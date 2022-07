Cómo es “Trust”, la novela de un argentino que rodará Kate Winslet

Hernán Díaz nació en Buenos Aires. Su familia se exilió en Estocolmo y hace dos décadas vive y escribe en Nueva York. Winslet será protagonista de la adaptación de "Trust".

El escritor argentino Hernán Díaz es una de esas personas que vivió muchas vidas en una . Nació en Buenos Aires en 1973, vivió en Estocolmo, ciudad en la que se exilió su familia, volvió a la Argentina para estudiar Literatura, y después se mudó a Nueva York. Un día, el único día del año en el que la pequeña editorial estadounidense Coffe House Press recibe manuscritos para ver cuáles publica y cuáles no, mandó su novela In the distance, escrita originalmente en inglés. Le dijeron que sí, que la editarían. Con ese manuscrito se convirtió, sin escalas, en finalista del prestigioso premio Pulitzer en 2018. Fue, de hecho, el primer argentino en llegar a esa instancia.

Traducida a su lengua madre, In the distance fue A lo lejos, publicada en España y en Latinoamérica. Pero ahora Hernán Díaz va por su segunda novela, que, ya convertida en un bestseller también da que hablar. Trust se publica en 25 países, será adaptada a una miniserie producida por HBO y tendrá nada menos que a Kate Winslet como una de sus protagonistas.

Trust, que en Argentina se publicará en marzo de 2023 y que una vez más fue escrita originalmente en inglés, sigue la historia de Benjamin Rask, un magnate legendario de esos que brillaron en la década del 20 del siglo pasado en Estados Unidos . Alguien escribe una novela basada en su vida, engordada a base de chismes y secretos. El millonario se enoja por cómo lo muestran a él y a su esposa, hija de aristócratas y su compañera en eso de llegar a la cima: dicen que su riqueza es de origen dudoso; dicen que Helen, su esposa, está recluida . Así que decide pedirle a una secretaria que sea la escritora fantasma de sus memorias. Unas memorias que reviertan esa imagen que todo Nueva York está leyendo sobre él y que sólo conduce a una pregunta: “¿A qué costo se formó esta fortuna?”.

No es fácil el trabajo de la secretaria: el millonario reescribe la historia hasta tergiversarla y cambiar completamente su rol y el rol de su esposa, algo que llega a incomodar a la escritora fantasma, que se debate entre hacer el trabajo que le encargaron y tirar del ovillo de eso que llamamos “la verdad”.

Las páginas de Trust, escrita a través de cuatro voces y de cuatro géneros literarios distintos, intentan reflexionar sobre qué papel juega la riqueza en la identidad nacional de los Estados Unidos y en qué consiste el mito bien norteamericano del self-made man, es decir, el hombre que se inventa a sí mismo. Según la crítica de ese país, la novela es “un mordaz rompecabezas narrativo” que, también, se pregunta quiénes tienen el poder de definir cuál es la versión verdadera de la historia.

Díaz tiene un doctorado de la Universidad de Nueva York, edita una revista la Revista Hispánica Moderna de la Universidad de Columbia y también es autor de Borges, entre la historia y la eternidad. Publicó sus ensayos en The Paris Review, Granta y Playboy, entre otros volúmenes y esta vez, en Trust, escribe sobre el talento, la confianza, la intimidad y la verdad.

Cuatro preguntas a Hernán Díaz

- ¿Cómo es la experiencia de construir un libro en el que narran cuatro voces diferentes?

- Cada sección del libro pertenece a un género diferente (una novela, un documento histórico, una autobiografía, un diario íntimo) y está escrita por autores y autoras totalmente disímiles . En algunos casos, también se trata de períodos históricos bastante distintos. A mitad de camino, me di cuenta de que mi voz se notaba demasiado detrás de cada uno de estos escritores ficticios. Entonces compuse cuatro guías de estilo muy estrictas para cada uno de ellos, detallando su sintaxis, su puntuación, su vocabulario. A nivel de la trama, fue divertido pensar en todo el rompecabezas: cómo los relatos se complementan y contradicen, cómo se citan o se ignoran mutuamente , cómo las diferentes piezas terminan por encajar, pese a los huecos y discrepancias entre las diferentes versiones.

- ¿Por qué elegiste este recurso para tu historia?

- Uno de los temas principales de la novela es el límite entre la historia y la ficción. Cada vez que leemos un texto, aceptamos, un tanto ciegamente, una serie de condiciones y sobreentendidos que vienen con él. ¿Por qué estamos convencidos casi inmediatamente de la veracidad de algunos relatos? ¿Por qué nos resignamos a que ciertas narrativas no parezcan tener ninguna relación con la verdad? Al cambiar de género y de voz, cada sección de la novela es una invitación a cuestionar los contratos tácitos que siempre firmamos al leer.

- ¿Por qué creés que el “self-made man” es un tema tan potente en la literatura y también en las producciones audiovisuales de Estados Unidos?

- Siempre ha habido, en los Estados Unidos, un fetichismo del individuo: el explorador, el justiciero, el inventor, el millonario, el superhéroe… En estos relatos épicos de la individualidad, el hombre excepcional está por encima de todo —de las instituciones, del Estado, de sus pares—. Y uso la palabra “hombre” muy deliberadamente: estas épicas siempre son masculinas. Llevaría demasiado tiempo detenernos en las causas históricas de esta fascinación. Pero en el caso del “self-made man”, que siempre tiene una dimensión comercial y económica, el efecto de esa narración es claramente el de borrar la expropiación del trabajo de las multitudes que absolutamente siempre están detrás de una gran fortuna.

- ¿Qué esperás de esta adaptación que se hará y cuál será tu rol?

- Como uno de los productores, estoy muy involucrado en la adaptación. Me gustaría poder traducir, visualmente, cierta irreverencia genérica y formal que es crucial en el libro . Creo que hay muchas oportunidades para la experimentación y de poder contar una historia de un modo diferente.





Quién es Hernán Díaz

♦ Nació en Buenos Aires en 1973. Vivió en Estocolmo tras el exilio de su familia y se instaló en Nueva York hace dos décadas.

♦ Es docente y doctor en Literatura y escribió Borges, entre la historia y la eternidad.

♦ Su primera novela, A lo lejos, le valió convertirse en el primer argentino finalista del Pulitzer.