¿Se viene una nueva versión de la PlayStation 5? Cada vez más rumores apuntan a un lanzamiento en 2023

La PlayStation 5 ya lleva dos años y poco más de un mes junto a los gamers. La nueva generación de consolas de Sony se lanzó en un momento muy particular de la humanidad y está claro que todavía no explotó su máximo potencial, pero rumores que se alzaron desde principios de este año aseguran que la compañía ya trabaja en un nuevo modelo. God of War: Ragnarök parece haber sido el último mimo a la PlayStation 4, pero a partir de 2023 llegarán numerosas experiencias exclusivas de PS5 que buscarán aprovechar al máximo sus capacidades.

¿Un crossover con el universo gamer? Spider-Man: Across the Spider-Verse mostró un cameo del arácnido de Insomniac Games El tráiler de la segunda película animada hizo un guiño al diseño de traje de la experiencia del 2018 VER NOTA

La noticia de esta semana llegó de la mano del insider Tom Henderson, quien anteriormente predijo con mucha anticipación el anuncio del control DualSense Edge que debutará el año que viene. Según Henderson, el nuevo modelo de PlayStation 5 ya está en manos de estudios desarrolladores de videojuegos, lo que significa que su arquitectura está prácticamente lista. Aún mejor, los estudios estarían muy conformes con el resultado y su óptimo funcionamiento. Henderson viene hablando de este nuevo modelo desde principios de 2022, pero supone que se trata de un anuncio que no se hará hasta 2023, con posible lanzamiento en la segunda mitad del año.

¿Cuáles serían las principales diferencias con la PlayStation 5 actual? Los jugadores que adquieran una consola hoy pueden elegir entre la versión con lectora de discos Blu-Ray y la versión enfocada en el contenido 100% digital, sin discos. El nuevo modelo de PlayStation 5 buscaría terminar con esta elección incorporando una lectora de discos extraíble que se conecta al sistema mediante un puerto USB-C. Según anticipó Henderson en varias ocasiones, la nueva lectora de discos podría conectarse y desconectarse al sistema como si fuera un componente más de la consola, sin modificar su forma ni estructura.

La versión de PS5 con lectora de discos registró más ventas que su contrapartida digital

Al no tener información oficial al respecto, se desconoce cómo lucirá la nueva PlayStation 5. Sin embargo, la duda más grande de los usuarios es si esta nueva lectora, que podría también adquirirse por separado, será compatible con los modelos actuales de la consola, algo que sería muy beneficioso para los usuarios de la PS5 Digital. Ambos modelos actuales cuentan con un puerto USB-C en la parte frontal.

Lo mejor del 2022: PlayStation lanzó su propio resumen para mostrar los juegos favoritos del año Hasta el 13 de enero, los usuarios de las consolas de Sony pueden acceder a un repaso de sus juegos más destacados VER NOTA

Más allá del coleccionismo, tener discos es una herramienta fundamental en países donde los precios de los juegos los convierten en un lujo difícil de alcanzar y donde prestarse títulos es la mejor manera de disfrutar de más de un lanzamiento importante.

Es necesario aclarar que este nuevo modelo de PS5 no buscaría mejorar la performance del equipo. Posiblemente tendrá una forma más compacta, como suele suceder con los segundos modelos de las consolas de Sony, pero va a contar con el mismo procesador AMD de las PS5 actuales. Teniendo en cuenta el calendario de lanzamientos de PlayStation Studios para 2023, todo parece indicar que este nuevo modelo podría llegar con el lanzamiento de Marvel’s Spider-Man 2, en el otoño del hemisferio norte. Según Henderson, además, la nueva PS5 podría venderse tanto con la lectora como sin el nuevo componente, de la misma manera que hoy se venden los dos modelos de la plataforma.

El casco PS VR 2 busca hacer un salto notable de calidad para darle la bienvenida a muchas más experiencias en la nueva generación

Si tenemos en cuenta generaciones anteriores de consolas de Sony, no es para nada raro ver nuevos modelos de la misma consola. En la era de la PlayStation 4 se innovó al presentar la PS4 Pro, un modelo que, fuera de cambiar la estética de la consola, presentó mejoras en el rendimiento. Estas novedades de mitad de generación fueron la norma con los sistemas anteriores y puede que vuelvan a la acción en esta oportunidad, pero no se espera una PlayStation 5 Pro hasta, al menos, 2024.

PlayStation Plus: los niveles Extra y Deluxe sumarán más de 15 juegos gratis El sistema de suscripción de PlayStation ya anticipó los títulos que sumará en su próxima actualización VER NOTA

Por supuesto, también hay rumores de ese nuevo sistema dando vueltas desde hace tiempo. El mismo Tom Henderson compartió posibles características de esta PS5 Pro hace tiempo, asegurando que, si bien el procesador AMD va a pertenecer a la misma familia que los actuales, se podría incorporar tecnología DLSS de la mano de Nvidia para un procesamiento gráfico más rápido y fiel. Si bien no parece que los videojuegos actuales necesiten más potencia de procesamiento que la que ofrecen los modelos disponibles de PS5, esas novedades podrían ser muy útiles en el terreno de la Realidad Virtual y el ya anunciado PSVR 2.

Al mismo tiempo, se espera que la generación actual de consolas muestre títulos innovadores y con apartados gráficos revolucionarios en los próximos años, pero hay que ver si los televisores capaces de mostrar esa calidad visual con resoluciones de hasta 8K se vuelven algo accesible para los gamers.

Marve'ls Spider-Man presentó un solo adelanto hasta ahora, pero especialistas aseguran que será uno de esos videojuegos que aumentará las ventas de la PS5

Por lo pronto, PlayStation anunció esta semana cuáles serán algunos de sus lanzamientos más importantes de 2023 y destacó el casco PSVR 2, el control DualSense Edge y los videojuegos Forspoken y Marvel’s Spider-Man 2. Fans que estuvieron atentos a los rumores de Tom Henderson esperan que haya algún anuncio respecto al nuevo modelo de PS5 en la primera mitad de 2023, pero no son más que conjeturas hasta el momento. Si el anuncio está vinculado, de alguna manera, al lanzamiento del nuevo juego de Spider-Man, puede que se dé más tarde que temprano teniendo en cuenta posibles retrasos o cambios de fecha, algo muy común en la industria.

En cualquier caso, todo parece indicar que este segundo modelo sería una PlayStation 5 slim más versátil que la versión original. No se descarta que haya un modelo Pro en el futuro y muchos conjeturan con un lanzamiento para el cuarto aniversario de la consola, en 2024. De cualquier manera, como decíamos, todavía no hay videojuegos que, a dos años de la llegada de la PS5, le exijan más rendimiento al sistema, por lo que no hay ningún apuro por sacar una versión más potente y novedosa. De hecho, teniendo en cuenta que recién en el segundo aniversario de la consola se estabilizaron las cuestiones de stock a nivel mundial, es posible que Sony esté evaluando tener una generación un poco más extensa de lo habitual.

PlayStation se prepara, de cualquier manera, para un 2023 cargado de anuncios y lanzamientos de software y hardware para sus usuarios. Con exclusividades importantes en camino y una nueva generación de su plataforma de Realidad Virtual, lo único que parece presentar algunos desafíos es su servicio de suscripción, PlayStation Plus, que se renovó con interesantes características hace pocos meses, pero todavía tiene una feroz competencia que ganar.

Seguir leyendo: