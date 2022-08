Hollywood y familia: algunos libros sobre las difíciles relaciones entre padres e hijos en medio de la fama y el dinero

Drew Barrymore ya no busca mas novio por Tinder

El esplendor de Hollywood, ya sea el de aquellos años dorados de las películas en blanco y negro, hasta las mega producciones de los grandes estudios en la actualidad ha sido llevada a un sin número de películas, obras de arte, fotografías, de lo que no se habla mucho es de las historias de sufrimiento y soledad que viven las grandes estrellas. Sabemos que en aquella “máquina de sueños” no todo es felicidad, la prensa de entretenimiento ha enfrentado en la última década una serie de hallazgos y declaraciones sobre la otra cara del espectáculo en el que los actores que vemos en las alfombras rojas de la temporada de premios dejan al descubierto el abuso e indolencia que vivieron.

La industria literaria se ha convertido paulatinamente en uno de los medio de difusión preferidos para narrar historias, algunas autorizadas por su protagonistas, incluso escritas por ellos mismos; en otros casos, algunas biografías no autorizadas que salen a la luz a riesgo de enfrentar pleitos legales. Estos libros son los indicados si quiere conocer más de la vida secreta de las grandes estrellas.





Little Girl Lost, Drew Barrymore y Todd Gold, 1991

Little Girl Lost, Drew Barrymore y Todd Gold, Libro de bolsillo, 1991

Esta actriz ha pasado de ser estrella infantil en cintas como “E.T.”, hasta ser uno de los míticos Ángeles de Charlie, pero lo que no muchos saben es que desde muy pequeña sufrió la presión por encarnar el modelo de niña perfecta para las cámaras y el espectáculo, mientras atravesaba duros episodios de confrontación y ataques por su propia madre, lo que la llevaría a la adicción al alcohol y a las drogas, lo que desencadenaría en su ingreso a terapia a los 13 años.

Este libro es coescrito por Todd Gold, un autor norteamericano que ha colaborado en varias docenas de libros y biografías de figuras reconocidas de Hollywood como Larry Hagman, la Familia Osbourne, Billy Ray Cyrus (estrella de la música country padre de Miley Cyrus), Ann-Margret, entre otros, a los que se sumaron los índices de ventas que logró con el libro de Barrymore.





Jennette McCurdy, I’m Glad My Mom Died / Me alegro de que mi mamá murió, 2022

Portada de I’m Glad My Mom Died / Me alegro de que mi mamá murió, Jennette McCurdy (2022)

Tal pareciera que las estrellas infantiles de Nickelodeon tienen historias oscuras detrás de todo su éxito, Jennette McCurdy, la inconfundible Sam de iCarly, expone una mirada cínica de todo el sufrimiento que vivió en silencio en su edad más temprana mientras su madre abusaba psicológicamente de ella llevándola a extremos como problemas alimenticios con la restricción o conteo de calorías, un régimen absurdo para controlar su peso siendo tan solo una niña, lo que la llevaría a las adicciones y a desórdenes alimenticios siendo muy joven e incursionando desde los 6 años en el mundo de las audiciones para ser actriz. El tono de esta lectura es realista, cómico y muy crudo muy al estilo de McCurdy, que enfrenta su vida pública ya de adulta con una nueva perspectiva como portadora de las riendas de su vida lista para contar su versión.





The Little Girl Who Fought the Great Depression: Shirley Temple and 1930s America, 2014

En Latinoamérica nos acercamos más a la figura de esta gran estrella infantil a través de su película La pequeña princesa (1939), encarnando a una pequeña que llega a un orfanato a esperar a su padre que está en la guerra, enfrentando un camino hacia el reconocimiento de los valores más importantes como la amistad y el compañerismo, acompañada de su peculiar baile, canto y carisma único; lo cierto es que Shirley Temple tuvo a cuestas la carga emocional de entretener a Norteamérica mientras atravesaban la Gran Depresión, una crisis económica mundial que tuvo mayor impacto en la década de los años 30; Shirley irradió a través de sus producciones la emoción de la esperanza, el optimismo y la valentía para levantar el ánimo de millones en aquellos días oscuros.

En 1988 Shirley publicaría su libro autobiográfico Child Star: An Autobiography, en el que revelaría un episodio abrumador y desagradable que tuvo que vivir a la temprana edad de 12 años. cuando en 1940, un productor de la Metro-Goldwyn-Mayer, que era reconocido por recibir favores sexuales a cambio de personajes en las películas expuso sus partes íntimas durante la primera reunión de trabajo después de bajarse los pantalones. Ella siendo aún muy pequeña e inocente de estas situaciones solo sonrió provocando la ira del abusador que no podría tomar represalias ya que la actriz infantil ya había firmado contrato con la mítica productora.

Jamie Lynn Spears, Things I Should Have Said, 2022

Portada de Things I Should Have Said, Jamie Lynn Spears, 2022

Aunque este libro probablemente escrito por la hermana menor de la estrella del pop Britney Spears no es una biografía autorizada, resume en gran parte los desmanes que la familia cometió sobre la diva de música, de hecho la presenta como una persona con desórdenes mentales y de actitud, lavándose las manos de cualquier relación que haya podido tener con el robo continuo al patrimonio de la artista y el abuso sobre su independencia en complicidad con sus padres.

From Mother and Daughter to Friends: A Memoir, Nancy Aniston, 1999

De Jennifer Aniston conocemos mucho de su vida romántica, su aparición en grandes series y películas, sin embargo no sabemos mucho de su infancia. Nancy, madre de Jennifer, se dio a la tarea de publicar un libro con historias, información y fotografías de la vida personal de su hija para venderlo sin su autorización. Un episodio inolvidable para la prensa del espectáculo de cambio de siglo en Hollywood, que enmarcó el lanzamiento de este libro, fue la entrevista que la actriz tuvo con la periodista Diane Sawyer en el Primetime de la cadena ABC en donde la presentadora confronta a Jennifer con el texto, mostrándoselo en plena entrevista para concluir que nunca lo había visto y evidenciando el gran dolor que le causó ver su intimidad atacada por su propia madre, una persona que siempre la atacó y maltrató.





