“No hubiese podido escribir sin leer Harry Potter”: Flor Salvador, la estrella mexicana de la literaura juvenil habló con Infobae en la Filbo

La autora de Boulevard, el éxito en ventas de Wattpad, presenta su libro en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2022 (Foto: Santiago Díaz Benavides).

El nombre de Flor Salvador es, probablemente, uno de los más comunes en las listas de autores más vendidos en Latinoamérica. En Colombia, particularmente, su recepción no ha sido menor. Tras escribir el primer libro de la saga Boulevard, en Wattpad, despertó el interés de varias editoriales y, luego de publicar, se ha convertido en uno de los bestsellers más consumidos en los últimos meses por los lectores, tanto jóvenes como adultos.

Salvador es mexicana, muy joven (23 años), mira a la cámara y se siente apenada. Para ella, esto de ser conocida, de llamar la atención, es algo nuevo. Aún le cuesta dar entrevistas, hablar con la gente. Me dice que se siente modelo cuando le pido que pose de una forma u otra para las fotos. Es humilde y reconoce que, aunque es apabullante y puede ser agradable, lo que vive hoy no es algo de toda la vida. Necesita trabajar para mantenerlo y mejorarlo. No le interesa la fama, solo quiere contar historias. Aceptó hablar conmigo, en exclusiva para Infobae, a raíz de su participación en la FILBo 2022.





¿Cómo se dan tus primeros contactos con la escritura?

Empieza todo, formalmente, cuando descubro la plataforma de Wattpad. Me doy cuenta que uno puede escribir y leer cosas de otros usuarios. Todo es gratis. Veía que estaba de moda todo aquello de las fan fictions. Inicié con un poemario que le dediqué a mi papá biológico. Lo hice en cuatro partes y luego de un tiempo lo borré de la plataforma. Lo escribí más por una cuestión personal, después ya me metí con lo de las fan fictions. No estaba ahí con el propósito de dedicarme a escribir, sino que quería hacer algo que me permitiera salirme de la rutina. Luego de un tiempo, me di cuenta de que para hacerlo tenía que leer más. De pronto, cuando terminé Boulevard, noté que tuvo demasiada acogida en la plataforma. Al año y medio, o dos, comencé a tener los primeros contactos con editoriales. Para ese momento, decido cambiar el aire de la novela para que no sea tan juvenil, a pesar de que esos son sus lectores más frecuentes. Rechacé dos ofertas porque no querían publicar el libro si seguía estando en la plataforma. Yo no quería sacarla de allí porque ese es su lugar de origen. Ya cuando llegó la que me permitía publicar con esa condición, pues la acepté. En ese momento, yo ya estaba trabajando en otras historias y con todo el ruido que se ha generado me doy cuenta de que en verdad esto es a lo que quiero dedicarme, ya no es solo un hobby.

¿De dónde viene ese gusto por la escritura?

Viene del hecho de que soy lectora. Cuando escribes, experimentas muchas de las emociones que como lector vives. Al momento de trabajar, también estoy leyendo. Leo los diálogos de los personajes en voz alta, leo lo que está sucediendo a mi alrededor, lo que necesito para que todo salga de la manera como quiero. Todo inicia por Harry Potter, fue con esos libros que me convertí en lectora y no habría podido empezar a escribir si no hubiese leído Harry Potter.

De alguna manera, J. K. Rowling es la responsable de todo esto.

Definitivamente. Solo que ella no lo sabe.

¿Cuáles son, entonces, esos libros que atesoras?

No importa cuántos años pasen. Harry Potter siempre estará ahí. La orden del fénix es mi favorito, aunque El cáliz de fuego se le ubica muy cerca. Creo que es una de las historias que más me han gustado. Fue la primera que me hizo querer seguir buscando qué leer. Siempre he leído fantasía, que no es distinto a lo que escribo. Eleanor & Park es otro libro que aprecio mucho, y el tercer tomo de la saga Hush Hush, de Becca Fitzpatrick, que se titula Silencio.

¿Vienes de una familia de lectores o eres la primera que inicia con el hábito?

Mi familia, que es enorme, no es lectora. Tal vez, un tío que es médico y me recomienda libros cada tanto. Mi padrastro sí era lector y me llevaba pilas de libros cada tanto para que leyera. Le agradezco mucho eso. Fue el primero en darme las primeras herramientas para empezar. Me dio mi primer celular con el que empecé a escribir en la plataforma y más adelante me dio mi primer computador, con el que empecé a formarme como tal. Ahora, cuando me ven, de alguna forma se sienten contagiados y eso es bueno.

¿Es Boulevard una novela juvenil, la piensas de esa manera desde un inicio?

Al inicio iba dirigido a un público juvenil, pero ahora, que pasado tiempo, he ajustado cosas y mi intención es que le llegue a todo público. Creo que el error está en etiquetar la literatura. No importa qué leas o cómo, lo importante es que lo estás haciendo. Planeo continuar escribiendo fantasía, más adelante, pero apuntándole a un registro mucho más “maduro”.

Flor M. Salvador (Foto: Editorial Penguin Random House)

¿Cuál era el lector modelo que tenías en la cabeza?

Es muy difícil escribir pensando en un tipo de lector específico. Yo empecé escribiendo con la idea de que eso me gustara a mí. Pensaba en una historia que me gustaría leer. Lo que sí pensaba era que esos sentimientos que yo le ponía a lo que escribía en algún momento pudiera conectar con los lectores. No importaba si me leía solamente dos o tres, lo importante era que esos dos o tres se sintieran vinculados con el libro.

De alguna manera el éxito de este libro tiene que ver con la forma en que los lectores se conectan con los personajes. ¿Cómo fue el proceso para perfilarlos? ¿De dónde te alimentaste para construirlos?

La primera referencia soy yo misma. Todos tienen algo que ver conmigo. Si uno de los personajes llega tarde, es porque yo también lo hago. Si es muy despistado, soy yo. La forma en que piensan sobre ciertas cosas, viene de cómo pensaba yo en momentos específicos de mi vida. Tenía 15 años cuando escribí esta novela. En esos momentos solo pensaba en personajes que a mí me gustaría conocer. Gente con la que yo me hubiese sentido cómoda.

¿Esperabas que el libro se siguiera leyendo aún después de haber estado en Wattpad?

En realidad no. Yo pensé que si lo leían, si se vendía, no iban a ser más de 100 ejemplares. Todavía no asimilo lo que está pasando. A veces, recibo notas de gente que me dice que el libro lleva de número 1 en tal listado o tal otro, por encima de escritores y escritoras que de por sí ya venden bastante. Tan solo el primer mes fue impresionante. Aún no creo que esté pasando. Ha sucedido todo tan rápido que a veces siento la necesidad de pedir que me dejen respirar un instante. Pasa algo cuando ya está viniendo otra cosa. Párale un poquito.

¿Qué viene después de esto?

Quiero crecer, dedicarme de lleno a la literatura. Seguro seguiré con la fantasía, pero anhelo aprender más y hacerlo mejor.





SEGUIR LEYENDO: