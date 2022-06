NiUnaMenos: una colección de libros en oferta para acompañar el día

Colección exclusiva de Bajalibros.com #MiráCómoNosLeemos

Mucho para pensar, mucho para contar, mucho para volver a revisar en el séptimo aniversario del surgimiento del movimiento #NiUnaMenos. Desde 2015, todos los 3 de junio se convirtieron en días de marchas y movilizaciones en todo el país hacen que el grito colectivo de las mujeres se escuche fuerte en Argentina y que haga eco en otros países de Latinoamérica. En este contexto surge la colección exclusiva #MiráCómoNosLeemos, compuesta por 12 libros digitales - que desde hoy y hasta el domingo 5 de junio Bajalibros.com ofrece con 20% de descuento - apuntan a pensar los temas de género, a reflexionar y a seguir haciéndonos preguntas.

Los títulos son Psicoanálisis: por una erótica contra natura, de Alexandra Kohan, El año de la militancia verde, de Cecilia Szperling, Yo me hice feminista en el exilio, de Gabriela Saidon, Diario del argentino deconstruido, de Patricio Zunini, Soy mi madre, soy mi hija, soy yo, de Hinde Pomeraniec, Las obreras que voltearon al zar, de Olga Viglieca Strien, No es amor, de Patricia Kolesnicov, Instonto maternal, de Agostina Mileo, Orgullo y barullo, de Franco Torchia, La comedia de los sexos, de Luciano Lutereau y Marina Esborraz, Mitos y más mitos del orgasmo femenino, de Patricia Suárez y ¿Sobreviviremos a nuestros adolescentes?, de Verónica Sukaczer.

Como parte de una iniciativa mayor, Bajalibros.com también ofrece -hasta el domingo 5- una selección especial con más de 200 títulos con hasta un 50% de descuento. Desde libros clásicos de autores reconocidos como Jorge Fernández Díaz, Camila Sosa Villada, Ken Follet, Viviana Rivero, Felipe Pigna, Nicolás Artusi, pasando por aquellos autores imprescindibles como Roberto Arlt y John Williams hasta los más variados en todos los géneros y contenido exclusivo.

Para acompañar el día de #NiUnaMenos, la colección completa:

“Psicoanálisis: por una erótica contra natura”, de Alexandra Kohan

En tiempos en que impera la certeza, Alexandra Kohan se para desde el psicoanálisis como una forma de lectura que duda. Desde allí, observa discursos como el de ciertos feminismos que, aunque se pretenden emancipatorios, terminan siendo normativos, en la ilusión de que existe una libertad sin dolor, según observa la autora. El amor, el deseo y la satisfacción pulsional son tres cosas bien distintas una de otra, dice Kohan: “Amar, desear y coger no se hacen del mismo modo ni pretenden lo mismo”. Kohan discute la afirmación de cualquier identidad como algo liberador. Hemos corrido la piedra del camino pero esa piedra, dice, ahora está en el zapato.

“El año de la militancia verde”, de Cecilia Szperling

Manifiestos, lecturas, acciones. Una de las protagonistas de la intensa lucha por el derecho al aborto que se dio en la Argentina en 2018 narra la experiencia desde adentro. Cecilia Szperling recoge particularmente la experiencia del colectivo de escritoras. Y no ahorra emociones ni impresiones personales.

“Instonto maternal”, de Agostina Mileo

En una entrevista laboral, en la calle, antes de entablar el menor diálogo, se presupone que una adulta es madre, que está por serlo o, de mínima, que quiere serlo. Esta idea, que funciona como un precepto, no es gratis para las mujeres: tiene consecuencias económicas y vitales. Sin embargo, cuenta Agostina Mileo, sólo el 44,8% de las mujeres entre los 19 y los 49 años han tenido hijos. ¿Entonces? ¿Existe el instinto maternal o no? ¿Qué pasa con las madres que se arrepienten? ¿Y con las personas trans que quieren reproducirse? La autora va a la historia y busca datos científicos para responder estas preguntas.

“Soy mi madre, soy mi hija, soy yo”, de Hinde Pomeraniec

A veces se mira en el espejo y ve a su mamá. A veces escucha a su hija y se escucha a ella misma. A veces las ama, a veces les tira veneno en el oído. Éste es un libro sobre las mujeres, las hermanas, las amigas, las odiosas, la otras, las vidas de las otras. Es un libro sobre todo lo que se juega al dar de comer. Sobre las relaciones entre las mujeres, su poder, sus miedos, el día en que arrancan la cartera de la mesa para salir a comerse el mundo, el día en que vuelven a que les hagan mimos, y un día más.

“Yo me hice feminista en el exilio”, de Gabriela Saidon

El femicidio de una modelo en Brasil fue el comienzo para Dora Barrancos. Una marcha por la diversidad sexual y una revista feminista en México, el punto de partida para Tununa Mercado. Las actitudes de algunos varones en la militancia setentista y la lucha contra las violaciones a los derechos humanos en España atravesaron a Susana Sanz y Susana Gamba. Cuatro mujeres que se hicieron feministas en el exilio en la década del 70 y cuentan cómo transitaron ese camino de ida, desde este presente de pañuelos verdes y #NiUnaMenos. Militantes, académicas, profesionales, artistas, ellas fueron parte de algo que no sólo las transformaba a ellas, sino al mundo que habían conocido. ¿Qué pasó cuando volvieron? ¿Cómo hicieron para reinsertarse? ¿Cómo, para compartir lo que habían aprendido en otros países donde la segunda ola estaba creciendo o se acercaba a las orillas? ¿Cómo leyeron a Simone de Beauvoir, resignificaron su célebre lema y lo parafrasearon en: “Feminista se hace, no se nace”? Ellas dicen: “Yo me hice feminista en el exilio”. Por eso, ésta no es una autobiografía: es un libro que las escucha y las narra.

“Diario del argentino deconstruido”, de Patricio Zunini

¿Cómo se hace un varón? ¿Cómo vive un varón la maternidad, el aborto, la violencia sobre las mujeres? Esas son las preguntas centrales que, con un registro agudo y sensible, encara el autor. Mira y se mira. Aparecen amigos, enemigos, familia. Un andrólogo católico, una amiga adolescente embarazada, un escritor cuya madre fue asesinada, un padre que da consejos difíciles. No siempre es lindo lo que ve pero, seguro, es necesario.

“Las obreras que voltearon al zar”, de Olga Viglieca Strien

El Día de la Mujer Trabajadora de 1917, las obreras textiles de San Petersburgo, hartas de la guerra y del hambre, llamaron a la huelga general. En las colas eternas para conseguir un poco de comida las sumisas, las analfabetas, habían aprendido a maldecir a dios y al zar, pero más al zar, dice un cronista de la época. La Revolución de Febrero, esa revolución de mujeres, suele ser descalificada por despolitizada y espontánea. “A nadie se le hubiera ocurrido que ese sería el primer día de la revolución”, escribió Trotsky. Sin embargo, ellas sumaron a la huelga a toda la clase obrera, disuadieron a los regimientos enviados a reprimirlas, derribaron centurias de autocracia y abrieron el camino de la Revolución de Octubre.

“No es amor”, de Patricia Kolesnicov

“Me acuesto con vos porque no puedo evitarlo”, dirá María después de uno, dos, muchos encuentros con Florencia. En la efervescencia de los años que siguieron a la Dictadura argentina, la emoción que une a estas dos mujeres es tensa: no se parecen en nada, no sueñan con el mismo futuro. Lejos todavía de los días del matrimonio gay, No es amor explora las formas sinuosas del amor entre mujeres y los cambios políticos de un país que tiende a los abismos.

“Orgullo y barullo”, de Franco Torchia

Del repertorio de entrevistas realizadas desde comienzos del año 2013 en el ciclo No se puede vivir del amor en LaOnceDiez (AM 1110), Orgullo y barullo elige sólo algunas. En consecuencia, omite. Las conversaciones seleccionadas contienen valores y preguntas, densidad y certezas, estudio y arrebato. Para un programa de radio que convoca artistas, activistas, intelectuales e historias de vida, las posibilidades son numerosas y las direcciones también. Por eso, éste es un (¿primer?) recorte que busca prestar especial atención a las inquisiciones del tiempo presente, con el deseo de que en un futuro, a sucesivos volúmenes, ingresen otras conversaciones producidas en la audición. El palabrerío, el corpus conceptual, las consignas y proclamas de los activismos sexogenéricos y corporales obligan a redefinir el trabajo periodístico de quienes usamos esos materiales. El punto cardinal de este libro es intentar aumentar los recursos. Poder decir más y poder decir mucho mejor. Que el guión de los nuestros sea del todo nuestro guión; que el afano sea lícito y que el robo del siglo sea a nuestro favor, porque hacemos cuando decimos y fuimos (des)hechos por lo que nos dijeron. Así, con Orgullo y barullo el objetivo es extender categorías y reformular el lenguaje. Comunicar disidencias es también ser disidente en la comunicación, y No se puede vivir del amor carga con una particularidad que refuerza este compromiso.

“La comedia de los sexos”, de Luciano Lutereau y Marina Esborraz

El análisis es el primer método clínico que se inventó para ir contra el patriarcado y sus efectos”, escriben –provocan– Esborraz y Lutereau. Y: “El complejo de castración no tiene que ver con la presencia o ausencia de pene, sino con que la diferencia sexuada se inscriba en términos de culpabilidad de la mujer: si ella está castrada es porque algo malo hizo”. ¿Cómo se piensa hoy, desde el psicoanálisis, a los varones, a las mujeres, la comedia de los sexos? Esborraz y Lutereau lo piensan de nuevo, sin dejar de advertir: “El analista deconstruido es más moralista que todos los prejuicios freudianos juntos.

“Mitos y más mitos del orgasmo femenino”, de Patricia Suárez

“El orgasmo de una mujer puede cambiar el mundo”, dice Patricia Suárez en este libro. Es el final de un recorrido en el que analiza desde cómo egipcios y griegos hablaron de la sexualidad de las mujeres hasta por qué recién en los años 60 del siglo XX crecieron las consultas médicas de aquellas pacientes que no alcanzaban el clímax. Todos esos siglos tuvieron que pasar para empezar a acceder al derecho al goce. Suárez pasa por las descripciones que los médicos medievales hicieron del clítoris y por la negación de su destino de puro placer por parte del primer psicoanálisis. Y llega al final: ahí donde avisa que un orgasmo puede transformar la realidad. En principio —y nada menos— para la mujer que lo tiene.

“¿Sobreviviremos a nuestros adolescentes?”, de Verónica Sukaczer

Un día repiten el año, un día ese humo que sale por debajo de la puerta tiene un perfume extraño y cuando te creías el colmo de lo buena onda te hacen un pedido insólito. Un día tienen novia o novio, un día se enamoran, un día te enseñan cosas inesperadas sobre vos, sobre el corazón, sobre el mundo. Crónica de la experiencia de criar hijos y de que crezcan.





