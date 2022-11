“Porque me da la gana”: el testimonio de una mujer musulmana, inmigrante y rapera

La musulmana Imane Raissali, mejor conocida en la escena musical española del rap como Miss Raisa, es la autora de “Porque me da la gana”, un texto en el que presenta un contundente manifestó en contra de cualquier tipo de discriminación, a través de un recorrido desde sus primeros años de existencia hasta el momento actual; a partir de su testimonio revela cómo venció los prejuicios que la han perseguido en el camino hasta convertirse en una mujer libre, orgullosa, empoderada, comprometida y una de las principales exponentes catalanas del género urbano.

A sus 25 años fue víctima de una campaña de linchamiento digital, por defender el derecho a la igualdad, la diversidad cultural y la libertad sexual. Publicó un video de apoyo al colectivo LGBT+ en su cuenta oficial de TikTok, donde contaba con poco más de 600 mil seguidores, pero el mensaje no fue bien recibido y los estigmas por ser una mujer de ascendencia musulmana no se hicieron esperar; comenzó a recibir desagradables mensajes e inclusive sus acosadores le enviaron videos a su hija de cuatro años.

“Me amenazaron con decapitarme por quitarme el velo. Estuve reuniéndome con un inspector y me ofrecieron incluso escolta. De hecho, hasta el día de hoy tengo una patrulla que está al lado de mi casa vigilando. También en los conciertos”, dijo Miss Raisa en entrevista con la revista S Moda.

El libro “Porque me da la gana” arranca en 2004, cuando Miss Raisa, nacida en Marruecos, emigró con sus padres y sus hermanos a Barcelona. Era solo una niña de ocho años que dejaba atrás su país de origen, sus raíces étnicas y su gente, pero que, a los ojos del mundo, se había convertido en una inmigrante más en la larga lista que existe en el viejo continente. Relata cómo y por qué a partir de ahí nunca dejaría de serlo. Sin hablar español o catalán, a temprana edad tuvo que enfrentarse a las vicisitudes que ocasionaba una sociedad que no aceptaba su procedencia.

En las 208 páginas que conforman “Porque me da la gana”, la cantautora relata que su procedencia no fue el único motivo por el que sufrió discriminación. A medida que creció, se le sumó la carga de portar un velo y el estigma que arrastraba la comunidad que habitaba, todo bajo el argumento de no adaptarse a las costumbres españolas y las represalias y los juicios que la propia comunidad musulmana le hacía por adaptarse demasiado a estas reglas; una situación incansable que la drenaba por enfrentarse a dos realidades.

“Este también es mi país. Yo no pedí venir. Me trajeron mis padres cuando tenía ocho años y no sabía hablar español o catalán. Hoy los hablo con la misma fluidez que el árabe. Mi único delito ha sido trabajar, estudiar y aprovechar los recursos a mi alcance. Si se pueden tener tres culturas, catalana, española y marroquí, ¿por qué elegir solo una?”, declaró Miss Raisa en entrevista con La Vanguardia.

Con 26 años, Imane Raissali expone cómo su entorno se puso en jaque cuando decidió ser una mujer inmigrante musulmana con presencia en la escena musical del rap español, un submundo dominado por hombres y pensamientos machistas. En este libro alza la voz que durante años tuvo que modular y presenta su esencia como mujer, su identidad como inmigrante, el amor por su cultura musulmana y su pasión por el Rap, “Porque me da la gana” es un reflejo de su vida y el manifestó de su testimonio. Miss Raisa quiere aportar una nueva visión para la comunidad musulmana, que considera que la música es haram (Pecado, en árabe).

