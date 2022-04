Corea en la FilBo 2022: cinco libros de la literatura coreana que se consiguen en Colombia

En el marco de la FilBo 2022, habrá una charla sobre la obra de la escritora coreana.

La edición 2022 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá se inauguró la noche de ayer y desde hace un tiempo varios son los lectores que sienten curiosidad por saber qué es lo atractivo en la literatura del país invitado. Corea es el país de moda en gran parte de Hispanoamérica, no solo por la música, su cine o sus mangas y animes, su gastronomía o su historia, sino por sus escritores y escritoras. Todo esto hace parte de la denominada ‘Ola coreana’ que ha impactado en casi todo el mundo con una fuerza impresionante. En realidad, es su cultura la que se extiende por todas partes.

Las editoriales del mundo hispano no han sido ajenas a esta realidad y cada vez más están incluyendo libros escritos por autores coreanos, y autoras, desde luego, en sus catálogos. Mucho falta para que las estanterías en las librerías tengan una sección con libros escritor únicamente en estas latitudes tan lejanas del continente asiático, pero lo que sí es cierto es que su arribo ha sido intenso. Si bien en Colombia no hay un gran número de títulos, sí hay una que otra buena pieza. Desde Infobae les dejamos algunas recomendaciones que podrán encontrar en la mayoría de librerías del país:





Actos humanos

Han Kang, es probablemente la autora coreana más conocida en el mundo, durante los últimos años. Su novela La vegetariana, fue toda una revolución en la literatura de su país y en su momento le permitió a la autora hacerse con el Man Booker Prize. En Colombia, el libro causó sensación en cuanto llegó, gracias a Plaza y Janés, que distribuye en nuestro país el sello Rata Books, una editorial catalana que se ha encargado de traducir algunas obras de Kang, Una de ellas es Actos humanos, un libro con una narrativa peculiar que se centra en lo ocurrido durante la masacre de Kwangju. Una novela repleta de sentimiento, historia y es de aquellos libros que conmueven a la vez que irritan.

(Foto: Librero Imposible).





Kim Ji-young, nacida en 1982

La novela de Cho Nam-joo, disponible en Colombia gracias a Penguin Random House, fue un éxito rotundo en Corea del Sur al momento de su publicación, especialmente entre el público femenino. El libro nos presenta una historia muy sencilla, la cotidianidad de un personaje, la vida de Kim Ji-young, una joven que no ha vivido nada especialmente llamativo. El relato adquiere fuerza por constituirse en un retrato de la vida de las mujeres en este país, en donde nacen con menos oportunidades que los hombres y tienen que pasar sus días a merced de las decisiones de otros, sin poder opinar la mayoría de las veces, o decidir por su propio destino. De alguna manera, la novela es un testimonio de la autora, aunque no es del todo autobiográfica.

(Foto: Daniela Flórez E.).





El buen hijo

Un thriller de aquellos en el que la autora You-Jeong Jeong narra la historia de Yu Jin, un chico que tiene ataques de epilepsia y describe su día a día, medicándose. Su condición interrumpió su carrera de nadador olímpico, ya que el medicamento que toma le provoca dolores en su cuerpo. Los primeros encuentros con el personaje sitúan al lector en un momento en el que baja las escaleras de su casa y encuentra el cadáver de su madre en el suelo, con un corte de oreja a oreja y la ropa manchada con sangre. El chico no recuerda nada, pues había sufrido un colapso horas antes y su memoria de lo que ocurrió no es clara. No sabe quién ha matado a su madre, pero tiene la idea de que la escuchó gritar su nombre.

(Cortesía: Penguin Random House).





Almendra

Una de las piezas que ha revolucionado el mercado editorial en Corea. Este libro Wong-pyung Sohn, disponible en Colombia gracias al grupo Oceano, nos cuenta la historia de Yunjae, un chico de 16 años que no puede sentir nada, no tiene emociones. Su amígdala cerebral, que se encarga de alimentar esta capacidad, es más pequeña que una almendra y por eso no funciona bien.

Criado por su abuela y su madre, aprende a ocultar su condición, aparentando que tiene emociones, y de alguna manera todo va bien, en la medida de lo posible, hasta que un día un psicópata asesina a su familia. El chico se queda solo y no puede reaccionar ante lo ocurrido. Es una historia que conmoverá e impactará a más de un lector, por el alto nivel de emoción, irónicamente, que maneja. La pluma de esta escritora es probablemente una de las más revelaras del último tiempo en el continente asiático.

(Foto: Lucía Silveira).





Mi taller de pintura

Suzy Lee recibió recientemente el Premio Hans Christian Andersen, que la reconoce como una de las autoras más importantes de literatura infantil en la actualidad. Mi taller de pintura es la historia de una niña que adora dibujar. De la mano de un pintor que la toma como alumna en su taller, la niña descubre de repente que el agua no es tan sólo un líquido incoloro imposible de pintar, sino un mundo entero que bulle alrededor. Con sus propias ilustraciones, la autora nos narra esta historia en la que se retratan muy bien los primeros momentos que todo artista vive con su arte. Es un homenaje al oficio del maestro que con sabiduría, poco a poco, le revela al aprendiz las claves de la vida.

(Foto: Librería Alapa).





Son muchos más los libros disponibles en nuestro país, y eso que no hemos hablado de los mangas, que si bien no son tan reconocido como los japoneses, manejan una propuesta interesante. Por ahora, esta puede ser una pequeña guía para adentrarse en la literatura coreana que dará de qué hablar en esta edición de la FilBo.





SEGUIR LEYENDO: