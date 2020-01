-Tiene una energía extrema, que además focaliza exclusivamente en el fútbol, es decir, le da muchas vueltas y es como cuando se empieza a andar en bicicleta. Primero cuesta, luego uno va más rápido, luego ya sin manos. Cuanto más te pones en algo, más te sale, pero además, todo lo que ha hecho durante tanto tiempo, todo lo que estudió, toda la gente con la que habló, los viajes que ha hecho, todo ha sido para entender mejor el fútbol y para aplicar mejor las soluciones y encontrar nuevas. Viene de una mezcla de estar en Barcelona, una ciudad abierta, cosmopolita, atrevida, aventurera. También viene de tener a un entrenador como Johan Cruyff, que te propone pensar diferente. Tú piensas así, y él te dice “no, asá”. Y te preguntas “¿cómo va a ser asá?” y te das cuenta de que por qué no… Pep cuenta que Cruyff le decía “¿verdad que eres un delgado, enclenque, incapaz de ganar una disputa con un volante central?”, en aquellos tiempos de los noventa, que eran más altos y fornidos. “¿Cómo les vas a ganar la partida?”, y él respondía “uf, no sé, ¿les pego una patada y llego antes?” “No, si viene el balón, deja que se lo lleve él. Si cabecea no podrás, pero si haces el amague, él ya dudará si tiene que parar el balón, pasarlo, y allí tienes más posibilidades de quedártelo tú”. Y en cada entrenamiento, aprendía una cosa nueva. Todo eso, Pep lo ha aplicado en su vida, y no se ha resignado a caminar el camino de todos. Este año es duro porque han ganado mucho, y lo que cuesta es seguir ganando cuando ya has ganado mucho, pero entonces hay que aplicar la energía que él tiene. Por ejemplo, él vio que pasaban cosas en los partidos que no estaban provocadas por el entrenamiento, pero salían bien. Y entonces pensó, luego de estudiar mucho eso, que por qué no entrenar eso para provocarlo para beneficio del equipo. Eso, no hay un entrenador que lo piense. Y sigue siendo un estilo de juego que la gente quiere que falle, que caiga derrotado y pase de moda, pero que es prácticamente único.