En qué consiste la fobia que aqueja a Stephen King

Stephen King ha asustado a millones de personas con sus historias de terror, con personajes fuera de lo común; lo que pocos saben es que el exitoso autor nacido en Portland, Maine, Estados Unidos, en 1947, vive su propia pesadilla.

A través de los años, los textos de Stephen Edwin King han cobrado vida en películas como “El resplandor”, “It”, “Cementerio de mascotas”, “Miseria” y “Carrie”, entre muchas otras, que lo han convertido en uno de los autores de terror más famosos del mundo.

Entre las cintas que lo han marcado, el propio autor destaca algunas, como Cam, llevada a la pantalla por Netflix en 2018, y de la cual destacó la actuación de Madeline Brewer. También resaltó “Train to Busan” (2016) “Mierda, es como si John Woo se encontrara con el apocalipsis zombi. Esto hace que “The Walking Dead” parezca dócil”.

El escritor estadounidense Stephen King. EFE/Maja Hitij/Archivo





Sin embargo, ni su afición por este tipo de historias ni el que él mismo sea un exitosísimo escritor de terror y impiden que el propio King tenga miedos que no ha podido controlar; el autor ha reconocido que tiene una fobia en particular que lo ha afectado a lo largo de su vida, la triscaidecafobia, o el miedo al número 13: “Nunca falla en pasar ese dedo helado de arriba hacia abajo por mi espina dorsal”.

“Cuando escribo, nunca me detengo si la página es la 13 o si es un múltiplo de ese número. Sólo sigo escribiendo hasta que llegue a ese número. Siempre tomo los últimos dos escalones en mis escaleras traseras como si fueran una, convirtiéndolas en doce. Después de todo, había 13 escalones en las horcas inglesas hasta 1900 más o menos. Cuando leo no me detengo en las páginas 94, 193, 382, ya que todos son múltiplos de 13″, mencionó el autor.

Este miedo es más común de lo que se cree, pues hay personas que evitan a toda costa el número 13. Esta definición fue utilizada pen 1910 por Isador Coriat en su libro que habla sobre psicología anormal.

La manera por la cual las personas presentan esta manifestación es en evitar cuartos de hotel, comprar objetos con esta cantidad de números o incluso evitar el piso 13 ya que muchos de los edificios o aviones suelen quitar este número.

En mitología nórdica el 13 significaba mala suerte, pues algunos dicen que la historia va de que12 Dioses estaban teniendo un festín en Valhalla. Loki, dios de las mentiras llegó y provocó un accidente, razón por la cual el 13 empezó a dar mala suerte.

