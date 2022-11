Stephen King volvió a cargar contra Elon Musk: ¿con qué famosísimo personaje literario lo comparó?

Stephen King, autor de "It" y "Misery", sumó un nuevo capítulo a su cruce público con Elon Musk. REUTERS/Tom Brenner

El escritor estadounidense Stephen King, considerado “maestro del terror” y con una legión de seguidores que alcanza los casi 7 millones de personas en Twitter, volvió a la carga contra Elon Musk, que acaba de convertirse en el nuevo dueño de esa red social y contra quien ya se había expresado.

Esta vez, el autor de clásicos exitosos de la literatura global como Misery, It y El resplandor, se sirvió de una de sus herramientas más poderosas para disparar una nueva declaración pública contra Musk: la literatura.

“Musk me hace pensar en Tom Sawyer, a quien se le encarga la tarea de blanquear una valla como castigo. Tom convence a sus amigos para que hagan la tarea por él, y les hace pagar por el privilegio. Eso es lo que Musk quiere hacer con Twitter. No, no, no”, publicó King en su perfil de Twitter. La repercusión de su mensaje, de hace algunos días, alcanza hasta este martes los casi 160.000 “Me gusta” y los más de 24.000 retuits.





En efecto, la que describe King es una de las escenas iniciales de Las aventuras de Tom Sawyer, novela del escritor también estadounidense Mark Twain publicada entre 1876 y 1878. En su obra, considerada una obra maestra de la literatura universal, Twain relata las aventuras de Sawyer, entre niño y adolescente, a orillas del río Misisipi. Es, por el tipo de historia que cuenta, una “novela de iniciación” o “de formación”.

La alusión de King, probablemente el autor norteamericano vivo más leído, a la obra de Twain se inscribe en un conflicto que lleva días. Es que la semana pasada, el escritor se manifestó entre molesto y preocupado por el posible destino que tendrá la red social que tanto usa ahora que Musk finalmente compró la firma.

Según el sitio The Verge, la operación se concretó luego de que el multimillonario pagara 44.000 millones de dólares. Hace algunos días, tras esa operación, el escritor había anunciado que abandonaría la red social si empezaban a cobrarle 20 dólares por tener una cuenta verificada, es decir, las que se sirven de una tilde azul para confirmar la identidad de quien escribe.

“¿Y qué tal 8?”, respondió Musk, siempre a través de una conversación pública en Twitter y en una escena que parecía un regateo de mercado. Aunque hubo quienes en ese momento pensaron que se trataba de una broma, al día siguiente el magnate confirmó que estaba pensando seriamente en aplicar la tarifa de 8 dólares a quienes pretendan mantener su cuenta verificada. En el mismo tuit en el que ofreció una ¿rebaja? a King, Musk argumentó: “Hay cuentas que pagar de algún modo; Twitter no puede depender solamente de sus avisos”, en referencia a la publicidad que circula por la red.

Elon Musk compró Twitter. Según The Verge, por 44.000 millones de dólares. REUTERS/Adrees Latif/File Photo

La previsión de establecer una tarifa es, dentro de la comunidad de Twitter, una de las decisiones que más masivamente se han criticado desde que Musk la puso sobre la mesa. El argumento no sólo de King sino de una amplia comunidad de usuarios es que quienes crean contenido deberían recibir dinero en vez de tener que pagar. De hecho, plataformas como TikTok están promoviendo esa forma de funcionar: los influencers que generan más contenido -y de mayor éxito- reciben dinero por parte de la aplicación.

King aprovechó su perfil de Twitter para intentar marcar una diferencia entre la capacidad de innovación de Tesla, la empresa de autos eléctricos que pertenece a Musk y que lo convirtió en el hombre más rico del mundo, y la posibles nuevas reglas de la red social que el magnate acaba de comprar.

“Enhorabuena a Elon Musk, que ha iniciado una revolución en la forma de conducir del mundo y que tiene un increíble talento visionario. Tengo un primer Tesla y lo cambié por otro. Unos coches maravillosos (sin piloto automático para mí, gracias). Dicho esto, cuando se trata de Twitter...”, escribió. Y en esos puntos suspensivos el autor estadounidense avisó que la polémica puede tener nuevos episodios. Veremos de qué otra obra de la literatura universal se sirve para volver a la carga.





