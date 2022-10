En la semana del Premio Nobel, cinco libros para conocer a Haruki Murakami, el eterno candidato, por menos de 400 pesos argentinos

Cinco libros esenciales del siempre candidato al Nobel de Literatura: Haruki Murakami.

Haruki Murakami es uno de los pocos autores japoneses que han dado el salto de escritor de prestigio a autor con grandes ventas en todo el mundo. Pero también es uno de los más mencionados cuando se acerca esta época del año y la expectativa por el Premio Nobel de Literatura crece.

Considerado como uno de los firmes candidatos a ganar el galardón que otorga la Academia Sueca desde hace varios años, existen razones para que el reconocido escritor japonés resuene. Con una prosa simple y directa, Murakami logra meterse en los universos de los conflictos internos de manera magistral y, así, genera algo difícil: que los lectores lo elijan. Por la popularidad y universalidad de estos temas es que también tiene detractores.

Nacido en Tokio en 1949, el autor de Kafka en la orilla —elegida por The New York Times como la mejor novela del año en 2002—, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo y Primera persona del singular, entre otros, ha recibido numerosos premios, como el Noma, el Tanizaki, el Yomiuri, el Franz Kafka, el Jerusalem Prize o el Hans Christian Andersen, la Orden de las Artes y las Letras, concedida por el gobierno español, y el Premi Internacional Catalunya en 2011.

Sus bestsellers recorren el mundo y la clave podría estar en esa sensación que cualquier lector de Murakami vive ante uno de sus textos: la intimidad de los temas que narra, la construcción de imaginarios colectivos en torno al miedo, los recuerdos, el desamor y la soledad, sin formalidades del lenguaje. Es decir, una capacidad para narrar la universalidad humana, aunque no siempre la crítica literaria lo acompañe.

Infobae Leamos hizo una selección de cinco de sus libros más esenciales de Haruki Murakami para conocer al eterno candidato al Premio Nobel y para entender por qué es el favorito de los lectores.

“Tokio blues”

"Tokio blues", una de las obras más exitosas de Murakami.

Tokio blues es la obra más exitosa de Murakami. Publicado por primera vez en 1987, el libro narra la historia de Toru Watanabe, un ejecutivo de 37 años que vuelve a escuchar una canción de los Beatles y que hace que sus recuerdos retroceden hasta los años 60. Con el marco de una Tokio turbulenta, la juventud, los primeros amores y el dolor que implica la madurez son los temas que guían el relato.

Los ideales y esperanzas juveniles vuelven a Toru, junto al recuerdo de su mejor y único amigo de la adolescencia, Kizuki, quien se suicida. Pero también aparece en Naoko, la novia de ese amigo que, tras el suicidio, entabla una relación con Toru. El sexo, el amor y la muerte están en un frágil equilibro cuando aparece otra mujer en la vida del protagonista y el desengaño y el deslumbramiento son parte de una nueva partida de sentimientos.

“1Q84″ (399,99 pesos argentinos)

"1Q84"

Si bien todos los libros de Murakami ya son clásicos de la narrativa contemporánea, 1Q84 es una especie de homenaje a otro libro influyente: 1984, del escritor y periodista británico George Orwell. Ambientada en Tokio en 1984, esta historia sigue a dos personajes: Aomame, una mujer independiente, instructora en un gimnasio, y Tengo, un profesor de matemáticas. Los dos tienen cosas en común, como estar en los treinta años y la soledad de sus vidas. Pero ninguno es lo que parece.

Con sectas religiosas, el maltrato y la corrupción, un universo enrarecido como telón de fondo, estos elementos traen ecos orwellianos a este extenso relato. Así, el lector descubre que Aomame es una asesina y Tengo, un aspirante a novelista al que su editor ha encargado un trabajo relacionado con La crisálida de aire, una enigmática obra dictada por una esquiva adolescente. 1Q84 es uno de los grandes éxitos de Murakami: supo vender más de un millón de ejemplares en una semana.

“La muerte del comendador” (399,99 pesos argentinos)

"La muerte del comendador"

Publicada en 2018, La muerte del comendador donde el laberinto de lo cotidiano se vuelve indescifrable. Adictiva de comienzo a fin, la historia se centra en la crisis de una pareja de dos retratistas cuando sus carreras y sus vidas privadas están estancadas. Así, el prestigioso retratista decide abandonar Tokio y se hospeda en la casa de un amigo, rodeada de bosques y aislada. Allí descubre un cuadro que abre incógnitas y nuevos horizontes a una vida rutinaria.

En este libro, toman protagonismo las reflexiones sobre el proceso creador, la identidad, los afectos, la violencia política y las experiencias místicas. Y también surgen la marca registrada Murakami: el jazz, el sexo, el fracaso sentimental, los Beatles, Kafka, los vinilos, la soledad, el suicidio, el inacabable tránsito hacia la madurez. Lo sobrenatural, lo místico y la esperanza también forman parte de esta historia.

“Hombres sin mujeres” (399,99 pesos argentinos)

"Hombres sin mujeres"

En Hombres sin mujeres, Murakami ofrece siete intensas historias sobre el desamor y la compleja relación entre hombres y mujeres. Las protagonistas de estas historias son mujeres que dejan su huella indeleble en estos hombres que las amaron y que ahora sufren la soledad.

¿Qué sucede cuando se pierde a una mujer? ¿O cuando el desencuentro habita y vuelven los fantasmas del pasado? ¿Cuántas veces la comunicación en la pareja fue el mayor obstáculo que el amor puede tener? ¿Alguna vez se pensó al enamoramiento como una enfermedad letal? Todo parece que se transforma, que una metamorfosis inunda las relaciones amorosas convirtiéndose en soledad. Hombres sin mujeres es un libro lleno de guiños que tocan la experiencia y la vida de cualquier lector.





“Baila, baila, baila” (399,99 pesos argentinos)

"Baila, baila, baila"

Intriga, sexo y rock and roll son algunos de los elementos de la trama de Baila, baila, baila. Publicado en español en 2012, este libro narra la historia de un joven redactor freelance, sumido en días oscuros, decide saldar cuentas con el pasado. Es marzo de 1983 y el protagonista —del que no sabemos su nombre—, viaja a un lugar en el que había estado con una misteriosa mujer, alojados en el Hotel Delfín. Pero ese hotel ya no existe. Ahora existe otro rodeado de lujos, en el que los mundo oníricos de Murakami aparecen encarnados en distintos personajes.

Un auto Subaru, música, asesinatos, Hawai como otro de los escenarios y lo oscuro también componen esta narración. Esta novela de investigación y de misterio es un mosaico de situaciones en el que conviven la introspección, la añoranza por un pasado no tan lejano, el misterio, la fantasía, el sexo, y - sobre todo- lo raro.

