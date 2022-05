Gisele Sousa Dias: cómo contar lo más humano y por qué lo personal es político

Feria del Libro 2022 - Gisele Sousa Dias

“Mirá, se me pone la piel de gallina”, dice Gisele Souza Diaz en el stand de Leamos, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Conversa con Patrici Kolesnicov sobre muchas de las tantas historias que ha escrito acá mismo, en Infobae. El nombre de la mesa es “Cómo contar lo más humano” y grafica muy bien su trabajo.

Gisele Sousa Dias es periodista y desde 2017 trabaja en este medio. Luego de licenciarse en 2005 en la Universidad Abierta Interamericana, trabajó en medios nacionales e internacionales como Courrier International, El Mundo y Clarín.

(Matías Arbotto)

En 2008 fue seleccionada por la FNPI para realizar una capacitación de un mes junto con 20 periodistas de América Latina en Cartagena de Indias, Colombia. En 2014, ADEPA la distinguió con el primer premio en la categoría Derechos Humanos por sus coberturas periodísticas sobre violencia de género.

Sus historias son, efectivamente, muy humanas; van al fondo de la condición. Abusos, violencias, tragedias y cómo el mundo familiar, el íntimo, el más próximo, se resignifica para siempre. Pero las historias no siempre terminan mal, es decir, a veces la esperanza sale del refugio y se vuelve carne.

(Matías Arbotto)

“Yo hago un trabajo bastante cuidado, que no es como el típico trabajo de periodista donde uno va y entrevista, y después le pone el título que le parece. Yo hago un trabajo fino: una persona que te abre otro nivel de intimidad probablemente no tenga noción de la dimensión que va a tener después en un medio tan masivo. Hasta he consultado los títulos: ‘¿te animás a ésto?’ Porque yo sé que el impacto puede ser terrible”.

Las historias que cuenta suelen pensarse, desde el periodismo tradicional, como “de segunda”, si es que la economía y la política son lo central. “Yo también tenía ese prejuicio, pero me empecé a preguntar qué es el poder, dónde está”. Y así llevó a otro nivel, a partir de estas historias mínimas, el concepto de “lo personal es político”.

(Matías Arbotto)

“La pandemia me arruinó”, y cuenta cómo el teletrabajo complicó todo: no poder ir a visitar entrevistados, hacer todo por teléfono o por Zoom, perderse lo in situ. “Eran puras declaraciones. Y a veces la gente no dice cosas interesantes, y lo interesante está en un retrato, por ejemplo”, explica.

Por último, confiesa que su vida también podría volverse nota, como la de muchos. En el video, la charla completa entre Gisele Sousa Dias y Patricia Kolesnicov.





