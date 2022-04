En este Día del niño, libros escritos por infantes

CIUDAD DE MÉXICO, 20NOVIEMBRE2017.- Cientos de niños visitan y buscan entre los libros que editoriales venden en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que se realiza en el Parque Bicentenario. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Las niñas y niños son una fuente de la eterna juventud, porque ellos son los que a diario nos recuerdan que los sueños, cualquiera que tengamos, pueden hacerse realidad.

En algunos casos, los niños buscan que algún adulto les lea cuentos para poder despegar esa imaginación y poder volar, pero hay niños que prefieren dedicarse a inventar su propio mundo y sus propias reglas.

Es así como hacemos esta recopilación de los niños que han escritor libros y que han sido incluso reconocidos por el Récord Guinness.

Christopher Beale

Autores día del niño

Hoy en día, Chris cumplirá 22 años, pero este joven escritor suizo hizo temblar al mundo literarios cuando publicó su libro a los seis años y 118 días.

Los padres de Christopher mencionaron que siempre escribía al terminar su almuerzo, pero un día, su madre le dijo que escribiera un libro entero, el cual lo terminó y le puso como título “This and Last Season’s Excursions”.

El libro lo editó Aultbea Publishing en el año 2006, en Londres, además de que con este libro consiguió el récord como el autor más joven en publicar un libro con una editora. Sin embargo, ese es el único libro que ha escrito.

Dorothy Straight

Autores día del niño

A una corta edad, Dorothy publicó su libro Cómo comenzó el mundo a la edad de cuatro años, ella dijo que lo escribió para su abuela.

En 1962, Straight, buscó una respuesta hacia la pregunta de su madre “¿Quién hizo el mundo?” el cual la escribió y dibujó en una sola noche su libro, y a sus padres les encantó tanto que lo enviaron a “Pantheon Books” y lo publicaron en 1964, convirtiéndola en la autora publicada más joven. Hoy en día tiene 63 años.

Michael Brasier

Autores día del niño

Este joven autor escribió “El mundo a través de los ojos de un niño” el cual es un libro que trata sobre el viaje a varios países y culturas de los lugares que visitó. El autor comenzó con 35 artículos cuando tenía 6 años y los compiló cuando cumplió 6 años, al visitar 12 países.

Ritaj Hussain Alhazmi

Ritaj Hussain Alhazmi (Fuente: https://www.ritajbooks.com/)

Esta joven de Arabia Saudita publicó sus dos primeros libros de su saga con 12 años y 295 días, que sorprendió al mundo al convertirse en la autora de series literarias más joven.

De igual forma, ella terminó de escribir su segundo libro en octubre de 2019, a la edad de 11 años y los dos primeros libros de su serie, “Treasure of the Lost Sea” y “Portal of the Hidden World”, se publicaron en inglés en noviembre de 2020, lo que le sirvió para ingresar al libro de los Récord Guinness.

