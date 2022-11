Maradona eterno: un viaje desde el potrero hasta la fama planetaria del Diez

Diego Maradona en Argentinos Juniors en 1980 (Photo by Allsport/Hulton Archive/Getty Images)

¿Un crack, nace o se hace? Esa es la pregunta que se hace el periodista argentino Maximiliano Kronenberg para investigar sobre los orígenes de uno de los cinco mejores futbolistas de la historia: Diego Armando Maradona. ¿Cómo pasó de ser “Pelusa” en los potreros de Villa Fiorito a convertirse en el emblema de la Selección Argentina? Y más aún: ser sinónimo de fútbol.

En el libro Maradona: el primer Diego de Argentinos, el periodista realiza una operación diferente. Ante la gran cantidad de libros sobre las proezas y vida de “El Diez”, Kronenberg propone conocer más a fondo los comienzos de Maradona. El periodista devela secretos sobre su infancia en Villa Fiorito, que siempre reconoció con orgullo como su lugar de pertenencia, y ese potrero que lo formó como jugador estelar y lo llevó a la cima del mundo.

En casi 200 páginas, el lector se encuentra con una exhaustiva investigación pensada con el fútbol en el corazón. Con una gran cantidad de datos, fechas y detalles, Kronenberg cuenta de qué posición jugaba Maradona, cómo llegó a Los Cebollitas -ese equipo al que tanto cariño le tenía-, su paso por las inferiores de Argentinos Juniors, su debut en Primera División. Y responde a preguntas populares como: ¿Era de Boca o de Independiente? ¿Por qué no jugó en River en su mejor época? ¿La Mano de Dios fue una trampa, una picardía o un acto de justicia? En pleno Mundial Qatar 2022 todavía pensamos en qué significa Maradona para la Historia del fútbol.

"Maradona: el primer Diego de Argentinos", el libro del periodista Maximiliano Kronenberg.

“El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha” es la famosa frase que Maradona pronunció en 2001 en el partido de despedida del fútbol, en la Bombonera de Boca Juniors con la que Diego asume errores tras tejer con sus botines (y también con su “Mano de Dios) los momentos más memorables del deporte más popular del mundo.

Desde sus días en el potrero, la relación con sus padres, Doña Tota y Don Diego, los primeros goles y los primeros fracasos, qué dijeron los medios hasta convertirse en un “Diego Eterno”, el libro plantea un recorrido por la vida de uno de los mayores futbolistas desde su lado más romántico y humano. Maradona: el primer Diego de Argentinos también cuenta con un capítulo dedicado al club de La Paternal, que logró posicionarse como la vanguardia del futbol local y extranjero por su semillero. No solo Maradona surgió allí, también lo hicieron los ídolos Claudio Borghi y Sergio Batista.

El libro invoca, a modo de oración, al Diego superhéroe de los argentinos, al mito viviente para desentrañar cuál es el ADN futbolero, para confiar, como en el 86 en los futbolistas que crecieron en base a potreros.

“Maradona: el primer Diego de Argentinos” (Fragmento)

Diego Maradona y el "Gol del Siglo", en la Copa del Mundo Méxco 86, contra Inglaterra (Action Images via Reuters/Juha Tamminen/File Photo)

El Gol del Siglo fue uno más

“La va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, deja el tendal y va a tocar para Burruchaga... ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Gooooool... Gooooool... ¡Quiero llorar! ¡Dios Santo, viva el fútbol! ¡Golaaazooo! ¡Diegoooool! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme... Maradona, en recorrida memorable, en la jugada de todos los tiempos... Barrilete cósmico... ¿De qué planeta viniste? Para dejar en el camino a tanto inglés. ¡Para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina! Argentina 2-Inglaterra 0. Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona... Gracias, Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2 Inglaterra 0″.

El relato es de Víctor Hugo Morales quien le dio más épica a la épica de este gol memorable. Imposible despegar su inconfundible voz y esas lágrimas compartidas en el Gol del Siglo, la obra cumbre de Diego Armando Maradona en un Mundial de fútbol, con este relato que estremece.

Domingo 22 de junio de 1986. Mundial de México. Estadio Azteca. Argentina vs. Inglaterra, el partido tan esperado, por los cuartos de final. Alrededor de 114.000 personas fueron testigos del mejor gol de todos los tiempos. La hazaña de Diego se multiplicó en millones de espectadores asombrados que en vivo y en directo pudieron ser testigos de aquella maravilla convertida en leyenda, la que consagró a Diego en un mito viviente, en el superhéroe de todos los argentinos. Pasarán las generaciones y el segundo gol a los ingleses se recordará por los siglos de los siglos.

En ese partido mágico, Argentina se imponía por 1 a 0 frente a Inglaterra 0 con el polémico gol de Diego con la mano. A los 10 minutos del segundo tiempo, Maradona estaba recostado sobre la derecha cuando recibió un pase común y corriente de Héctor Enrique. Diego estaba de espaldas al arco contrario, en su propio campo. Y en este acto reflejo, con ese instinto único, natural e incomparable que solamente un dotado de semejante talento pude tenerlo, pisó la pelota, giró y encaró a todo rival que se interpusiera en su camino.

Peter Reid y Diego Maradona en el Mundial México 1986.

Peter Beardsley y Peter Reid quedaron rápidamente atrás en la maniobra inicial. Maradona ya cruzó el medio campo y venía como una locomotora, a pura velocidad, con la pelota dominada. De pronto, Terry Butcher salió a cortarlo pero el astro argentino consiguió gambetearlo. Sin embargo, el defensor inglés no se dio por vencido y decide perseguirlo desde un costado. Cuando el capitán argentino se aproximaba al área, el central Terry Fenwick salió desesperadamente a cortarlo poniéndole el brazo a la altura del estómago. Diego podía haber cedido la pelota hacia la izquierda, ya que su compañero Valdano estaba solo, pero ya venía como una locomotora incontrolable y rompió la barrera inglesa.

Una vez adentro del área, el capitán argentino se apresta a realizar su obra maestra. Butcher lo acompañaba desde muy cerca. De pronto, el arquero Peter Shilton salió desesperadamente a achicarle el arco, pero un amague del 10 lo dejó despatarrado a la altura del borde del área chica. En ese instante, Butcher intentó frenarlo con una fuerte infracción sobre el tobillo derecho, pero ya era tarde: el poeta de la zurda firmó su obra de arte con un toque de su pierna hábil, con el arco libre, y así convirtió un gol memorable. En apenas 10,6 segundos, Maradona recorrió 53,5 metros con la pelota y eludió a cinco rivales. Es el mejor gol de todos los tiempos en la historia de los Mundiales.

La camiseta que la leyenda argentina Diego Maradona llevaba cuando crucificó a Inglaterra en el Mundial de México-1986 estará expuesta en Catar durante el torneo, apenas seis meses después de haber sido vendida en una subasta por más de nueve millones de dólares.

En una entrevista con ESPN, Diego rememoraba su Gol del Siglo:

“Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses impotentes por no poder pararme, no podían llegar a la pelota. Cuando voy a patear lo veo a Shilton taparme todo el arco. Entonces, la amago, la juego cortita, y el arquero queda a mitad de camino y la empujo… Luego, sentí un patadón en el tobillo, pero la alegría era tanta que no me dolió en ese momento”.

Argentina 2-0 Inglaterra. Un Maradona único, especial, maravilloso, fantástico, superlativo. Póngale todos los adjetivos o calificativos que quiera, pero en ese inolvidable 22 de junio, Diego se convertiría en el mito viviente de los argentinos siete días antes de haber levantado la Copa del Mundo.

Diego Maradona y el festejo del "Gol de Oro" (REUTERS/Ted Blackbrow/Pool/File Photo )

El superhéroe que se había disfrazado de Robin Hood para “robarle la cartera a los ingleses”, tres minutos más tarde se colocó el traje de Superman para desparramar a cinco rivales y humillar a los ingleses frente a los ojos del mundo con un golazo que ya es leyenda. Único, majestuoso, épico, de otra galaxia. Inigualable. El Gol del Siglo, el mejor gol de todos los tiempos, ya era un hecho. Por eso hay que entender el contexto de esos cuatro años que separaron la Guerra de Malvinas (1982) y de lo que significó ese partido en el Mundial de México 1986.

Aquel dolor inicial por haber lamentado la muerte de tantos soldados y por haber perdido la batalla en esa absurda Guerra por la recuperación de las Islas se tradujo cuatro años más tarde en una de las mayores alegrías de los argentinos. Fuimos felices gracias a la genialidad de Maradona, nuestro gran héroe argentino. En lugar de empuñar un fusil, su arma era esa zurda prodigiosa que solía utilizarla como un pincel para crear una obra de arte. En tanto, la bala era la pelota. Por eso, el Gol del Siglo significó un canto a la victoria, un desahogo frente a semejante dolor, frente a la desesperanza y frente a la angustia. Acaso, se trata de la primera gran alegría colectiva que tuvimos los argentinos tras la vuelta de la democracia.





Seguir leyendo: