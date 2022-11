Cuatro versiones cinematográficas de Drácula para recordar a Bram Stoker en su natalicio

Drácula, el clásico de Bram Stoker, y sus versiones cinematográficas más recordadas. (Diseño a partir de imágenes: Jesús Avilés/Infobae).

Bram Stoker, el autor del vampiro más famoso e icónico de la historia, nació un día de noviembre de 1847. De ser inmortal, como su personaje, en 2022 habría cumplido los 175 años de edad. Estaría asombrado, probablemente, de cuántos vampiros y tan distintos han surgido tras la aparición de su mítico conde, y como muchos de nosotros, seguiría defendiendo que el suyo sigue siendo el mejor de todos.

El libro, Drácula, fue publicado por primera vez en el año 1897, y fue la obra más importante de Stoker, quien antes había escrito varias otras novelas y relatos, así como textos de no ficción. Lo que vino después no consiguió superarle y si el mismo autor no lo logró, mucho menos quienes vinieron tras él.

Tan arraigado está el personaje en la cultura popular de casi todo el mundo que todos los años no falta quien se disfraza en Halloween del famoso conde. Y la influencia de su mito ha sido tal que varios escritores se han atrevido a escribir relatos y hasta libros enteros recreando, copiando o citando al icónico vampiro; se han hecho obras de teatro a partir de su historia, musicales y series de televisión. Y si de adaptaciones hablamos, el cine no puede quedar por fuera.

Han sido varias las películas que se han hecho sobre Drácula, bien sea tomándolo como personaje central o secundario para contar algo más. A propósito del natalicio del escritor, en Infobae hemos decidido recordar las cinco más icónicas, no tanto por taquilleras, sino por las versiones del personaje y la historia que nos ofrecieron.

1. NOSFERATU, EL VAMPIRO (1922)

La primera adaptación del Drácula de Bram Stoker que tuvo que cambiar los nombres de los personajes y las locaciones.

Esta fue la primera película basada en la novela de Bram Stoker. Interpretada por el actor Max Schreck. El director de la cinta, F. W. Murnau, al no disponer de los derechos de la obra de Stoker, tuvo que modificar los nombres de sus protagonistas, así como su aspecto. Drácula, entonces, es el conde Orlok, el vampiro Nosferatu. La trama no sucede en Londres sino en Wisborg y pese a estos cambios, la cita logró quedarse en la retina de los cinéfilos como una de las piezas más importantes del cine de aquella época y, con el tiempo, entre las películas de culto se ganó un lugar especial.





2. DRÁCULA (1931)

Béla Lugosi en el papel del conde Drácula.

Pasaron cerca de once años para que se produjera una nueva adaptación del libro de Stoker. En esta ocasión, la cinta dirigida por Tod Browning sí contó con todos los derechos y pudo entregarle a los cinefilos una versión del vampiro mucho más acorde con lo registrado en la historia original. El encargado de encarnarlo fue el actor húngaro Béla Lugosi, quien ya había interpretado al vampiro en Broadway.

Sin embargo, la historia en sí estuvo alejada de la original. Para muchos de los seguidores de la obra del escritor irlandés, la cinta de Browning es más una precuela, con lo cual, el mito de Drácula termina desvirtuándose un poco. La actuación de Lugosi fue celebrada, pero no el curso de la cinta, que de por sí estuvo bastante estirada.





3. DRÁCULA (1958)

Drácula.

A finales de la década de los 50, los espectadores pudieron apreciar por primera vez una película sobre Drácula a full color y mucho más fiel al relato original. Los encargados de encarnar al vampiro y al profesor Van Helsing fueron Christopher Lee y Peter Cushing. Sus interpretaciones fueron tan buenas que a día de hoy la cinta sigue siendo una de las mejores en toda la historia del cine.

Sumado al trabajo actoral, el erotismo y lo explícito en su narrativa hacen de esta película, dirigida por Terence Fisher, una pieza imprescindible para cualquier cinéfilo.





4. DRÁCULA DE BRAM STOKER (1992)

Gary Oldman interpretando al conde Drácula.

Con este personaje, cada nuevo intento por abordarle supone una mejora respecto a la versión anterior. Si el papel de Lee fue bueno y la dirección de Fisher más que meritoria, lo hecho por Francis Ford Coppola y Gary Oldman no tiene nada que envidiarles.

Esta es una de las mejores adaptaciones al cine que se han hecho de la obra de Stoker. El elenco, lejos de ser pretensioso, reunió a grandes figuras de la actuación de aquellos años como Anthony Hopkins, Keanu Reeves y Winona Ryder. El resultado fue, simplemente, sublime.

Ganadora de tres Premios Oscar, Drácula de Bram Stoker es una película que supo, no solamente respetar la novela del escritor irlandés, sino situar al cine de culto en un punto bastante alto. Hoy en día sigue siendo una de las mejores adaptaciones de Drácula y una de las mejores piezas del cine de vampiros.

