Messi cumple años: cinco libros para conocer al mejor futbolista del mundo antes de Qatar 2022

Tenemos suerte. Somos contemporáneos y podemos ver y ser testigos del talento y de la magia de la estrella indiscutida del fútbol mundial: Lionel Messi. El 24 de junio de 1987, en Rosario, Argentina, nacía “La Pulga”, quien se convertiría en uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia. Este viernes “Lío” cumple 35 años y está en uno de sus grandes momentos deportivos tras lograr finalmente un título con la Selección mayor, la ansiada Copa América que Argentina le ganó a Brasil en 2021.

El actual jugador del Paris Saint-Germain (PSG) cuenta ahora con 40 títulos profesionales en su carrera: 35 con el FC Barcelona; y con la Selección Argentina obtuvo no sólo la Copa América y sino también un Mundial sub 20 y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008. Además, puso el broche de oro hace algunas semanas con la victoria ante Italia en la Finalissima entre los campeones de la UEFA y la Conmebol.

Biografías, crónicas y libros infantiles en esta selección sobre el mejor jugador de fútbol del mundo, Lio Messi.

Pero no solo sus logros deportivos son los que cuentan. Messi ya tiene la categoría de leyenda y los ojos del mundo se posan en él por su liderazgo, humildad y solidaridad . Por ejemplo, según cuenta el periodista Miguel Ángel Lemme, Diego Maradona decía sobre Messi en la intimidad: “Este enano cuando se enchufa la rompe, te pinta la cara” . El ex jugador y entrenador de fútbol neerlandés Johan Cruyff supo decir que Messi es el “héroe moderno del fútbol” y agregó que “hay algo de Maradona” , según escribió en su columna en el diario holandés De Telegraaf hace varios años. Todos los referentes del fútbol se deshacen en elogios hacia “Lío”.

Este viernes, para celebrar el cumpleaños del jugador de fútbol argentino más importante y mientras palpitamos el Mundial de Qatar 2022, una selección de libros para acercarnos a la vida y gran carrera profesional de Lionel Messi.





“Messi, el genio completo”, de Ariel Senosiain (Ed. El Ateneo)

En más de 200 páginas, el periodista argenitno Ariel Senosiain reúne en su libro el trabajo de más de 73 entrevistas, entre las que están las voces más importantes para la carrera de Messi y con notable valor periodísitico: el padre del propio Messi, el DT Alejandro Sabella y el ex presidente de la FIFA Joseph Blatter, entre otros.

El libro Messi, el genio completo parte de la pregunta que todos los argentinos y el mundo entero se hacían: ¿ Por qué un genio como Messi no consiguió por años lo que muchos otros, no tan geniales, sí habían conseguido? A lo largo de los capítulos, Senosiain intenta dar respuestas a esta pregunta y recrea jugadas clave en la carrera del astro rosarino que quedaron en la memoria de todos los fanáticos del fútbol. Una lectura cargada de análisis y esfuerzo, mezclado con relato épico y mucha emoción.

“Messi”, de Guillem Balagué (Ed. Cúpula)

El periodista español Guillem Balagué logra lo que ningún otro libro: ser el primero que se publica en el mundo con autorización. ¿Qué lo llevó a lo más alto? ¿Cómo es como persona Lío Messi? Esos disparadores son algunos de los que lo llevaron a emprender la escritura del libro.

Con prólogo del ex entrenador de la Selección Argentina y Estudiantes de La Plata Alejandro Sabella y el epílogo de Sandro Rossell, ex presidente del Fútbol Club Barcelona, Messi indaga en el camino plagado de obstáculos, sacrificios y responsabilidades del rosarino . Pero también en la visión que tiene “La Pulga” de Argentina, qué significa para él, qué representó el club en el que creció y la mentalidad que se requiere para ser jugador de élite. Otro detalle distintivo del libro: Guardiola analiza con detalle los años mágicos en los que compartieron vestuario.





“Todo Messi”, de Kiko Amat y Jordi Punti (Ed. Anagrama)

El escritor, articulista y traductor español Jordi Puntí compara a Messi con figuras ligadas al arte y a la belleza: Mozart y Picasso . El juego, la voracidad, el genio y la obsesión que muestra “Leo” en la cancha lo llevaron a convertirse en el mejor jugador de todos los tiempos y eso, apunta el escritor, nos hizo muy felices a todos. Es lo que intenta capturar en su libro Puntí.

Su principal hipótesis es que Messi es un artista del siglo XXI y encarna las predicciones que Italo Calvino hacía para este milenio: ligereza, rapidez, exactitud, visibilidad y multiplicidad . Los textos del libro hacen foco en los primeros goles cuando era un niño en Rosario así como su forma de patear un tiro libre, así como su rivalidad con Cristiano Ronaldo y su vínculo con sus compañeros del Barça. También se detiene sobre sus récords y premios individuales así como su habilidad para repetir goles históricos. Y deja preguntas en las que no queremos pensar ni responder: ¿Cómo será el fútbol cuando Messi se retire? ¿Cómo seremos nosotros después de Messi?





“Messi”, de Leonardo Faccio (edición actualizada)

En este libro, el periodista argentino Leonardo Faccio construye un perfil de 190 páginas del reconocido futbolista argentino tras conversaciones entre el autor y Messi, y la observación de su entorno: desde su padre hasta el carnicero, futbolistas argentinos como “La Bruja” Verón, Maradona, Jorge Valdano, su familia en Rosario, compañeros del Barça y amigos de la infancia.

Según contó el periodista radicado en España, fue un reto entablar conversaciones con Messi porque “habla poco y el desafío fue no dejar que sus palabras lo limitasen”. Y aporta datos hermosos sobre el jugador para saber que detrás del gran astro del fútbol mundial no hay un dios sino un humano: no juega PlayStation y no lee. Lo que Lionel Messi hace cuando no juega fútbol es dormir . Un perfil magistral para no perdérselo.





“Lío Messi para chic@s”, de Hugo Montero y Vanesa Jalil (Ed. Sudestada)

¿Qué niño y niña amante del fútbol no quiere ser Messi? Desde elegirlo como jugador en la Play hasta imitar sus festejos en potreros improvisados, la figura de Leo Messi es una referencia para las infancias hoy. Pero detrás de cada gol y cada paso en firme en su carrera hay otra historia: la de cuando fue una pulguita. En el libro Lio Messi para chic@s, de la colección Aventurer@s, se hace foco en el niño inquieto, tímido y chiquito físicamente que jugaba al fútbol con sus primos y vecinos del barrio, que desplegaba todo el talento cada vez que tocaba una pelota.

Pero no todo fue lindo en su vida: Messi tuvo un problema hormonal que no le permitía crecer con normalidad. Messi fue un chico más para quien las cosas no siempre son fáciles. En este libro están el viaje al otro lado del mundo detrás de una oportunidad, el enorme reto que significó probarse en un club como el Barcelona, la decisión de jugar con la camiseta argentina.





