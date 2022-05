Carlota Del Campo: “En la historia, a veces por amor se pierde el poder”

(Foto: Augusto Fornaciari)

En las charlas de románticas del día en el stand de Infobae Leamos Belén Marinone entrevistó a Carlota Del Campo, también periodista, que saltó de la “recomendación serial” de libros a la escritura con Tierra ardiente. Una historia de amor en tiempos del éxodo jujeño (Penguin Random House, 2021) su primera novela.

“Fue sin pensar”, respondió la autora consultada sobre el paso de recomendadora a escritora. “En realidad yo leía mucho y recomendaba lo que a mí me gustaba, tenía vínculo con todas las editoriales porque comentaba sobre lo que leía y me seguía gente. Leyendo me empezó a surgir toda una historia que me molestaba, interrumpía mi lectura. Y cuando fue el bicentenario del Éxodo jujeño descubrí que no estaba contado y pensé que alguien lo tenía que contar. Yo soy jujeña y sentía como un mandato. Me preguntaba: ¿Cómo esto no está contado?”. Aclaró que no dejó de recomendar libros sino que ahora lo hace desde su cuenta personal, aunque ya no desde una página específica.

(Foto: Augusto Fornaciari)

Entre las recomendaciones que haría hoy, dijo que ante todo se define como lectora de novela histórica. “Me interesa no solamente el romance sino también la historia”, sostuvo Del Campo, que estudió Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales. “Si hay una novela contemporánea pero que tiene un escenario de política internacional me fascina”, especificó.

“La investigación fue larguísima, porque no hay relatos de la historia del Éxodo jujeño”, continuó la autora. “O sea, hay partes de guerra, está la historia del Ejército Argentino, que en realidad parte un poquito antes de las Invasiones Inglesas, pero no está contado en nuestra historia el día a día, y menos el Éxodo jujeño. Porque además en ese momento la gente que se tuvo que trasladar y huir porque venían los realistas no era el pueblo letrado, los que sabían leer y escribir. Era el pueblo más llano. Entonces no hay cartas, nadie dejó nada escrito. Los militares sí dejaron pero partes de batalla. Mi papá, jujeño, tenía una biblioteca muy rica de autores salteños y jujeños que fui leyendo e investigando. Pero me llevó diez años, en los que además recorrí los stands de Jujuy, Tucumán y Salta de la Feria del Libro buscando en cada edición qué perlita nueva encontraba. Y así como trabajo de hormiga fui armando la historia real”.

(Foto: Augusto Fornaciari)

“¿Y cuál fue el mayor obstáculo?”, quiso saber la entrevistadora. “En estos diez años tuviste muchos, seguramente”. Del Campo habló de dos clases de obstáculos. Por un lado, la falta de información hilada y concreta. No haber tenido la posibilidad de contar con un libro de historia que le permitiera armar el esqueleto de la novela. “Y el segundo obstáculo fue la vida misma”, dijo, “porque en diez años nos pasa que los hijos crecen, bueno, cosas de mis padres, la vida”.

Ante la falta de relatos sobre este episodio fundamental de la historia Argentina consideró: “Creo que nuestro país está contado desde Buenos Aires. Hay muchos autores locales pero que no logran una trascendencia nacional. Y yo, que soy del interior, me arriesgué. También tiene romance porque para mí sin eso no era una historia. Porque me parece que el amor mueve el mundo. El poder y el amor. Y si uno mira la historia a veces por amor se pierde el poder. Me gusta que una novela tenga ese sabor dulce que le puede dar una historia de amor. Además, la aliviana, aligera por ejemplo una novela histórica pesada, y tenía que estar. Uno se levanta por amor todos los días, alimenta a los hijos, sale a trabajar por amor”.

(Foto: Augusto Fornaciari)

Sobre la repercusión de Tierra ardiente, sostuvo: “Yo estoy asombrada con lo que sucedió con la novela. Cuando se entrega el manuscrito una tiene una expectativa, pero nunca sabe lo que el libro le va a provocar al lector. En seis meses tiene más de cuatro ediciones y ya van más de diez mil quinientos ejemplares editados, me sobrepasó la llegada y los mensajes de la gente. Creo que el ser humano siempre quiere buscar sus orígenes. Somos curiosos y hay poco conocimiento de nuestro pasado. Y creo que una forma de conocer lo es a través de la novela histórica. Y si tiene romance, mejor”.





