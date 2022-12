Colleen Hoover, la autora bestseller norteamericana, regresa a la novela con “Verity. La sombra de un engaño”

Colleen Hoover, la autora bestseller de "Verity. La sombra de un engaño" en su casa en Texas. (Foto: Jake Dockins para The New York Times).

Es la autora número uno de The New York Times con más libros vendidos que la biblia. Tan solo en 2022 ha vendido alrededor de 8,6 millones de ejemplares impresos, sin contar los audiolibros ni los ebooks. Es la responsable de que legiones de lectores en todo el mundo se vean volcados a las ficciones de alto voltaje, que son las que ella trabaja, y la mejor muestra de que el éxito en el mundo editorial no va necesariamente de la mano de la novedad. Muchos de sus títulos más vendidos fueron publicados hace ya algunos años.

Son alrededor de 26 títulos los que ha escrito y publicado Hoover, desde que se inició en la actividad literaria, hacia el año 2012, con la salida de su primer libro, “Amor en verso”.

Recientemente, la autora norteamericana publicó “Verity. La sombra de un engaño”, el libro que la ha tenido por más semanas entre los superventas y ya ha sido traducido a distintos idiomas. Una ficción que promete no soltar a los lectores ni un segundo.

”Verity. La sombra de un engaño”, de Colleen Hoover. (Cortesía: Planeta de Libros).

Lowen Ashleigh, autora al borde de la bancarrota, recibe un encargo que le cambiará la vida: Jeremy, el flamante marido de Verity Crawford, una de las autoras más importantes del momento, la contrata para terminar la serie de libros en la que trabajaba su mujer antes de sufrir un grave accidente que la ha dejado en coma. Lowen se instala en la mansión del matrimonio para poder trabajar en las notas en las que trabajaba Verity, con la esperanza de encontrar material suficiente para empezar con su encargo, pero lo que no esperaba descubrir en la caótica oficina es una autobiografía de la propia Verity, escondida para que nunca salga a la luz.

Así se resume la novela en la contraportada de “Verity. La sombra de un engaño”, publicada en español por Planeta. Al interior de estas páginas, los lectores podrán ver como Lowen, a pesar de las inmensas dudas que tiene, acepta el encargo y se sumerge en el universo de Verity. Encuentra, y los lectores con ella, notas autobiográficas que dan cuenta de una mente trastornada, se adentrará en la casona de la familia Crawford y desvelará los misterios en su interior.

La narración se va alternando entre lo que tiene para decir Lowen y lo que ha dejado en sus notas Verity, lo que le da a la novela un aire bastante intrigante. El cambio de perspectiva consigue, y lo ha aprendido bien la autora, mantener la atención al filo.

En este libro, Hoover vuelve a dar lecciones de su escritura vertiginosa y envolvente. Si bien por momentos da la sensación de que abusa de ciertos recursos o plantea escenas que podrían haberse concebido sin acudir a tanto, desarrolla muy bien la trama y se sale con la suya para mantener la expectativa hasta el final.

Lo que engancha es la tremenda capacidad de la autora para hacer que los lectores duden de absolutamente todo. Les da pistas, les revela cosas, pero después le da un vuelco a todo y para ese momento ya faltará poco para el desenlace.

Los personajes al interior de esta novela son frívolos, retorcidos, turbios. Están rotos. Los ambientes son oscuros y las acciones, porque hay muchas, sumamente atractivas. Las escenas de sexo y romance lo abarcan todo. La intriga no se diluye, los capítulos son cortos, muy visuales y todo pasa muy rápido. ¿Si se puede leer el libro en un día entero? Se puede, a ver cómo nos va.

