¿A quién le daría el Nobel Joan Manuel Serrat? A ninguno de los escritores que estás pensando

Fue en Buenos Aires, en una conferencia de prensa. Le preguntaron por el Premio Nobel de Literatura. ¿A quién se lo daría él? ¿Quién tendría que ganarlo? Joan Manuel Serrat dio una sorpresa.

Se trataba de una charla con periodistas en el marco de la gira que el cantautor español, ya un mito de la música, está haciendo para despedirse de los escenarios. Buenos Aires es una ciudad literaria, llena de lectores y de libros. La pregunta tenía sentido.

Entonces un periodista le dijo al “Nano” que cuando Bob Dylan ganó el Nobel de Literatura, algunos fanáticos jugaron con la idea de que los próximos ganadores pudieran ser otros cantautores, otros músicos o, por qué no, el mismo Serrat. Y ahí nomás le preguntó cuáles son las tres canciones suyas que le gustaría que sonaran en la ceremonia.

No era una pregunta fácil. ¿Cómo elegir entre esas bellezas que creó Serrat? ”Es como si me pidieras que escoja tres canciones mías, y lo haría pero necesitaría tiempo”, señaló. Lo ayudaron gritando desde las butacas nombres de canciones. Y finalmente, se decidió: Bueno, las tres canciones suyas que podrían sonar si ganara el Nobel serían Aquellas pequeñas cosas, De vez en cuando la vida y Cançó de matinada. No está mal.

¿Y qué pasaría con ese himno que es Mediterráneo, su mayor éxito, considerada una de las canciones más importantes de la historia de la música en español? Bueno, el artista consideró que “podría ir”, aunque ironizó, en referencia a la popularidad que ha logrado ese tema, que “es como una mujer hermosa a la que le andan todos”.

Entonces, ¿a quién le daría el Premio Nobel de Literatura Joan Manuel Serrat? “A mí me gustaría que se lo dieran a tres compañeros míos”, dijo.

¿Cuáles? “Uno sin duda es Chico, porque probablemente es el colega que ha hecho las canciones más conmovedoras”. Chico Buarque, el brasileño de ojos de agua que escribió canciones como Construcción y La banda. Pero también libros como Budapest, Leche derramada y El hermano alemán.

Ok, Serrat le daría el Premio Nobel a Chico Buarque. ¿Por qué? “Porque ha hecho las canciones más conmovedoras”.

Chico Buarque. Candidato de Serrat al Premio Nobel de Literatura.

¿A quién más? A otro músico: el cubano Silvio Rodríguez, “porque ha hecho las más inteligentes y porque es un gran ejemplo”.

Y, finalmente, a su compatriota Joaquín Sabina, porque es lo que a él “le gustaría”. Hubo risas en la sala.

¿Qué tal les fue a sus canciones con el tiempo? En otro fragmento del extenso encuentro con la prensa, Serrat consideró que algunas de sus canciones “han envejecido bien y otras han nacido bien”. Pero, pero “hay algunas que no resistieron el tiempo”. En cambio “otras siguen absolutamente vigentes”.

¿Son todas buenas sus canciones? ¿Las quiere? ¿Sigue estando de acuerdo con ellas?

A los 78 años, en la gira de despedida, Joan Manuel Serrat tiene ideas claras: “Sin duda he hecho malas canciones, canciones que podría haber prescindido de hacer, pero no tengo la sensación de haber hecho canciones de las que tenga que avergonzarme”, recalcó.

Serrat llega a Argentina con su gira mundial “El vicio de cantar 1965-2022″, que lo llevará primero a Rosario, el próximo sábado; a Córdoba el martes y a la propia Buenos Aires en cinco recitales que culminarán el 29 de noviembre y para los que ya hace cinco meses se agotaron las 50.000 entradas disponibles.

