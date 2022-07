Destiny estaría trabajando en su versión mobile y el gaming en celulares no deja de crecer

Bungie está trabajando en una entrega mobile de Destiny junto con NetEase Games (Foto: Bungie)

Un nuevo reporte publicado esta semana asegura que Bungie, el estudio detrás de Halo y Destiny, y NetEase Games, la compañía china detrás de Diablo Immortal, están trabajando en un nuevo título de la franquicia Destiny exclusivo para dispositivos móviles. Mientras el sector de la industria continúa en una expansión sin igual, son cada vez más las propiedades que se adaptan a celulares para continuar triunfando .

La noticia llegó desde el sitio The Game Post, que descubrió un posteo en la página de LinkedIn de un artista de NetEase donde reveló haber ayudado en el desarrollo de un nuevo FPS para mobile junto con Bungie. En un año sin E3, la gran mayoría de las filtraciones llegan de este tipo de publicaciones y avisos de búsqueda de personal de algunas de las empresas más relevantes de la industria.

The Game Post también citó fuentes que aseguran que se trata de un nuevo título de Destiny, pero que no estará relacionado a los dos videojuegos ya lanzados en consolas y PC. Adicionalmente, mencionaron que el proyecto ya lleva dos años de desarrollo y que contará con una adaptación del motor Tiger Engine, utilizado en las dos entregas de la franquicia, para dispositivos móviles.

Call of Duty Mobile cuenta con eventos interconectados con las demás entregas y algunas colaboraciones exclusivas (Foto: Twitter)

Destiny está trabajando en una gran expansión como franquicia y ya se anticipó que también busca llevar sus historias al terreno del cine y la TV. Sony adquirió Bungie a principios de este año en una de esas movidas que sacudió a la industria, lo que le aseguró herramientas fundamentales para esos posibles proyectos. De todas maneras, puede que la llegada al mundo mobile sea algo más prioritario para el estudio.

En los últimos dos años se vio una interesante expansión de grandes franquicias en el terreno mobile. El éxito desmedido de Call of Duty Mobile desde su lanzamiento en 2019 demostró que hay un público enorme y en constante expansión en dispositivos móviles, lo que llevó a otras propiedades a seguir el mismo camino. Los ejemplos más recientes, y bastante exitosos, son Apex Legends Mobile y el antes mencionado Diablo Immortal, que también recibió duras críticas por sus invasivas microtransacciones.

En los últimos meses fueron todavía más las franquicias que apuntaron a una adaptación mobile, incluyendo a Battlefield, que no tuvo demasiada suerte con su última entrega para consolas y PC, y Rainbow Six, que cuenta con una muy poderosa escena de esports a nivel mundial, entre otros.

Rainbow Six también planea su llegada a mobile para este mismo año, con amplias posibilidades de generar una nueva escena competitiva (Foto: Ubisoft)

De cualquier manera, el trabajo de llevar populares franquicias al mundo mobile no se trata de una simple migración de recursos, sino que los estudios deben buscar la mejor manera de adaptar sus títulos a pantallas más chicas y controles más simples. El futuro Destiny Mobile no va a ser idéntico a Destiny 2, sino que debería presentar tipos de misiones y mapas exclusivos para esa versión, procurando generar partidas de longitudes más cortas de lo habitual. A pesar de sus problemas, Diablo Immortal es una muy interesante adaptación de la fórmula que se disfruta mejor en un dispositivo móvil, por mencionar un ejemplo .

Después de años y años de crecimiento del sector, en 2021 el mundo mobile representó a más de la mitad del consumo de videojuegos a nivel mundial, superando en conjunto a los gamers de PC y de consolas. Un informe más reciente, además, reveló que los videojuegos hypercasuales, títulos con mecánicas simples que proponen partidas extremadamente cortas, fueron los que mejor funcionaron a pesar de estar todavía probando distintos modelos de monetización. Aunque los estudios detrás de las franquicias que se están trasladando a mobile tienen esto en cuenta, lo cierto es que ya cuentan con la enorme ventaja de ser reconocidos en la industria y contar con propiedades que no necesitan presentación.

Proyecciones de analistas de la industria anticipan que el sector mobile no va a hacer más que continuar su expansión y poderío en el mundo de los videojuegos, lo que sugiere que serán muchas más las franquicias que harán el salto. Estamos muy cerca de que este proceso sea algo completamente natural para cualquier videojuego – un poco lo es con fans que piden versiones mobile de sus títulos favoritos –, lo que va a empujar a los estudios a crear nuevas maneras de mantenerse relevantes en un sector superpoblado.

Hasta que pase eso faltan, mínimo, algunos años, pero el ejemplo de Call of Duty plantea un modelo interesante, donde tanto la versión mobile del juego como su battle royale gratuito y su entrega anual conviven en un ecosistema de actualizaciones periódicas interconectadas en diferentes aspectos.

Apex Legends Mobile también cuenta con actualizaciones periódicas y leyendas que se suman a la acción

El terreno mobile es el sector donde conviven demográficas muy diferentes con necesidades muy distintas, por lo que estos videojuegos suelen ser tanto un complemento de la experiencia principal, así como también un título completo en sí mismo. Los dispositivos móviles son la plataforma de gaming más accesible del mundo, sin importar el lugar en el que nos encontremos, y la gran mayoría de los exitosos juegos antes mencionados son de descarga gratuita. Es posible que el modelo de negocios basado en pases de batalla encuentre problemas en el futuro, especialmente si el mundo mobile se sobresatura, pero actualmente es ampliamente aceptado por los consumidores.

Si bien todavía no se anunció oficialmente, una posible llegada de Destiny a celulares es algo que no sorprende a casi nadie y muy pronto va a sentirse como un paso natural. Hasta gigantes del gaming y fabricadores de consolas como PlayStation ya anticiparon que planean una intensa expansión en el sector, para posicionarse mucho mejor en 2024 o 2025 con algunas de sus populares franquicias. Tal vez nunca exista algo como “God of War Mobile”, pero el portfolio de Sony incluye muchas otras importantes franquicias que no tendrían ningún problema en hacer el salto a pantallas más pequeñas. Además, es posible que se opte por un modelo híbrido, donde los distintos títulos convivan con beneficios para aquellos que juegan en todas las plataformas.

Informes de la primera mitad de 2022 ya demostraron que hubo un pequeño aumento interanual (del 1%) en el consumo mobile y que la lista de videojuegos que superó los mil millones de dólares de recaudación también se expandió con más nombres. Solo en 2021 se lanzaron más de dos millones de apps nuevas, lo que sugiere que el sector está en camino a una sobresaturación y una competencia feroz, especialmente en el terreno del gaming. Al mismo tiempo, analistas prevén una recesión que va a golpear como nunca a la industria, principalmente por las condiciones generadas por la pandemia, pero puede que los dispositivos móviles sean la salvación tanto para desarrolladores como para consumidores.

