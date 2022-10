Fernando Rivera Calderón de conductor radifónico a profeta en “El ambiguo testamento”

Fernando Rivera Calderón

El exconductor del programa radiofónico mexicano El Weso acaba de presentar un nuevo lanzamiento literario titulado “El ambiguo testamento”, un texto en el que Fernando Rivera Calderón juega con diversos discursos y géneros, como el ensayo, la poesía y la narrativa experimental; un libro que aborda muchas historias que van desde los orígenes primigenios del hombre, la inmensidad natural del universo o el amor, historias contadas con el particular sentido del humor que lo caracteriza en sus diversas facetas.

El libro “El ambiguo testamento”, relata el autor, surge durante un viaje de Calderón a Medio Oriente, para ser exactos, durante su estadía en el desierto de Jordania, cuando se despertó en él, la inquietud por escribir un texto que funcionara como los escritos de los antiguos profetas bíblicos, una especie de escritura sagrada que le permitiera dejar salir las voces que habitan su interior; es así como ha presentado su libro en diversas ocasiones Calderón, quien, entre bromas, dice que el compendio no es nada más que el resultado de su propia esquizofrenia.

Esta serie de historias, contiene, según Fernando Rivera Calderón, todas las criaturas, todos los instantes, todas las religiones y todos los sentimientos; unos versos llenos de ironía y sarcasmo en los que el lector no encontrará las normas para llevar una vida recta, pero sí, asegura el autor, encuentros y charlas que provocarán un colapso o un Big Bang. Un libro que nació como un experimento que fastidio a su autor motivándolo a completar una obra ya creada.

“El ambiguo testamento”

“Desde mi libro “El diccionario del caos”, me gusta involucrarme mucho, en cómo se va a ver el texto, la tipografía y el diseño, pues me gusta pensar en el libro como un objeto de arte. Mi obra es como un guacamole, creo que tengo un rango muy amplio para acercarme al texto y justo en cada libro me gusta explorar esa amplitud; leer un libro mío, es como cambiarle a la radio” declaró Fernando Rivera Calderón en entrevista con el diario El Imparcial.

En “El ambiguo testamento”, el autor versa sobre una discusión a la que asistirán figuras como Zeus, Quetzalcóatl y Shiva, un enfrentamiento entre el Arcángel Metatrón y la criatura de los horrores de H. P. Lovecraft, Cthulhu; una tragicomedia que gira en torno a partículas elementales y que desembocará en la teoría, sobre la existencia del universo y la posibilidad de que este, no sea más que la reverberación de La Gran Carcajada Cósmica; Los textos que integran a este libro, no son más que es resultado del testamento en la figura de profeta de Fernando Rivera Calderón o simplemente textos escritos por un músico de rock, un conductor de televisión, un actor de cabaret o un periodista, o el carácter de una personalidad múltiple.

El libro es un texto pequeño de apenas unas 150 páginas, en que Calderón plasma en sus letras y fragmentos de un desorden visual y alegórico en el que juega con las palabras; el testamento del autor se conduce por los caminos de tres ejes principales, la ciencia ficción, el humor y la religión; una mezcla de elementos en el que se adhieren términos de física, partículas, avances científicos, figuras míticas y sobrenaturales. Que pintan pincelazos de la creación de la vida, el mundo y el universo; escrito en que las referencias musicales, tecnológicas y humorísticas infieren en la presentación de un Dios con un bloqueo creativo y que aún no decide qué hacer.

Fernando Rivera Calderón condujo por diez años el éxito radiofónico mexicano El Weso, fue integrante de varios proyectos musicales y ha formado parte de diversos medios, sus escritos han sido publicados en revistas y diarios como Mosca en la pared, Switch, Milenio y El Nacional; es conductor del programa La hora elástica de TV UNAM, y autor de “El diccionario del caos”, “Llegamos tarde a todo”, “Arreolario: instrucciones para leer a Juan José Arreola” y “Los mariachis callaron: una distopía tragicómica sobre el México de 2026″.

