia está viva y que su desaparición forma parte de un plan que ella misma ha puesto en marcha.

Entretanto, Camila Jones, una periodista de investigación temporalmente retirada, es contactada por un periodista local, su nombre es Tim, que quiere que se involucre en el caso. Al principio, ella no tiene ninguna intención de hacerlo, pero la revelación de que Sophia está ligada a un hecho de su pasado que nadie conoce la lleva a aceptar la propuesta y a buscar la verdad a cualquier precio.

La trama, un tanto más desglosada, es más o menos así: Están Sophia y su madre, cuya relación no es precisamente la mejor, y luego el compañero de la joven en el instituto, que graba un video que no tenía por qué ver la luz. Sí, un video íntimo. De repente, todos se vuelcan sobre Sophia y su vida convierte en un verdadero infierno. Ella desaparece y todos creen que se ha suicidado. Sus padres no.

Unos meses después, el chico que grabó el video aparece muerto y la idea de que Sophia sigue viva, o es un fantasma que causa estragos desde el más allá, gana fuerza.

Tim, que es periodista y trabaja en un reportaje al respecto, comienza a darse cuenta de que hay varias cosas que no están en su lugar. Decide buscar, entonces, a alguien que puede dar con la verdad detrás de todo: Camila Jones, una verdadera celebridad del periodismo de investigación.

Jones se resiste a involucrarse, pero igual termina haciéndolo, o no habría novela. Pero, claro, estaba bueno poner un poco de drama. Axat resuelva que el pasado de la investigadora tiene que ver con lo que está sucediendo en el caso de Sophia Holmes. A partir de allí, todo será en descenso, y no escalón a escalón, sino todo rodando.

"La hija ejemplar", el libro más reciente de Federico Axat. (Cortesía: Planeta de Libros).

La hija ejemplar es una novela en la que Axat se dedica, entre otras cosas, a explorar el asunto de los vínculos familiares y cómo las expectativas de los padres hacia sus hijos pueden conducir a un oscuro abismo.

A lo largo de estas páginas, el universo desplegado late como un corazón agitado. El pulso es frenético y la tensión, ni hablar. El resultado es una especie de arritmia en la que el lector no reparará sino hasta bien avanzado en la novela. Un thriller que abre y cierra con un golpe en la cara y dejará a más de uno boquiabierto.

