Emoción, política y mucha literatura: los mejores momentos del stand de Infobae en la Feria del Libro

En el pabellón amarillo de la Feria, el stand de Infobae tuvo actividades constantes. / Crédito: Luciano González

Tuvo que arrimarse una mujer, una lectora desconocida que escuchaba atenta, para alcanzarle un pañuelito de papel a Camila Sosa Villada, una de las escritoras más resonantes del momento. Sosa Villada leía y lloraba en el stand de Infobae Leamos en la Feria del Libro. Se trataba de un fragmento de “Gracias, difunta Correa”, uno de los relatos que integran Soy una tonta por quererte, su último libro. Se trataba, también, de uno de los momentos más conmovedores de esta Feria que cerró sus puertas este lunes, con récord histórico de visitas y ventas por encima de lo proyectado.

En su paso por el espacio de Infobae Leamos, Sosa Villada, que en 2020 ganó el prestigioso premio Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria del Libro de Guadalajara, leyó sobre la peregrinación de unos padres a rogar por un destino mejor para su hija travesti, conminada a dedicarse a la prostitución. En medio de tanta autobiografía, la autora de Las malas se quebró y emocionó a absolutamente todos.

Por ese mismo escenario pasaron actores como Facundo Arana y Gonzalo Heredia: ambos publicaron libros y ambos son ávidos lectores. “Venir a presentar el libro a la Feria es como jugar un Mundial”, dijo Arana en su charla en el stand. Llegó a esta edición en La Rural con La pluma de Caly en su haber como autor. “Tener un libro que me representa, que tiene cuentos que pude saber que gustaban, las primeras lecturas me animaron a publicarlo. Es como lo que me pasó con el teatro y la actuación, me atrevo a soñarlo con toda mi alma”, sumó.

Camila Sosa Villada leyó uno de los relatos de su último libro, "Soy una tonta por quererte". / Crédito: Augusto Fornaciari

Heredia se refirió a su vínculo con los libros desde la lectura: “Empecé a construirme como lector, al principio estereotipado: libros llenos de polvo y con páginas amarillas. Pero uno es el lector que puede ser. Al principio uno tantea dentro de una literatura que es inmensa con el convencimiento que siempre hay un libro que te está esperando. A partir de eso uno empieza a construir una especie de familia literaria”, dijo en su paso por el espacio de Infobae Leamos.

Al hablar de la cercanía entre la vida “real” y la ficción, Heredia, autor de El punto de no retorno, describió: “Todos tenemos personajes sociales. No somos los mismos acá, en la familia, con nuestra parejas. Tenemos diferentes tipos de personajes. Siempre hay una pose. Ahora yo también tengo una tratando de decir cosas interesantes”.

También hubo espacio para la política entre las conversaciones del stand. El diputado libertario Javier Milei, que llenó la sala más grande de la Feria, dijo en el espacio de Infobae Leamos: “La gente quiere vivir del fruto de su trabajo. La gente no quiere más ser esclavo de los políticos. Se dieron cuenta que este modelo a lo único que lleva es a la esclavitud, entonces se quieren liberar de los políticos opresores, de los políticos chorros”, sostuvo, y sumó: “Llegamos al Congreso, tenemos convocatorias impresionantes en las provincias, el rating cuando participamos vuela, quiere decir que no es un loquito o una loquita”.

“No vamos a sacar planes sociales ni vamos a echar empleados públicos, porque cuando vos termines con las reformas de primera generación vas a poder encarar las reformas de segunda generación con otra situación”, sostuvo Milei al referirse a sus planes en caso de convertirse en Presidente en 2023.

Fanática de Alf, Debowicz llegó con su flamante libro al stand de Infobae Leamos. / Crédito: Luciano González

Maia Debowicz y Mauro Libertella, autora y editor del sello Vinilo respectivamente, fueron tres de los autores que reflexionaron sobre la autoficción como una de las vías posibles a la hora de sentarse a escribir una obra literaria. “Trato de proteger a los demás: que la desnudez sea mía y no de los demás. Para mí la autoficción es muy estresante. Siento que este libro es un comienzo. Es un camino que me interesa como lectora y como escritora”, dijo Debowicz, que acaba de publicar ¿Y si no es suficiente? en ese catálogo.

“La palabra autoficción nunca me gustó mucho, pero por algo frívolo, no me gusta cómo suena la palabra, por eso le digo autobiografía. Aunque si me preguntan qué escribo, digo novela, porque hoy en día novela es cualquier cosa, es un género anfibio”, destacó Libertella en su paso por el stand. “Tengo una especie de regla de oro que es que si yo voy a exponer la vida de los demás, del mismo modo tengo que exponer mi vida, mis bajezas, mis puntos débiles, mis temores, las cosas que hice mal en la vida. Porque si no, es muy fácil, quedo como un capo. Yo cuando estoy escribiendo tengo el poder absoluto de lo que va a quedar impreso. Entonces, voy a contar las cosas de los otros con la mayor honestidad posible, pero también voy a ser honesto con lo mío, mi interioridad, mis miedos, mis errores”, sumó el autor, como si describiera un manual de estilo.

Otro de los encuentros que más público atrajo al espacio de Infobae Leamos en el pabellón amarillo fue el protagonizado por Cecilia Ce, psicóloga, sexóloga y escritora. En su charla disparó varias definiciones “picantes”: “Hicimos que el tamaño importe, hay muchos hombres que dejan de tener encuentros por su tamaño. Distorsionamos la imagen corporal que impacta en su autoestima”, sostuvo. “El vibrador es muy efectivo, no te pregunta cómo estás, no te acaricia, pero la vulva responde muy bien a la vibración. Hay un boom de los vibradores tan grande que bajaron las consultas por anorgasmias”, sumó.

Heredia, que ya publicó dos libros, habló de su rol como lector. / Crédito: Luciano González

La actividad en la Feria fue intensa hasta el final, y el stand le siguió el ritmo. Durante el último fin de semana del evento, la escritora Claudia Piñeiro, una de las autoras más vendidas, fue la protagonista de una de las entrevistas breves. “Después de que salió El Reino tuve mensajes de gente que pasó por iglesias evangélicas y les hicieron terapias de conversión por ser gay o gente que ha sido abusada o que le han sacado dinero, también pasa eso. La ficción que inventamos es verosímil”, describió, en relación a la serie que escribió y cuya segunda temporada está en plena grabación.

“La lectura de cualquier material literario y mirar series te muestran otros mundos y ayudan a pensar en otras cosas. No creo que un libro o una serie venga a cambiar el mundo, pero sí que te ayudan a pensar. La apertura del pensamiento crítico a través del arte es fundamental. A veces sucede que un hecho artístico, como pasó con El Reino, viene a tocar un tema que al resto de la sociedad le interesaba sacar a la luz y debatir. No van a cambiar las cosas pero el debate que se produce es interesante”, agregó la autora de Elena sabe.

Son apenas algunas de las definiciones que habitaron el espacio Infobae Leamos durante las casi tres semanas que duró la Feria. Hubo de todo, como corresponde al evento cultural más ecléctico de todos.





SEGUÍ LEYENDO: