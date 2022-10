Juan Villoro y una nueva aventura del profesor Zíper, personaje que mantuvo en pausa por cinco años.

Juan Villoro

El más reciente lanzamiento de Juan Villoro es “El profesor Zíper y las palabras perdidas”, una aventura más de este característico personaje. La historia cuenta con la colaboración del caricaturista, pintor y escritor Rafael Barajas, “El fisgón”. En este nuevo lanzamiento, Barajas y el escritor Francisco Hinojosa se convierten en dos personajes más del universo de la exitosa saga sobre el profesor Zíper. En esta historia el creador rescata el concepto del valor de las palabras y devuelve al pueblo la pertenecía de las mismas. La historia se desata después del robo de una palabra en el que se involucra el conocido protagonista de esta serie de historias, en compañía de nuevos personajes.

En esta entrega, Álex emprende el camino hacia una nueva aventura en la que tendrá que resolver el misterio de las palabras que comienzan a desaparecer. En esta ocasión lo acompañan sus entrañables amigos Julia y Asdrúbal. El equipo se enfrentará con poderosas personalidades que pretenden hacerse con el control absoluto del lenguaje y de la población. Álex, junto a su grupo de amigos, se da cuenta que la mano del malvado Criptograma se encuentra presente en las últimas desapariciones de palabras.

La academia de control fue corrompida por el malvado villano de esta historia, así que el grupo recurre a la sabiduría del excéntrico profesor Zíper, quien colaborará con sus peculiares invenciones para resolver el misterio y salir a salvo de todos los peligros que resulten en el rescate. El grupo de jóvenes investigadores y el profesor contarán con la ayuda de Francisco Hinojosa y “El fisgón”, dos piezas clave para resolver toda la ola de acertijos que rodea la búsqueda de las palabras perdidas y derrocar el sistema corrupto que ha instaurado el Criptograma.

“El Profesor Zíper y las palabras perdidas”

“La aventura es recuperar el lenguaje, porque son unos niños. Le piden ayuda a un héroe imaginario, que es el profesor Zíper, y les piden ayuda a dos héroes reales, Rafael Barajas “El fisgón” y Francisco Hinojosa, entran al libro y naturalmente lo resuelven todo, no hay manera de que nadie se les enfrente; entonces con una inteligencia increíble “Pancho”, ilustra a los niños, los ayuda a seguir adelante y los ayuda a tener problemas, les dice: – Tengan problemas reales, no imaginarios. Los problemas imaginarios no sirven para nada, los problemas reales sirven para cambiar al mundo –, con este consejo los niños se lanzan la aventura”, dijo Juan Villoro durante su participación en la FILZócalo 2022.

Este título marca el regreso de Villoro a la literatura infantil. Las aventuras del profesor Zíper debutaron en el año 2015 con “La cuchara sabrosa del profesor Zíper”; al siguiente año, el autor, motivado por el recibimiento de esta aventura, lanzó “El profesor Zíper y la fabulosa guitarra eléctrica”. Fueron tres años consecutivos en los que Juan Villoro deleitó al público infantil, siendo la última “El te de tornillo del profesor Zíper”; Ahora, cinco años después regresa con una aventura renovada en “El profesor Zíper y las palabras perdidas”, título que fue lanzado en 2022 bajo el sello editorial del Fondo de Cultura Económica, y ya se encuentra disponible en formato físico y digital.

En esta ocasión, el libro de Villoro es ilustrado por Rafael Barajas. En el desarrollo de la aventura, el escritor presenta la lengua, como un organismo vivo que sufre transformaciones todos los días, con el paso del tiempo, muy a pesar de los intentos por privatizar el uso de algunas palabras, este texto es una oda infantil al lenguaje. Con este lanzamiento Villoro consolida, una vez más su paso por la literatura infantil, un camino en el que lleva casi 40 años, “El profesor Zíper y las palabras perdidas” es un homenaje, como lo dice él a la filóloga y lexicógrafa, María Moliner.

“Lo que puedo decir es que, hacer libros para niños es volver a ser niño, entre los momentos más agradables de mi vida, se cuentan los que paso tratando de ilustrar, los libros de “Pancho” y de Juan, porque es ponerse a jugar con amigos que son muy divertidos y que saben muy bien ser niños. Yo creo que ellos son una suerte de superhéroes”, dijo Rafael Barajas “El fisgón” en la FILZócalo 2022.

