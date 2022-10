“Aprovéchate de mí”: un recorrido por la violencia y el amor de una pareja gay, inspirada en Café Tacuba

La novela corta “Aprovéchate de mí”, de Xóchitl Lagunes fue presentada como parte las actividades de la FILZócalo 2022 (Feria Internacional del Libro del Zócalo), celebrada en la capital mexicana. En esta ocasión la autora se dio tiempo para exponer la importancia de su relato y, sobre todo, explicar el proceso que siguió para representar a las minorías en una realidad alejada de las grandes ciudades. La historia es guiada a través de capítulos que la escritora nombró con temas musicales de la banda mexicana Café Tacuba.

El libro “Aprovéchate de mí” es una novela de aprendizaje sobre la primera vez que el protagonista se encuentra en una relación, con alguien que, además, le lleva veinte años, una historia contada en primera persona, en medio de un ambiente donde aún prevalece lo tradicional y los estigmas sociales. Se trata de la historia de Santiago, un chico de 17 años que trabaja en un puesto de barbacoa; es ahí, en su lugar de trabajo, entre los pasillos, mesas y bancos, que se enamora de un hombre de 36 años, una atípica historia de amor que guarda relación con ciertas realidades.

“Santiago es un adolescente del Estado de México que se llama San Mateo Ixtacalco, es un pueblo donde todavía hay vacas que salen a pastar en las mañanas y la mayor parte de la tierra es ejidal; lo que yo intente al elegir este lugar, como en el contexto en que Santiago existe, fue visibilizar esas otras realidades; él tiene esta huella de dolor por el abandono de su padre y la lejanía emocional de su madre, es a partir de ahí que tiene que encontrar su lugar en el mundo”, dijo Xóchitl Lagunes en la FILZócalo 2022.

Lagunes busca desatar a Santiago de los patrones generacionales que el joven carga y que en repetidos momentos lo han limitado. La escritora expresó en la presentación del libro que, a pesar de que el mundo está en un momento de cambio histórico en el que se es más abierto a la diversidad, en la práctica hace falta un camino largo por recorrer y con “Aprovéchate de mí” quiere mostrar un viaje iniciático y a la vez transitorio para Santiago, un ir y venir que es válido no solo para su personaje, sino para muchas realidades.

“A pesar de que tiene todo este contenido social, no se da prioridad a eso. Sino a los personajes, a la historia; es decir, no nos vamos a encontrar una novela que pretende un análisis social, pero me parecía que es importante, porque tiene que ver con la construcción de las atmosferas - declaró Juan Manuel Mendoza durante la presentación del libro -. A Santiago, no me lo podría imaginar viviendo en Coyoacán o en la Condesa, porque es un personaje ligado a su lugar de construcción, en compañía de un elemento fundamental que es la música”.

La inspiración de Xóchitl Lagunes para escribir esta historia surgió en 2019. Viendo la serie de televisión Bios: Vidas que marcaron la tuya, la joven se topó con el capítulo dedicado al grupo mexicano Café Tacvba, del cual le gustan mucho sus canciones; por eso, cada capítulo de “Aprovéchate de mí” está acompañado por un tema musical de los intérpretes de “Ingrata”. Lagunes también se vio influenciada por su rechazo a la idea romántica de que todas las historias de amor suceden en lugares hermosos llenos de privilegios; por eso, decidió trasladar al lector al barrio mexiquense de San Mateo Ixtacalco, un ejercicio para representar los muchos grupos vulnerables que existen en la periferia.

Lagunes, dibuja desde esta novela el lugar donde ella misma nació y al que le guarda cierto cariño. Es con el desarrollo y la historia de amor que surge entre Santiago y Manuel, que la escritora incluye fragmentos en el que la violencia sobresale, un sometimiento físico y emocional de las relaciones de poder; “Aprovéchate de mí”, ganó en 2020 el Premio Nacional Novela Joven José Revueltas, recientemente el texto fue reeditado bajo la dirección del FCE (Fondo de Cultura Económica), el libro de Lagunes se encuentra disponible en formato físico y digital.

