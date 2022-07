Grandes series basadas en libros que se estrenarán en lo que queda del 2022

Nueva imagen de "House of the Dragon", la serie spin-off de Game Of Thrones

Decir que se crean adaptaciones para cine y televisión basadas en grandes libros no es ninguna novedad, ha pasado incluso desde la creación de los primeros artefactos que generaban una imagen animada ya se usaban como insumo creativo los mitos, las leyendas y demás historias plasmadas en obras literarias para brindar experiencias audiovisuales a los espectadores.

Es así como gran parte del público que antes corría a las salas de cine para ver en la pantalla grande historias alucinantes, ahora se dispone en la comodidad de sus casas u oficinas, a entregarse, gracias a los servicios de streaming, a la apreciación de grandes súper producciones que en su gran mayoría no son precisamente historias originales, sino adaptaciones, ya sea de novelas literarias, investigaciones periodísticas, cómics o textos de ciencia ficción.

Este 2022 no deja de sorprendernos, los lanzamientos han estado a la orden del día, hay documentales especializados, secuelas de grandes series y también, adaptaciones audiovisuales de grandes títulos de la literatura que probablemente permanecían entre los gustos de los públicos lectores, pero que en las pantallas extienden su alcance a públicos fuera de los nichos. ¿Estarán a la altura esas adaptaciones? Lo que nos indican las cifras es que muchas de ellas alcanzaron altos índices de popularidad entre los televidentes, sin embargo muchas otras, como Persuasion, adaptación de Netflix realizada sobre la novela de Jane Austen publicada originalmente en 1817 y llevada a esta plataforma protagonizada por Dakota Johnson (50 Sombras de Gray, otra adaptación cinematográfica de un libro), que despertó duras críticas.

House of the Dragon, precuela de Game of Thrones basada en “Fire & Blood”, de George R. R. Martin, 2018

La primera precuela del fenómeno televisivo mundial es producida por HBO inspirada en la obra que generó un descontento histórico gracias al final que sus creadores eligieron para la serie hace cerca de tres años, está cronológicamente ubicada 200 años antes de la época descrita en Game of Thrones para narrar el origen de la Casa Targaryen, así como las causas del “El Baile de los Dragones”, esta megaproducción estará al aire el 21 de agosto en la plataforma HBO.

The Sandman, Neil Gaiman, 2013

Esta originalmente es una serie compuesta por 15 volúmenes en su formato físico, que abarcan tanto los 10 volúmenes de la serie original como miniseries, especiales e historias cortas, conformando en conjunto una novela gráfica escrita por Neil Gaiman, uno de los más reconocidos autores de fantasía en la literatura contemporánea, estará disponible en Netflix en el mes de agosto.

Five Days at Memorial, Sheri Fink, 2013

Basado en el libro Five Days at Memorial: Life and Death in a Storm‑Ravaged que aborda una investigación periodística alrededor del drama del Huracán Katrina que fue noticia en el año 2005 por haber destruído cerca del 80% de Nueva Orleans y el cual enmarcó una serie de dramas humanos conectados con una crisis hospitalaria y sanitaria que dejaron al descubierto algunas verdades incómodas y dilemas morales sobre la atención de desastres naturales y emergencias. La miniserie basada en este gran libro será estrenada en agosto en Apple TV+ / Crown en una secuencia de capítulos emitidos semanalmente.

The Midnight Club, Christopher Pike, 2012

Esta novela es llevada a Netflix en forma de serie de misterio y horror de la mano del director Mike Flanagan conocido por The Haunting of Hill House, un éxito absoluto, para demostrar que las adaptaciones podrían incluso superar a las obras originales gracias a las bondades de la producción audiovisual y los efectos especiales para contar la historia de un grupo de pacientes terminales que se dan cita para pasar sus últimas noches en un salón del hospicio Rotterdam Home para compartir historias de miedo, lo que conducirá a que experimenten el verdadero horror mediantes experiencias a las que no podrán darle explicación. La primera semana de octubre se estrenará esta producción.

