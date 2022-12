Street Fighter 6 anunció las nuevas fechas para inscribirse en su segunda fase de prueba cerrada

Capcom continúa sometiendo a prueba al Street Fighter 6, la nueva edición de la legendaria franquicia de pelea que llegará tras más de seis años de espera. Si bien aún no tiene fecha de lanzamiento, el estudio ha publicado que ya está disponible la inscripción para participar de la segunda fase de pruebas de su experiencia. La invitación está abierta para todos los que quieran inscribirse del 16 hasta el 19 de diciembre.

Quienes sean seleccionados del listado de inscripción, deberán acceder a publicar reportes del funcionamiento de Street Fighter 6 dependiendo la consola en la que fue testeado: PlayStation 5, Xbox Series X/S o PC. Si bien está confirmado que existirá la posibilidad de crossplay, no se ha aclarado si en esta Closed Beta #2 comenzará a testearse la modalidad.

Durante los cuatro días de prueba, los jugadores y jugadoras podrán probar modos como la Creación de personajes, Combates para clasificación, Combates amistosos, Combates del Battle Hub, Torneos abiertos, Modo Entrenamiento, Tienda Hub Goods, Combates extremos, Área Game Center (diario), Desafío (diario), Cabina del DJ y Lugar fotográfico.

Los escenarios habilitados incluirán el Centro de Metro City, Genbu Temple, Carrier Byron Taylor, Tian Hong Yuan, The Macho Ring, Training Room, mientras que los personajes jugables serán Ryu, Ken, Luke, Jamie, Chun-Li, Guile, Kimberly y Juri.

“Su dirección artística es una verdadera maravilla. El rediseño de los personajes me pareció de las cosas mejor logradas de esta nueva entrega, porque se nota el cambio, pero no pierden personalidad, siento que les realza carácter. No solo estético, sus animaciones son brutales y esto se acompaña muy bien con efectos visuales en los golpes, ataques, defensas. Todo es un sinfín de estímulos que a diferencia de hacer el combate más caótico lo hace más vistoso, dinámico y divertido”, opinó Infobae Latin Power en su reseña exclusiva.

¿Cómo registrarse a la Beta Cerrada #2 de Street Fighter 6?

1. Crear una cuenta de Capcom ID, vinculado a la cuenta de la plataforma en la que se vaya a jugar.

2. Seleccionar la opción “Inscribirse” en la prueba de la beta cerrada, a través de la web oficial.

3. Si el usuario es seleccionado para participar de la Beta, recibirá toda la información en la cuenta de mail registrada.

