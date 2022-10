El escritor chileno Pablo Azócar marca su regresó a la literatura con “El silencio del mundo”

El escritor Pablo Azócar regresá después de una pausa de 25 años

Después de una pausa de 25 años, en que escribió, crónicas, cuentos y hasta poemas, el escritor chileno Pablo Azócar regresa a la escena literaria con una nueva novela, “El silencio del Mundo”, bajo el sello editorial Tusquets, que será lanzada inicialmente en México y su natal Chile. La primicia de este texto se presenta como una oportunidad para leer desde el amor hasta la incertidumbre en los nuevos relatos de este autor quien una vez dijo que no volvería a escribir. “Me aburría, nada me gustaba”. Esta novela relata la historia de un amor que surge en medio de la crisis social y política que se vivía en octubre del 2019, cuando la pandemia amenazaba al mundo.

“El hecho de que vinieran dos terremotos seguidos, y tan fuertes, como el estallido social y la pandemia, acabó siendo una tentación irresistible, desde el punto de vista dramático. Yo venía desde bastante antes masticando el tema del amor difícil, pero entonces aparecieron uno después de otro estos cismas y el escenario estaba puesto”, declaró Pablo Azócar en entrevista con El Periodista.

La historia comienza en plena excitación social y el delirio de este acontecimiento histórico. La trama arranca así con Diego, un joven universitario que participa activamente en las protestas, escapa de la policía durante una de las manifestaciones y toca la puerta de Elisa; en busca de refugio; ella, una mujer entrada en años, la llegada de Diego a su vida, significa experimentar sentimientos que creía tener bloqueados o que se sentía incapaz de sentir; los dos se embarcan en un torbellino de emociones apasionadas e intensas.

En la novela “El silencio del Mundo”, Pablo Azócar guía al lector por un vertiginoso recorrido en el que florecen las emociones más profundas de sus personajes; desde el alarmante estallido social de la pandemia, en sus letras el autor trata de reconstruir una radiografía de la historia reciente de chilena; con el pasar de las páginas el escritor plasma las preocupaciones, dolores, esperanzas, visiones opuestas y la inevitabilidad de sentir cuando el futuro se veía incierto y envuelto en el temor de que una crisis social y económica, creciera arrasando todo a su paso.

El regreso literario de Azócar; se deviene de un relato íntimo y personal, en el que describe de forma vivida el desgarro y el fervor de dos amantes, que se encuentran en tiempos caóticos y de profunda incertidumbre. “El silencio del Mundo” es una obra que se compone de un vasto torrente de palabras, acontecimientos, modismos y referencias de la realidad chilena.

“Supongo que volver a la actividad para lo que estoy hecho, si no escribí durante tantos años es porque sencillamente se me habían secado las palabras; como le sucede a la protagonista de El Silencio del Mundo, que, por cierto, es una suerte del alter ego. Dejé de escribir porque cuando lo hacía el resultado era un bodrio. Me las arreglé internamente diciéndome que, por lo pronto, era una suerte poder vivir enseñando de literatura y leyendo mucho. Recuerdo haberme encontrado con Germán Marín en Providencia, hace algunos años, nos abrazamos y me preguntó cuándo iba a publicar, le respondí que nunca, que yo era un exescritor; él creyó que era una broma, pero yo lo decía en serio”, dijo Pablo Azócar en entrevista con The Clinic.

Pablo Azócar fue periodista en las revistas Hoy y Apsi, más tarde participó en los inicios de The Clinic, fue editor y corresponsal de la agencia Inter Press Service (IPS) en Roma, París, Madrid, Bruselas y Lisboa, esta última su ciudad fetiche y en la que según el auguró de una bruja, él va a encontrar su final; Actualmente alejado del periodismo y el mundo de la literatura, se dedica a la realización de talleres literarios individuales y clases de literatura en la Universidad Adolfo Ibáñez; su primer gran éxito fue “Natalia”, su ópera prima lanzada en 1990. También es autor de “Pinochet: Epitafio para un tirano” y “El señor que aparece de espaldas”.

