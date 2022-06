Libros para niños que enseñan sobre ideas políticas

El mundo de hoy nos muestra que la información circula a velocidades insospechadas, la educación hace mucho dejó de ser, un asunto de maestros y aulas exclusivamente, para consolidarse en una sumatoria de aspectos que incluye entornos familiares, amistades y sin duda, también la autonomía de la búsqueda de conocimiento; los niños y las niñas exploran la “autopista de la información”, sus círculos sociales y por supuesto, la literatura en busca de nuevas miradas que ofrezcan un mayor entendimiento sobre el mundo y en el mejor de los casos, este proceso es acompañado de padres y docentes para enriquecer la experiencia del aprendizaje.

A continuación tenemos algunos textos, algunos tradicionales, otros más recientes que gozan de notable reconocimiento por la claridad de su propuesta artística, que combinan el texto y la ilustración, lenguaje y mensaje para guiar y educar a los más pequeños como miembros partícipes de una sociedad en la que pueden aportar como individuos y como parte de una gran estructura social que requiere cada día mayor participación y conciencia de parte de las generaciones pasadas, pero sobre todo, de las nuevas y futuras.

Pequeño diccionario de palabras de los adultos, 2013

Portada del 'Pequeño diccionario de palabras de los adultos', (2013), texto escrito originalmente por Bertrand Fichou

Este es un texto escrito originalmente por Bertrand Fichou (Francia, 1962) un autor reconocido por variados títulos infantiles que en esta ocasión es traducido al español por Fernando Borrajo Castanedo para compartir con el público lector en lengua castellana un libro para abrir a niños y niñas un completo glosario de vocabulario adulto que a diario impacta desde los medios de comunicación, conversaciones, la calle, los espacios de interacción y que son vitales para comprender el mundo adulto que finalmente es el que recibirán y en el que se les reclama desempeño.

Tal y como los diccionarios convencionales ofrecen los significados de todas las palabras, este diccionario ofrece definiciones sencillas, básica, claras y precisas a palabras como minoría, crisis, ayuntamiento, entre otras, para que las y los más pequeños comprendan y se interesen por las conversaciones adultas que les atañen y en las que sin duda tienen la capacidad de participar





La anarquía explicada a los niños, 1931

'La anarquía explicada a los niños', (1931), escrito por José Antonio Emmanuel y editado en Colombia por la Editorial Milserifas

Este texto fue escrito por José Antonio Emmanuel, un maestro que impulsó a comienzos de la década de los treinta del siglo XX la Biblioteca Anarquista Internacional (B.A.I. en compañía de su hermano con quien también creó una escuela para niños sin recursos radicada en Barcelona. Este libro, que se encuentra entre los llamados “folletos divulgativos” que publicó el educador está compuesto por la definición de lo que significaba la Anarquía en ese entonces, la manera de llegar a ella y finalizaba con una serie de postulados sobre doctrina y estudio político por medio de explicaciones sencillas y prácticas de estamentos para conformar una nueva figura de convivencia con los semejantes y hacer parte de la sociedad en una condición moral calificada en ese entonces y hoy, como una expresión de contracultura: 1. Ayuda; 2. Apoya; 3. Copia lo bello; 4. Labora; 5. Estudia; 6; Ama; 7. Protege; 8. Cultiva; 9. No tengas esclavos; 10. Trabaja.

Antigua portada de 'La anarquía explicada a los niños', (1931), escrito por José Antonio Emmanuel

El rastro de esta literatura se perdió durante la guerra civil española y el paso de la dictadura de Franco en 1936, sin embargo en la actualidad este texto se edita en Argentina, Brasil, Chile, México y Colombia; y goza de numerosas ediciones con bellas y artísticas portadas que comunican el espíritu de sus escritos que más allá de la connotación tergiversada de la anarquía que pretende inspirar la creación colectiva, la no violencia, que busca la libertad movida por aspectos como la solidaridad y la búsqueda de la belleza.





El Capital, 2017

Portada de El Capital, (2017) por Alfonso Cruz

Este texto de Alfonso Cruz explica cómo se ha hecho parte este sistema a la sociedad actual y cómo define la vida de millones en el mundo por medio de la compañía de un cerdito que aparece a lo largo del texto viviendo diferentes episodios con la meta de acumular riqueza, hasta despejar el interrogante: ¿para qué?

El formato de este libro es el de un álbum ilustrado de 40 páginas dotadas de una visión llena de sencillez y espíritu crítico para entender el sistema económico dominante en el mundo a lo largo de los últimos 150 años por medio de una narración histórica conformada por ilustraciones perfectas para el público infantil, pero que lectores de cualquier edad pueden adoptar entre sus lecturas.





Cómo puede ser la democracia, 1977

Cómo puede ser la democracia, (1977), Equipo Plantel

El Equipo Plantel publicó por primera vez este texto entre 1977 y 1978 con la casa editorial La Gaya Ciència al término del régimen franquista, periodo catalogado bajo este nombre por tratarse de una larga dictadura que inició con el golpe de Estado de 1936, hasta 1977 con la dictadura del general Francisco Franco. Esta colección está formada por 4 libros: “Las mujeres y los hombres”, “Hay clases sociales”, “Así es la dictadura” y “Cómo puede ser la democracia” que en la actualidad están publicados manteniendo el texto original completamente fiel al original. Es un texto ideal para un público de 7 años de edad en adelante “Este libro forma parte de una serie de cuatro títulos pensados para los lectores más jóvenes que fue publicada entre 1977 y 1978 por la editorial barcelonesa La Gaya Ciencia. (…) Si podemos leer lo que dice el libro sin que nos cause muchísima extrañeza es porque, al parecer, ese mañana todavía no es hoy. Esperamos que ya no tarde.” comentan sus creadores.





Lagartos verdes contra rectángulos rojos, 2016

Lagartos verdes contra rectángulos rojos, (2016), escrito por el británico Steve Antony

Escrito por el británico Steve Antony, este es un libro caracterizado por su simpleza por medio de la cual se aborda la temática de la guerra y la paz representada por los lagartos verdes y los rectángulos rojos que son presentados al lector en una guerra en la que por momentos los lagartos parecen tener acorralados a los rectángulos, pero estos contraatacan y viceversa, tal y como vemos la dinámica de las guerras y de las confrontaciones de corte político en la historia del mundo con la inquietud de uno de los bandos: ¿Por qué estamos peleando?”.

Este es un libro lúdico publicado por la editorial chilena Hueders, con una historia curiosa: su autor es daltónico rojo-verde desde pequeño lo cual está ligado a su propuesta y desarrollo para “ver la realidad con otro prisma”, rememorando cuando, en su niñez, pintaba el cielo del color púrpura y transmitiendo esta experiencia personal en el arte del texto.