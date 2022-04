‘How I Met Your Mother’, el primero de una colección de ensayos sobre la vida, el amor y las series

Nicolás Rocha Cortés, escritor, periodista y fotógrafo bogotano

Con este libro, el escritor, periodista y fotógrafo bogotano de 27 años, fan del rapero Mac Miller, entrega parte de su mundo personal al interpretar, en clave de ensayo, la historia de la serie estadounidense ‘How I Met Your Mother’ (2005), dirigida por Pamela Fryman y Rob Greenberg, enmarcada por su propia experiencia del amor, el desamor y la música, llevada al lenguaje audiovisual, por medio de la sincronía que pueda existir de su historia y su proceso personal como espectador y como protagonista de su propio relato de vida.

'How I Met Your Mother' es el primer libro del escritor colombiano Nicolás Rocha Cortés concon la casa editorial Rey Naranjo

“La primera vez que pude experimentar la esencia de una persona y acurrucarme bajo los matices de su forma sin sentir que estaba quebrando algo. Por el contrario, nuestra anatomía poligonal encajaba a la perfección. Creí comprender lo que Ted Mosby buscó durante tantos años en el paraguas amarillo.” — Nicolás Rocha, HIMYM

Este libro hace parte de la colección Primera Temporada, editada por Rey Naranjo, una serie de pequeños ensayos dedicados a profundizar a todo nivel en la experiencia de la televisión, como elemento, como narradora de historias en el tiempo de las series de televisión y de las nuevas plataformas.

'How I Met Your Mother’ (2005), serie dirigida por Pamela Fryman y Rob Greenberg

Infobae habló con el previo a la presentación de su primer libro el 26 de abril en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2022

¿Hiciste este texto con algún propósito particular?

No. Es decir, el propósito es la misma escritura. Quería experimentar con un ensayo narrativo más largo de lo que usualmente escribo y sostener la narración durante más páginas. El propósito, si es que se le puede llamar así, era ser capaz de escribir un libro en el que se mezclaran muchas cosas, no solo la serie, y estar a la altura de los demás títulos de la colección como lo es El ojo de la casa, de Carolina Sanín, o Six feet under, de Andrea Salgado.

¿Por qué HIMYM y no otra serie?

Cuando inició el proceso hubo otras opciones. Crecí rodeado de muchos programas de televisión que disfruté bastante, desde Avatar hasta Dr. House, por lo que no fue sencillo elegir una serie. Pero, uno de los temas que más me interesaba al momento de escribir la primera versión era la idea del amor para mi generación. Partiendo de ahí las opciones se redujeron bastante. Tomé la decisión de elegir How I Met Your Mother debido a la relación que tuve con la serie, por los momentos en los que la ví y por el hecho de que es una serie que vi y me vio cambiar mucho desde la adolescencia hasta la adultez. Además, cuando le mencioné la idea a Raúl Zea, el director de arte de Rey Naranjo, su expresión me hizo decir: esta es, acá hay algo interesante.

¿Para quién crees que está dirigida esta lectura?

Para cualquier persona que disfrute de la televisión o que lo hiciera en algún momento de su vida. El libro no se limita a analizar la serie, también trata la relación que hay con el amor, la memoria, las rupturas amorosas, la música e incluso, en fragmentos, con el arte. No creo que el texto sea únicamente para fanáticos de HIMYM, sino más bien para cualquier persona a la que le interese leer acerca de lo que puede significar una serie de televisión en la vida del otro.

Nicolás Rocha Cortés, Bogotá, (1994)

¿Quién dirigiría una serie sobre tu vida y quién la protagonizaría?

Me encantaría que la dirigiera Greta Gerwig, o Paolo Sorrentino, por motivos muy distintos. Creo que serían dos historias bastante diferentes, pero muy buenas. Lo del protagonista no lo sé, se me ocurre Óscar Martínez, aunque no sé si el parecido salte a la vista.

Rocha Cortés estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Externado de Colombia. En su carrera profesional ha colaborado con varios de los medios y organizaciones más destacados de Colombia, como la revista Bacánika, El Malpensante, Semana, Don Juan, Banco de la República, CTXT (España), El Destape (Argentina) y SoHo. En este último, sobresale “La marihuana y mi abuelo”, ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, en 2019. En 2020, fue finalista del IX Premio Nacional de Cuento La Cueva. Esta pieza aparece en La venganza de Catalino y otros cuentos (La Cueva, 2021). How I Met Your Mother es su primer libro con la casa editorial Rey Naranjo.