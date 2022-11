United Minds, la literatura afro en todo su esplendor

La fachada de United Minds, realizada por el propio Ken Province, es un homenaje a las pinturas de la cultura Ndebele de Sudáfrica. Imagen tomada de: porfinenafrica.com

Su reputación ha ido creciendo con los años. Las redes sociales han sido vitales, y aún más desde la pandemia por el covid-19. Además de librería, también tienen su propio proyecto editorial. Son los únicos en Valencia y en toda España que le apuestan a estos temas, y con muy buen tino se han ido abriendo paso como uno de los espacios vitales para el fomento de lo afro en Hispanoamérica.

United Minds es la primera librería española completamente especializada en temas afro. La primera consolidada y dedicada a la literatura y pensamiento africano. Fue fundada en 2014. Su catálogo es de envidiar. Hay de todo un poco, desde novelas hasta ensayos y manifiestos, además de libros infantiles y poesía.

Se definen como parte de esa presencia africana silenciada, con raíces haitianas y de Guinea Ecuatorial. El espacio y las temáticas fueron ideas de Ken Province y Deborah Ekoka, un par de valencianos con una conexión muy íntima con su pasado africano. Province es haitiano y Ekoka es afroespañola de padre guineoecuatoriano y madre valenciana.

Ambos se han movido desde hace mucho entre las artes y las letras. Province se ha convertido en uno de los pocos libreros en España que se especializa en bibliografía afro. Es dibujante, editor y escritor, además de productor musical e investigador literario, histórico y antropológico de lo afro. Es el autor de Más Caras Africanas, un fotolibro que contiene más de 365 ilustraciones que abordan distintos temas desde perspectivas sociológicas y ensayísticas. Está firmado por Doctor Mackandal, el seudónimo de Province para su actividad literaria.

Ekoka, por su parte, es gestora cultural, organizadora del Festival Conciencia Afro en Matadero Madrid, y de Black Barcelona en Macba. Imparte talleres sobre afroespañolidad e identidad, literatura de mujeres negras y diversidad en la infancia. Es editora del libro Metamba Miago. Relatos y saberes de mujeres afroespañolas. Ha participado en diferentes actividades y conferencias del entorno académico y cultural en España.

La librería se presenta como un espacio seguro en el que sumergirse de lleno en lo afro, a partir de un ambiente comunitario y colaborativo. De hecho, les gusta decir que son una especia de “Casa de la Palabra”, este espacio de intercambio cultural propio de varias comundades africanas.

La base de todo son los libros y su contenido el punto de partida para todo lo que sucede en United Minds: talleres, coloquios, debates... Su aporte en cuanto a promoción cultural es indiscutible. Su objetivo inicial era llenar el vacío existente en el mercado del libro, referente a temáticas africanas, en un tiempo en el que nadie le apostaba a este tipo de iniciativas. ¿Una librería especializada? Era algo impensable, y mucho menos una que se fijara en tal nicho.

“La gente del barrio aún está intentado averiguar qué es esto de United Minds. Y eso nos parece bueno porque significa que hemos desperato una curiosidad. Queremos aportar lo que podemos para enriquecer un poco la cultura. Nos salía hacerlo aquí, en nuestra ciudad, y hemos empezado poquito a poquito. Nuestro mantra es “con lo que tengas, haz”. Y así vamos, poco a poco pero firmes”, dijo en una entrevista Province, en agosto de 2018.

Ken Province y Deborah Ekoko fundaron en 2014 la librería y espacio cultural United Minds. Foto tomada de: porfinenafrica.com

Hoy, alrededor de seis o siete años después, no solo han conseguido llenar ese vacío sino también darle acogida a un sinfín de lectores y lectoras interesados en estos temas que no tenían un espacio con el cual se sintieran identificados, y me incluyo en el grupo.

Descubrí la librería un día, mientras revisaba Instagram. El algoritmo suele arrojarme datos sobre este tipo de lugares: librerías, centros culturales, tiendas especializadas. Como andaba buscando, hasta el cansancio, desde hacía unos días una buena edición de La habitación de Giovanni, la famosa novela de James Baldwin, me vi de frente con una cuenta que ofrecía libros con temáticas afro y en seguida me volqué a ella. Lo que vi me dejó boquiabierto. Jamás había visto tantos libros de un tema que me atrae tanto. Seguí su cuenta de inmediato.

Con el correr de los días, mi dedo se entretenía dándole like a toda publicación que la cuenta de United Minds hiciera. Libros sobre música, novelas y ensayos hacían que se aguara la boca. Descubrí que hacían envíos internacionales, pero la opción, para alguien viviendo en Colombia, no es muy viable, teniendo en cuenta la inflación.

Un día me prometí visitarlos realmente, y así lo hice. Viajé a Valencia para visitar a la familia y no podía desaprovechar la oportunidad de ir a la librería. Recorriendo el Jardín del Turia se llegaba relativamente fácil. No era sino echar a andar. T iba conmigo y no recuerdo lo mucho que caminamos. Para cuando llegamos, el sitio, entre el Mercadona, una farmacia y un pub de rock, estaba cerrado. Qué fortuna la mía. ¿La razón? United Minds estaba participando de un evento cultural en la ciudad y su horario de apertura y cierre se habían movido un poco.

“La revolución no será televisada”, decía el poema hecho canción de Gil Scott-Heron.

Alcancé a curiosear un poco, eso sí. Y no recuerdo otro momento en que un grupo integrado por Colson Whitehead, Ralph Ellison, Maya Angelou, Lucy Parsons, Toni Morrison, Langston Hughes y tantos otros me hicieran sentir tan contento y lleno de ilusión. Había llegado a Valencia y no podía entrar a la librería, pero no me quedaría con la espina. Le escribí un mensaje a Provence para reunirnos en cuanto fuera posible. Me contestó, pero su tiempo libre no coincidía con mi estadía en la ciudad. Quedamos en hablar luego y tengo la certeza de que saldrá algo maravilloso de aquella conversación. Confío en que así será.

