Después de agotar entradas tres veces, Duki anunció un cuarto recital en Vélez

A mediados de mayo, Duki anunció un paso clave para su carrera con la presentación de su primer recital en un estadio. Desde la cancha de Vélez, el artista confirmó la noticia y remarcó la enorme importancia que tendría el show. Lo que no anticipó en ese momento es lo que iba a pasar días después: agotó entradas por tercera vez, por lo que sumó una cuarta fecha .

La noticia llega en el medio de su gira internacional. Duki brindó cuatro recitales en México en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, en todos los casos con sold out. Ahora ya está en España, donde va a tener más de 15 presentaciones, para después volver a América Latina.

“3er VELEZ SOLD OUT VAMOS POR EL CUARTO LOS AMO. 12 DE NOVIEMBRE, A 6 AÑOS DE QUE SAQUE MI PRIMERA CANCIÓN “NO VENDO TRAP”, 6 años después, el mismo día, estamos por hacer nuestro 4, y tal vez último Vélez. Gracias todavía no caigo, y no creo caer hasta estar ahí y verles la cara”, dijo el artista a través de su cuenta de Twitter.

El artista será el primero en hacerlo para la escena urbana

Además, a través de un video resaltó el agradecimiento a sus fans: “Saben que nadie me regaló nada y hoy en día estar acá. Gracias por ser parte de esto desde el día uno, gracias por acompañarme en los momentos que estuve mal, que estuve bien. Gracias por nunca abandonarme, por aceptar mis cambios. Gracias por darme un motivo para que todos los días me levante con ganas de vivir, con ganas de dejar todo ”.

Después de visitar Perú, Chile y Colombia, el artista va a llegar a Buenos Aires, donde ya agotó entradas para las fechas del 6 y 7 de octubre, y el 11 de noviembre. Ahora sumará un nuevo recital el 12 de noviembre y las entradas se pondrán a la venta a partir de este martes 7 de junio (18 hs de Argentina) .

