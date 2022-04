De la Segunda Guerra Mundial a Malvinas: el testimonio estremecedor de “Dos soldados”

Ángela Pradelli. Testimonios de dos guerras.

Pietro Freschi, italiano nacido en Bruni en 1922, y Héctor Roldán, un argentino de Santa Fe del año ‘62, están separados por medio siglo y miles de kilómetros. Pero tienen algo que los une: la guerra. En la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Malvinas fueron soldados y testigos y, luego de varios años, testimoniantes. Dos soldados, de Ángela Pradelli, es una crónica descarnada y recoge sus relatos en primera persona sobre la enfermedad y las marcas traumáticas e imborrables. Un libro que cuenta el pasado pero que resignifica el presente.

Aquí, fragmentos de Dos soldados:

Pietro Freschi Soldado italiano de la Segunda Guerra Mundial (Bruni, 1922 - Piacenza, 2009)

A mí me tocó el cuartel 3 A / P. M. G, soldado prisionero de guerra. Nos imprimieron esa abreviatura en el brazo. Unos días después, un funcionario ruso nos reunió a todos los italianos y nos dijo que iríamos a recorrer el campo. Primero fuimos a un sótano, era una sala muy grande adonde llevaban a los prisioneros para torturarlos brutalmente. Después fuimos hasta la zona de los crematorios, eran seis. Aún había esqueletos quemados en todos los hornos. Luego nos llevaron a un cobertizo donde había una montaña de ropa, vimos pantalones cortos y abrigos de niños muy pequeños.

Ahí cerca, una gran montaña de zapatos de adultos, y al lado, otra montaña formada por los pequeños zapatos de los niños. No se puede entender el sadismo que tuvieron los alemanes con esos pequeños inocentes. No pude soportarlo y me largué a llorar, también los otros prisioneros. Era insoportable ver todo eso. ¿De qué eran culpables esos niños? Hemos visto de todo ahí: lentes, cabellos, carteras y portafolios, muchas fotografías, dientes y dentaduras postizas. Nos fuimos de ese lugar convulsionados por esas imágenes. Créame, lo que he visto ahí no lo he olvidado en toda mi vida. El tiempo pasaba y nunca había ninguna noticia sobre mi regreso a Italia. Una vez al día, un oficial ruso se reunía con nosotros en una plazoleta, y nos daba las noticias de la guerra. Pero cuando le preguntábamos sobre la vuelta a casa nos decía que no sabía nada todavía acerca de la repatriación.

Dolor y horror en dos guerras

Héctor Roldán (Santa Rosa de Calchini, departamento de Garay, Santa Fe, Argentina, 1962)

Más que los ingleses y sus bombas, los enemigos verdaderos eran el hambre y el frío, que era muy húmedo. Cuando uno se sentaba en cualquier lado, se mojaba. Las pocas noches en que veíamos que no pasaba nada, sólo se quedaban despiertos las guardias y nosotros salíamos de las posiciones y, con la ropa toda mojada, nos metíamos en la bolsa de dormir y dormíamos acurrucados entre las piedras o en el refugio.

El frío lo traspasaba a uno. Hubo soldados que sufrieron «pie de trinchera». Con todo el cuerpo mojado, los pies se les enfriaban tanto que se les ponían morados, ya no les circulaba la sangre y no los sentían. A los que se les hacía una gangrena, los llevaban a la enfermería o al hospital y les cortaban los dedos. Todavía creíamos que el relevo podía llegar, y todos los días teníamos la misma conversación. Nos preguntábamos quiénes serían, qué les íbamos a decir, y eso nos ponía contentos. Pero iban pasando los días y el relevo no llegaba y nosotros estábamos mal, nuestro estado era muy malo, físicamente estaba vez peor, y moralmente ya estábamos jugados, como quien dice. Sinchicay y yo veníamos de la misma compañía, Nácar, pero en Malvinas no estuvimos juntos.

Él estaba en monte Williams, más o menos a unos trescientos metros hacia la izquierda de monte Tumbledown. Era un chaqueño grandote, robusto, que tenía partido el diente de adelante y se le notaba mucho porque siempre se reía. Era bueno, inocentón. No perdió la sonrisa ni cuando lo agarraron, pobre Sinchicay. Le había robado una lata de Cornedbeef al cabo Lamas, que era el jefe de grupo. Alcanzó a comérsela y hasta le convidó una tajada a un compañero, pero tuvo que escapar para el lado de la casa amarilla o para el pueblo, porque Lamas lo descubrió y ordenó que lo buscaran.

