Tres libros para recordar a tres leyendas del fútbol

Con la euforia que se vive ante la inauguración del Mundial de Fútbol Qatar 2022, es imposible no recordar algunas de las figuras que se han convertido en leyendas de este deporte, estrellas como Neymar, Cristiano Ronaldo y Leo Messi lideran las listas de futbolistas consagrados y los máximos exponentes contemporáneos de este deporte que emociona a miles de fanáticos alrededor del mundo y en el que se han destacado grandes figuras que siguen brillando con luz propia a pesar del paso de los años.

Este domingo 20 de noviembre dará inicio este torneo y se comenzarán a dibujar nuevas historias y nuevas leyendas con lo que ocurra dentro y fuera de la cancha, hitos, mitos y testimonios inspirarán a nuevos escritores a plasmar la escena del fútbol.

La literatura ha tomado a diversos futbolistas como protagonistas de sus obras, tanto de ficción, como ensayos y en su mayoría biografías; estas últimas son un homenaje testimonial que relata las vicisitudes, metas y obstáculos que grandes leyendas del fútbol tuvieron que superar, por eso hoy te traemos 3 libros para acercarse a la vida de las leyendas de este deporte.

Garrincha: La alegría del pueblo

Esta reciente publicación en solo 64 páginas recorre algunos de los aspectos más memorables de la vida de Manuel Francisco dos Santos, conocido mundialmente como Garrincha, un personaje que no solo forma parte de la historia del fútbol, sino también de la cultura popular de Brasil. Fue considerado uno de los mejores regateadores de los que se ha poblado la escena futbolística, un niño cuyos defectos físicos no le auguraban un gran futuro, que terminó convirtiéndose en un jugador emblemático, capaz de emocionar e ilusionar al pueblo brasileño. En “Garrincha: La alegría del pueblo” el lector tendrá la oportunidad de recorrer su vida y su triste final en la década de los 70, en medio del deterioro físico y económico.

Este texto corto, escrito por Jaime Palomo Cousido e ilustrado por Caterina Rimelli, es el tercer volumen de “Gol o penalti”, una colección que repasa la vida de los personajes más peculiares de la historia del fútbol. Garrincha fue uno de más destacados futbolistas del mundo durante los años 50 y 60. Formó parte de la mítica selección de Brasil que, comandada por Pele, llevó a su país al campeonato en dos mundiales de fútbol. “Garrincha: La alegría del pueblo” es una oportunidad para explorar anécdotas simpáticas, viajes, encuentros, mundiales, aderezado con una alta carga de fútbol.

Johan Cruyff: Siempre al ataque

Este libro fue escrito por el periodista originario de Países Bajos Auke Kok, quien explica por qué Johan Cruyff (Hendrik Johannes Cruijff) no solo fue uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, sino también una de las figuras más influyentes de la historia de este deporte, rescata su paso como jugador y luego como entrenador en clubes europeos, su apuesta por el fútbol total aportó una dimensión reformativa con respecto a la escena internacional. Cruyff a pesar de haber permanecido en la fama de su nicho, en gran medida lo rodea un misterio.

Auke Kok escribe que la vida del futbolista en gran parte parece salida de un cuento de hadas, al ser hijo de una humilde limpiadora del Estadio Ajax que se acabó convirtiendo en una leyenda del club y en un fenómeno del futbol mundial. El periodista construyo esta biografía a partir de una exhaustiva investigación y la documentación de documentos inéditos, entrevistas con amigos de su infancia, entrenadores, compañeros, rivales, socios y familiares. Kok escribe la biografía definitiva del hombre detrás del deporte, filosofo del fútbol y pionero comercial.

Yo soy el Diego de la gente

En este libro, el mismo Diego Armando Maradona escribe sus orígenes de pobreza hasta la mayor gloria en el Mundial de México 68, es un recorrido en el que pasa por cada una de sus muertes y sus respectivas resurrecciones, por las definiciones sobre sus amigos y sus enemigos, toso esta relatado en “Yo soy el Diego de la gente”, es un testimonio de primera mano y en primera persona. En el texto se puede ver a un Maradona integro y también un hombre que abre su intimidad.

“Al Diego, a mí, me sacaron de Villa Fiorito y me revolearon de una patada en el culo a París, a la torre Eiffel. Yo tenía puesto el pantalón de siempre, el único, el que usaba en el invierno y en el verano, ese de corderoy. Allí caí y me pidieron, me exigieron, que dijera lo que tenía que decir, que actuara como tenía que actuar”, escribe Diego Armando Maradona.

SEGUIR LEYENDO: