Final Nacional de la Red Bull Batalla Argentina 2021: Klan, el campeón del pueblo

Klan, the winner poses during Red Bull Batalla 2021, National Final at TV Pública Studio in Buenos Aires, Argentina on October 30th, 2021

Finalmente llegó el día, Red Bull Batalla Argentina tuvo una velada histórica llena de rap, freestyle y música. Desde los estudios de TV Pública, pudimos presenciar a través de las pantallas una nueva edición de uno de los torneos más populares de los últimos tiempos en los países de habla hispana. 16 de los mejores freestylers de Argentina se enfrentaron en la búsqueda del campeonato nacional y la obtención del cupo para representar al país en la Final Internacional de Chile, que tiene fecha pactada para el11 de diciembre en La Quinta Vergara, escenario histórico del país chileno.

Los participantes de esta final nacional lograron su cupo mediante clasificatorias presenciales y 13 de ellos se sumaron al podio del 2020 conformado por Tata, Wolf y Mecha. Así fue como Klan, Jaff, Jesse Pungaz, Vid, Brasita, Saga, Zaina, MP, Dybbuk, Barba Roja, Mito, Larrix y Sony dieron su presente en la lista de esta edición.

Enfrentamientos y octavos de final

Se hicieron las 16:45 en Argentina y el sorteo de enfrentamientos comenzó en Red Bull TV. Uno de los momentos más importantes del día, cada uno de los participantes con la mente fría pensando su elección y con quien deberían empezar el camino a su soñado campeonato. De manera inesperada, Dybbuk se posicionó en la primera batalla del día y Tata buscó el mismo sector, fiel a lo realizado en su año anterior, donde logró el campeonato. Pero lamentablemente cayó luego de una réplica y dejó la opción del posible tricampeonato en el camino.

La segunda batalla que tendría la nacional fue Vid vs MP, debutante vs experimentado, un enfrentamiento donde el MC del año 3000 pudo plasmar su experiencia y ganar de manera sólida y segura. El cuadrante izquierdo continuó con un enfrentamiento muy underground entre Mito vs Brasita, en donde la tranquilidad del MC de Ituzaingó fue premiada con el pase a cuartos de final, y, para cerrarlo, Jaff venció a Larrix en una de las mejores batallas de los octavos de final, ambos representantes del interior argentino, dejando minutos para el recuerdo por parte de ambos MCs.

El cuadrante derecho comenzó con uno de los clásicos del freestyle argentino: Mecha vs Zaina, quienes se han enfrentado en varias ocasiones. Sin embargo, un Mecha muy firme logró avanzar de ronda a pesar de la notoria evolución de Zaina, sobre todo en su round a doble tempo. La sexta batalla del día tuvo uno de los cruces más esperados de la historia de la disciplina del freestyle. Sony vs Klan, una revancha del mítico evento “El Quinto Escalón”. Klan demostró su regularidad y se llevó el pase a la siguiente ronda. Jesse Pungaz y Saga protagonizaron la 7ma batalla de la noche y, a pesar de vivir un encuentro parejo en varios aspectos, el MC de Miramar se impuso y avanzó a la siguiente ronda, en donde esperaría por Wolf o Barba Roja, que tuvieron una batalla más que entretenida con resultado a favor del lobo.

Cuartos de final

Con el ambiente ya caldeado y más intenso que nunca, se daría inicio a los cuartos de final. Dybbuk y MP tuvieron el honor de abrir la ronda en una de las batallas más peleadas de la jornada. 2 réplicas, un ambiente tenso y difícil de manejar para ambos MCs. Realmente no se sacaban casi diferencias, cada uno a su estilo. El jurado finalmente decidió que MP sea el primer semifinalista de la competencia. La segunda batalla de los cuartos tendría como protagonistas a Jaff y Mito, quienes habían dejado muy buenas impresiones en la ronda anterior y volvieron a hacerlo en esta batalla, sin embargo, el mendocino Jaff se impuso y alcanzó las semifinales.

Por el lado derecho, Klan y Mecha, la final anticipada que gran parte del público esperaba. Muchos analistas de la disciplina decían que eran 2 de los máximos favoritos a llevarse el trofeo, pero en esta instancia solo quedaría 1 en carrera y el elegido fue Klan, luego de una réplica y una de las batallas más disputadas de esta edición. Klan logró vencer a un rival que siempre se le dificultó cuando le tocó enfrentarlo. El cierre de los cuartos fue con la victoría de Wolf sobre Jesse Pungaz en una de las batallas más extrañas de la noche debido a una selección de beats que no favoreció a los competidores para explayarse y fluir como realmente pueden hacerlo y han demostrado en su carrera.

Resumen: Cuartos de Final - Red Bull Batalla 🇦🇷



- MP venció a DYBBUK

- JAFF venció a MITO

- KLAN venció a MECHA

- WOLF venció a JESSE PUNGAZ#RedBullBatalla 🇦🇷 pic.twitter.com/hPRm2PzsEj — Info Freestyle (@InfoFreestyle2) October 30, 2021

Las instancias definitorias: Semifinales y Final

La primera semifinal del día, MP y Jaff. Dos de los competidores más frescos, innovadores y distintos de la escena actual del freestyle argentino. Pasara quien pasara quedaría demostrado que el freestyle tiene cada vez más puertas para que chicos como ellos puedan cumplir su sueño de vivir de lo que aman. El MC que se llevó las manos del jurado fue Jaff, logrando llegar a la final en su primera edición como competidor nacional, ya que anteriormente había participado en una regional de Red Bull Batalla, allá por el año 2018 cayendo frente a Sub. MP no se fue con las manos vacías, ya que gracias a su victoria en la batalla por el 3er y 4to puesto frente a Wolf, se aseguró el pase directo a la próxima edición nacional.

Jaff alcanzó la final de la competencia y su historia es muy particular ya que cumplió una de las promesas más destacadas del año, dirigiéndose desde la provincia de Mendoza hasta Buenos Aires solamente en un vehículo: su bicicleta. Con una amistad cercana que lo acompañó durante el proceso de 15 días de viaje. Verdaderamente histórico, un lugar más que merecido para el freestyler mendocino.

Por el otro lado del cuadrante, una revancha con mucha historia, Klan vs Wolf, quienes venían de enfrentarse en la misma instancia en la anterior edición. Esta vez, el resultado fue diferente, Klan logró imponerse ante el último subcampeón nacional y accedió por segunda vez en su carrera a una final de Red Bull Batalla, recordando aquella final con Wos en el año 2017.

Muchos conocerán a Klan, aquel MC que cosechó 8 ediciones seguidas de Red Bull Batalla mostrando su talento, hambre de victoria y buscando el sueño de poder representar a su país internacionalmente. Ahí estaba de nuevo, en una final, tan cerca del objetivo, de su sueño.

Debutante vs el MC con más experiencias dentro de Red Bull Argentina. Jaff vs Klan, estilo fresco vs estilo clásico. Una de las posibles finales por las que muy poca gente habría apostado. Y eso es lo lindo que tiene el freestyle, que nunca se sabe nada de lo que puede pasar, todo tiene un camino distinto, el efecto mariposa en su máxima expresión. Cada pequeña cosa, puede modificar otra. La final fue entretenida de principio a fin, de esas batallas que podrías volver a ver muchas veces y no te cansarías, pero solo 1 persona sería el nuevo campeón argentino. El jurado no dudó, tomó su decisión y dirigió sus manos hacía Klan, el nuevo campeón del pueblo, quien por fin logró su meta más importante, enseñándonos que jamás hay que bajar los brazos, sino seguir hasta el final, porque todo tarde o temprano lo podemos lograr y, en caso de no hacerlo, irnos con la cabeza en alto.

Klan cayó rendido al piso, Dtoke se dirigió hacia él para entregarle la medalla de campeón. Taty Santa Ana comentaba “Lo lograste hermano, lo lograste”, inmortalizando un momento que quedará en los recuerdos de Klan para el resto de su vida. “Sé que estás ahí mirándome Jessi y sé que a veces es difícil seguir la vida de un rapero, la mujer que se queda cuidando a mis hijos y deja todo por nosotros que vivimos una batalla en la vida”, fueron las palabras dedicadas a su pareja y compañera de vida. “Soy suficientemente adulto al fin para agradecer públicamente a todos, a mi familia, a los que me dieron una mano y apoyaron para grabar un tema gratis, llevarme a una competencia, ayudarme, pasarme contactos. Gracias”, dijo para cerrar.

Así concluyó la 15° edición de Red Bull Batalla Argentina. Histórica, como nos tiene acostumbrados. La próxima y última final nacional del circuito 2021 será el 13 de noviembre en Ecuador, antes de la cita final en Chile el día 11 de diciembre, donde veremos a todos los campeones nacionales representar a su país.

