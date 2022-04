Del diario de Greg a Matilda: seis libros para regalar a niñas y niños

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO

Es complicado que las niñas y niños dediquen tiempo para leer, ya que es normal que quieran jugar, correr, brincar y descubrir más cosas, pero siempre hay un paso esencial en la vida que logra obtener su atención y cuando ya descubren algo de su interés le dedican más tiempo y que mejor que sea un libro.

Sabemos que no es muy común regalarles libros a niños, porque no lo agarran, no le hacen caso, prefieren los juguetes que están de tendencia o incluso abandonan todo y se van a los videojuegos, pero hay libros que con el simple hecho de enseñarles a los pequeños que hay otros mundos, seguro los atraparan.

Es más, hay libros para niños que no solo narran una historia, los autores buscan la manera de adentrarse a la imaginación y así describirles cosas que impresionen a los menores.

Por esa razón nos debemos de preguntar ¿por qué es bueno regalarles libros a los niños? Una de las respuestas es que los niños podrán convertirse en buenos lectores en el futuro, tendrán habilidades y destrezas diferentes que los llevaran a leer más e incluso ayudaran con su vocabulario.

Desde saga, ficción, aventuras, en inglés, cuentos, ciencia, terror, misterio, clásicos, contemporáneo, colorear y de magia son algunos de los géneros que podrán encontrar para regalarle a las y los pequeños. Entre estos, les podemos recomendar algunos que les agregamos en la siguiente lista.

Diario de Greg

Ya sea los primeros, o cualquiera de su colección, el Diario de Greg siempre es una buena opción tanto para chicos y grandes.

La historia de este niño muestra todo lo bueno, lo malo y lo que más odia, dando un reflejo de algunos problemas que llegan a tener los jóvenes en sus escuelas, con amigos o para responder algunas cuestiones sobre ¿por qué se sienten de esa manera?

Matilda

Esta historia de Roald Dahl, gran autor de la literatura infantil trata de una niña que es fanática de las historias, libros y la lectura, a pesar de tener cinco años. Esto hace que tenga una gran apertura en el mundo, pues todo el mundo la adoran, con excepción de sus padres.

Sus padres la consideran una inútil y eso no la hace sentir mal, a pesar de ser una niña entiende el porqué de su resentimiento, solo que empieza a ver un cambio en ella, su cuerpo empieza a desarrollar magia y con ello deberá de utilizarla para ayudar a los demás.

Judy Moody es experta en libros

Desde el simple juego de palabras de la protagonista ya menciona que tendrá un humor bastante extraño, pues Judy está preparándose para el primer concurso de Lectura en el cual deberá de adelantarse antes de que los defensores Chupasangre del Bigote Falso ganen.

Mis Pastelitos

No todos los libros de niños tienen dibujos, algunos de estos autores se van con la creatividad y los colores para mostrarles que hay más que historias, pues este libro de cocina de Gris Verduzco, mejor conocida como Mis Pastelitos en YouTube, les enseña a niños y niñas las recetas más fáciles de preparar.

Los menores podrán cocinar desde un pay de chocolate hasta el Cheesecake estilo NY, el cual lo importante de este libro es experimentar en la cocina y perderle el miedo a la cocina.

Nadie regresa del bosque Encantado

Esta novela gráfica de Robin Robinson tiene como personaje a Bix, quien se adentra al bosque encantado ¿por qué? Porque la reina Tierra está provocando temblores, consecuencia de que la Ciudad Goblin se esté destruyendo.

La hermana de Bix trata de escabullirse para buscar a la reina e informarle que sus temblores destruyen la ciudad e incluso va a destruir el evento más importante: el solsticio de verano. Sin embargo, ya no regresa y Bix deberá de buscarla.

