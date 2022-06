Qué es ser un observer en los esports: el determinante trabajo en las transmisiones

Eze Severi es observer en esports hace varios años.

Si bien hay muchos puntos en el que los esports y los deportes tradicionales se vuelven comparables, hay otros en los que no se puede trazar un paralelismo muy claro. Las transmisiones son quizás el mejor ejemplo. En el fútbol, por ejemplo, hay cámaras que siguen a la pelota o a los jugadores y un director que decide qué mostrar, pero en juegos como el Counter Strike lo que vean los viewers depende 100% del observer, un puesto que no suele llevarse los flashes, pero que es clave para transmitir pasiones en las partidas.

En la mayoría de los deportes hay una pelota o un objeto a seguir, y toda la acción suele suceder alrededor del mismo, pero los esports no funcionan de la misma manera. Por tal motivo tiene que haber una persona encargada de entender el juego y seleccionar donde van a poner el foco , para que el espectador no se pierda de nada. Un fallo, por más mínimo que sea, puede evitar que perdamos de vista buenas jugadas o que los relatores y comentaristas no puedan brindar precisión acerca de lo que está pasando en la partida.

El argentino Ezequiel Severi es observer hace varios años y trabajó con juegos como PUBG, FIFA, VALORANT y Free Fire. Actualmente es parte de las transmisiones de las ligas de CS de LVP y explicó con sus palabras cómo funciona su trabajo: “ Se basa en ser el director de cámaras dentro del juego. Dentro de una partida de esports es quien tiene que llevar, por un tiempo, el hilo de la transmisión acompañado de los relatores . Es la persona encargada de brindar toda la información visual posible para que el relato y el análisis de los casters pueda ser preciso para el público. Somos, si se puede decir de una forma épica, quienes retratamos las grandes jugadas o clips de los players, y es fundamental poder captarlos en vivo y en directo. Es muy importante ser conocedor del juego, de sus mapas, de su meta actual para poder brindar la mayor cantidad de recursos a la transmisión”.

Ezequiel durante las transmisiones de las ligas de LVP.

—¿Durante los partidos hay una sola persona encargada de ir cambiando los puntos de visión? ¿A veces es automático?

— Durante los partidos puede ser uno solo o mismo se puede utilizar el famoso “autodirector”, que es la fuente de inteligencia del juego, y no es muy eficaz. Casi en el 90% de las transmisiones de Latam están utilizando una persona como observer o mismo el autodirector, y es por eso que el público resalta la falta de compromiso de las productoras a la hora de transmitir. Hoy por hoy, en LVP somos tres los encargados de ser los observers de los diversos torneos y se nota en la calidad y profesionalismo de los productos.

—¿El observer suele trabajar solo? ¿Hay un director que lo guía en las transmisiones?

—El observer puede trabajar solo, pero no es lo recomendado. Siempre está bueno estar acompañado de un compañero y tener una comunicación constante con el equipo de producción y relatores . Actualmente mi equipo de trabajo está compuesto por producción, director de streaming y un equipo de arbitraje. Eso hace que el observer se dedique exclusivamente a mostrar lo que pasa dentro del juego. Me ha tocado en trabajos anteriores ser arbitro/admin, observer y productor de la transmisión, y allí si se han visto muchos errores a la hora de generar un producto de calidad. Pero con el correr del tiempo y el boost de la pandemia sobre los videojuego, de a poco va cambiando y eso está muy bueno.

El seteo de cámaras durante las partidas aporta calidad para el viewer

—¿Qué es lo que genera un salto de calidad en la profesión?

—La calidad de la profesión está en que uno puede explotar los recursos que brinda cada juego para poder observarlo. En mi caso junto a Ivan Marcinkevicius y Ariel Grela (observers de LVP) consumimos muchos esports de Europa e intentamos tener contacto con los observers de allá para realizarles consultas sobre sus transmisiones e intentamos brindarle al público de Latam la mejor calidad posible. En Counter Strike hemos estado una semana configurando y seteando cámaras aéreas para nuestros torneos y eso creo que nos lleva a ser unas de las mejores ligas a la hora del In Game (visuales dentro del juego). También creo que nuestra profesión va muy de la mano con el público y los casters. El feedback tiene que ser constante. En mis primeras semanas en LVP como observer de CS:GO recuerdo haber visto todos VODS de las transmisiones junto al chat para poder saber que es lo que a la gente le gusta y molesta a la hora de ver tu torneo.

—¿Considerás que a veces el laburo no se tiene tan en cuenta como debería?

—Considero que en muy pocos espacios de trabajo se lo considera como parte fundamental de las transmisiones de esports en Latinoamérica. Mismo en los torneos de Norteamérica y Europa marcan a los observers como talentos a la hora presentar una competencia y eso es un sueño para mí. También te podría decir que ser observer es un nuevo puesto de trabajo actualmente en varias productoras de streaming, y que muchos conocedores de los diversos juegos pueden intentar lanzarse a aprender a ser observers. En juegos como el League of Legends, Counter Strike, Free Fire, PUBG, VALORANT o Fortnite es necesario tener la presencia de un observer en su transmisión ya que no alcanza con tener el “autodirector” porque hay mucha información que mostrar.

