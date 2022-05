Ana Wajszczuk: “La poesía tiene algo mágico: no es real, no es ficción, es otra cosa”

Feria del Libro 2022 - Ana Wajszczuk

Ana Wajszczuk conversó con Patricia Kolesnicov en el stand de Leamos, en la Feria del Libro, sobre una investigación que derivó en dos libros. Uno de ellos, un poemario, se titula El libro de los polacos. Lo escribió hace veinte años, pero la historia empieza un poco después, a mitad de la década pasada.

Después de haber escrito un artículo sobre la masacre de Varsovia, Wajszczuk decidió a viajar con su padre a Polonia para desentrañar su historia familiar en una investigación que poco a poco se convertiría en un libro.

(Luciano Gonzalez)

En 2017, por Editorial Sudamericana, salió Chicos De Varsovia: una hija, un padre y las huellas de la mayor insurrección contra los nazis. Es la historia de la propia Wajszczuk viajando con su papá a rastrear su identidad.

El Levantamiento de Varsovia fue uno de los movimientos de resistencia más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó el 1 de agosto de 1944 y a los dos meses después la capital polaca era arrasada hasta sus cimientos por orden de Hitler.

(Luciano Gonzalez)

Hubo solo 150 sobrevivientes, algunos llegaron a la Argentina a fines de esa década. En Chicos de Varsovia se amalgaman la crónica de viaje, el ensayo poético y la reconstrucción periodística e histórica.

Pero El libro de los polacos nació mucho antes. Este poemario que escribió Ana Wajszczuk hace veinte años, que ganó un premio en España, no se publicó en Argentina, hasta hoy.

(Luciano Gonzalez)

“La poesía tiene algo mágico: no pertenece a ninguna categoría que podamos ajustar: no es real, no es ficción, es otra cosa”, sostiene en esta conversación atrapante y llena de historias.





