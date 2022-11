La estadounidense Barbara H. Rosenwein deconstruye al amor en su nuevo libro: “Amor, una historia en cinco fantasías”

La escritora e historiadora estadounidense Barbara H. Rosenwein se aventura, en su más reciente título, a visitar los rincones menos explorados del amor contemporáneo. En el texto “Amor, una historia en cinco fantasías”, a partir de las historias reales de parejas, la escritora busca explicar cómo el ser humano define su propio concepto de amor a través de las narrativas, esas que prefiere llamar “fantasías”. Rosenwein presenta al amor en cinco momentos: lo ilustrado por la literatura clásica, los relatos reales, películas, canciones y la unión entre personas afines.

“No es que el amor no exista; sí existe, pero no es una única cosa. El afecto, la ternura, el deseo, la ira, el odio, el resentimiento, la necesidad, el deber, el honor, el dolor, el desdén, la pena, la desesperación, la vergüenza, la ambición y los cálculos: todo se puede llegar a mezclar para formarlo. Solo la indiferencia es el opuesto exacto del amor”, expresó Barbara H. Rosenwein en entrevista con El Confidencial.

En el libro, la escritora hace un recorrido por distintos momentos y personajes, como la relación entre los escritores franceses Montaigne y La Boétie, quienes para Rosenwein representan el amor por afinidad; también escribe del amor como medio de superación, que el padre Bernardo Claraval practicó para acercarse a Dios a través de la mortificación personal; el amor como contrato que implica ciertas obligaciones, como la obligación de mantener una familia y la crianza de los hijos en el hogar para los hombres y las mujeres de la antigua Roma; el amor como un deseo obsesivo, que el joven Werther sentía por Charlotte, al punto de que ya no podía soportarlo, y el amor como deseo insaciable, que personifica el mito de Don Juan.

El libro Barbara H. Rosenwein es traducido al español por el sello de Alianza Editorial. El hilo conductor de los argumentos de “Amor, una historia en cinco fantasías” se desata a partir de la relación formada por Ulises y Penélope, que son el hilo conductor de este viaje de amor. Esta pieza literaria es un experimento en el que disecciona, la idea que se mantiene y que cambia del amor; Anteriormente, Rosenwein, ya había realizado una descomposición de la emoción, en específico de La Furia en “Anger: the Conflicted History of an Emotion”; y ahora vuelve con uno de los conceptos más difíciles de definir, explica cómo ha cambiado la concepción social y cultural de este sentimiento, al que Baudelaire definió como “Un crimen que no puede cometerse sin cómplice”.

“Muchas mujeres detestan ese modelo que deja a Penélope en su hogar dando vueltas y llorando eternamente en su almohada y preferirían otro modelo en el que fuese Ulises quien se quedase en casa mientras ellas salen. Necesitamos un mayor reparto de obligaciones. No sé si ha ocurrido en España, pero, en EEUU, después del COVID, las parejas pasan todo el día juntas en el hogar”, dijo Rosenwein en entrevista con El Confidencial.

Barbara, reconstruye al amor a partir de las fantasías, afinidad, trascendencia, el anhelo y hasta la obsesión, que son los fragmentos en los cuales divide sus ejemplos de “Amor, una historia en cinco fantasías”. La autora deja del lado su narrativa medieval que ha caracterizado su escritura, para hacer de estos párrafos un ensayo que visita las condiciones sociológicas e ideológicas del amor, desde su antropología; traza en este texto la geografía pantanosa de este sentimiento que se encuentra en constante metamorfosis y se presenta en diversas lecturas que depende mucho de la forma de mirarle, vivirle y analizarle.

“Lleva a una conclusión diferente sobre lo que deberíamos intentar conseguir en nuestras relaciones. El Amor, no está formado por distintas capas que esconden su ‘verdadera’ esencia. Se construye a partir de los fragmentos de experiencias, historias y sentimientos, compartidos a lo largo del tiempo, que se entrelazan con otras fantasías. Si entendemos la historia de cómo hemos amado,. escribe Barbara H. Rosenwein.

SEGUIR LEYENDO: