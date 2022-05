Un libro sobre cómo lograr lo que se quiere, escrito por el hombre que consiguió una entrevista con un astronauta en pleno vuelo espacial

‘REACH IT! ¿Cómo conectar con quien crees inalcanzable?’ , Ismael Triviño, 2022

Andrés Oppenheimer, premio Pulitzer, columnista sindicado en 60 países y ganador del Ortega y Gasset, asegura sobre el autor de “Reach It!”: “Ismael Triviño es un súper productor periodístico, de esos que no se rinden hasta lograr la entrevista. Fui testigo de cómo logró llegar a personajes inalcanzables para muchos, como tres astronautas flotando en el espacio, el ex beatle Ringo Starr y el magnate Sir Richard Branson. En Reach it, Triviño comparte algunas de sus estrategias para llegar a los personajes más inaccesibles. ¡Lo van a disfrutar!”.





'REACH IT! ¿Cómo conectar con quien crees inalcanzable?' , Ismael Triviño, (2022). Editorial PanHouse

El mundo de los medios electrónicos de comunicación incluye una amplia variedad de roles, muchos de ellos desconocidos, que determinan el éxito de una transmisión o la consecución de un contenido; entre ellos, camarógrafos, en el caso del audiovisual; técnicos de emisión en consola, en la radio, quiénes prestan su imagen o voces para presentar la información, periodistas y productores, estos últimos tienen la responsabilidad de hacer posible la presencia de los personajes que representan o hacen la noticia, brindan el soporte y el alma de una producción profesional, certera y de alto nivel que es evaluada por la audiencia con el impacto definitivo de los índices de sintonía. Es aquí en donde profesionales como Ismael Triviño son puestos a prueba; se les pide lograr metas que a los ojos de muchos parecerían inalcanzables y que son el resultado de una mezcla de perseverancia, conocimiento, determinación y resistencia en la búsqueda de invitados de talla mundial.

Entre los logros que Triviño destaca se encuentra haber logrado una entrevista con un astronauta mientras se encontraba en plena órbita terrestre, en vivo desde la Estación Espacial Internacional, pasando por premios Nobel, presidentes, estrellas de Hollywood, best sellers de la literatura y hasta robots. Ismael ha trabajado en los equipos de los “peces gordos” de los medios de comunicación de habla hispana como un notable y experimentado productor periodístico que ahora recopila casi dos décadas de experiencia en su libro ‘REACH IT! ¿Cómo conectar con quien crees inalcanzable?’, con la Editorial Panhouse, un texto en el cual expone sus amplios conocimientos en el oficio de generar la magia detrás de los reflectores, las cámaras y los micrófonos.

Este título, que se puede tomar como un texto periodístico de corte académico, una lectura entretenida y refrescante sobre el mundo de los medios de comunicación o un manual de relaciones públicas efectivas, combinado con una especie de tutorial sobre el desarrollo profesional, configura una pieza única en su clase.

El libro cuenta con el prólogo de Julio Sánchez Cristo, director de W Radio Colombia, tres veces ganador del Premio Rey de España, premio Ondas y premio Simón Bolívar: “El Houdini de esta historia es Ismael Triviño, quien en estas páginas orienta a jóvenes periodistas y productores a simplemente aprender, lo que siempre he sostenido: nada es imposible”.

Triviño comparte los secretos de su talento, que van más allá de su experiencia profesional, y alienta a profesionales de todo tipo, no solo comunicadores, a lograr sus metas mediante un enfoque que alinee armoniosamente una serie de factores por medio de un método organizado para lograr resultados efectivos, acompañados de buenas prácticas para emprendedores, expertos en marketing, gestores de proyectos, publicistas o cualquier persona que tenga como objetivo conectarse con alguien en particular.

Ismael Triviño, autor de REACH IT! ¿Cómo conectar con quien crees inalcanzable?' (2022). Editorial PanHouse

Ismael Triviño es periodista, productor de radio, TV, prensa escrita y medios digitales, con mas de 20 años de experiencia. Como productor, estuvo durante diez años en el programa ‘Oppenheimer Presenta’, que se transmite en la cadena CNN en Español; este hito en su carrera lo llevó a recibir una nominación al Premio Emmy Nacional, como el responsable de coordinar entrevistas con personajes de influencia mundial. En su experiencia profesional trabajando para diversos medios ha realizado cubrimientos especiales en varios países, como Israel, la frontera con Gaza, Siria, África en Guinea Bissau, Portugal, Cuba y Bahamas, entre muchos otros.

Es ampliamente reconocido por su labor en beneficio de la comunidad hispana en los Estados Unidos, contando además entre sus proyectos personales con ‘The Millennial Way Show’, un programa de entrevistas a personalidades globales, en formato digital, en el que presenta casos de éxito para fortalecer y acompañar el proceso de otros profesionales. Es graduado en Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de la Sabana, en Bogotá, con un énfasis en Periodismo Investigativo para Televisión de la Universidad de Miami.





