Esports y gaming en Mendoza: cómo fue el evento que reunió a estudiantes de 40 escuelas

En la escena de esports se suele decir que Europa, Norteamérica, Corea y China están algunos años adelantados en comparación con Argentina y el resto de Latinoamérica. Es una afirmación que no está errada, porque si lo analizamos hay regiones que contaban con mejor internet y mejores herramientas hace tiempo, y que recientemente llegaron a esta parte del mundo. O al menos a las principales capitales. El gaming en Argentina está muy centralizado en Buenos Aires, ¿pero qué pasa en el resto de Argentina?

MultiVersus no para de crecer: ya se puede usar a Black Adam y disfrutar de su modo arcade de forma gratuita El multiplayer de Warner Bros le saca fuego a su exitosísima primera temporada. VER NOTA

Este año, la escena comenzó a federalizarse un poco más y hubo activaciones y eventos en provincias como La Pampa, San Juan, La Rioja, Santa Fe, Córdoba, y Mendoza. Este fin de semana se disputaron las finales de Mendoza Juega, un certamen interescolar de FIFA, que buscó darle un marco competitivo a los jóvenes de más de 40 colegios, y que sirvió como excusa para que miles se acercaran a disfrutar un fin de semana a puro gaming.

Amor por los videojuegos hay en todo el país; desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, pero la realidad es que no todos tienen las mismas posibilidades para jugar, entrenar y competir. La velocidad de internet no es igual, la situación económica varía mucho, y el trabajar del gaming no está tan normalizado. Ahí es donde comienzan a primar más los juegos en consolas de la antigua generación -sobre todo PlayStation 4- y los títulos en celulares como Free Fire, que en algunos casos ciertas compañías permiten que se pueda jugar sin consumir datos móviles.

Las finales de Mendoza Juega se llevaron a cabo en el Polideportivo Municipal Gustavo “Torito” Rodríguez de San Martín, una ciudad al este de la capital con cerca de 80.000 habitantes. El mismo reunió a representantes de más de 40 escuelas de otros departamentos de la zona, que pudieron sentir la adrenalina de competir y de representar a una institución en FIFA y también en Free Fire.

#SwitchVoices: el proyecto que visibiliza la violencia de género en los videojuegos La iniciativa de Women in Games Argentina y BBDO ilustra una de las realidades más incómodas dentro del gaming VER NOTA

En el título de EA se jugaron enfrentamientos 2v2 offline, no en el formato de Ultimate Team, sino en partidos clásicos de ida y vuelta en la consola PlayStation 5, y la gran mayoría de los competidores contaron sobre el stage que en el certamen fue la primera vez que jugaron en la última consola de Sony. La escuela ganadora San Vicente de Paul, que superó a Spagnolo en la gran final. Los integrantes del campeón se llevaron

La entrada al evento era gratuita y -además de contar con un escenario y casters para que los presentes puedan vivir la principal competencia- había un sector para que el público general juegue con distintas plataformas y consolas. Había computadoras gamers, Nintendo Switch, Xbox Series X, títulos de realidad virtual e incluso torneos de juegos clásicos de PlayStation 2 como Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi. El objetivo era acercar el gaming al público local y que vivan la experiencia de no solo jugar desde su casa.

De qué se tratará Symbiogenesis, la experiencia de NFTs presentada por Square Enix La iniciativa es apenas el comienzo de los planes de la compañía japonesa en la exploración de servicios Web3. VER NOTA

También hubo espacio para que comunidades geek y artesanos de la zona se acerquen, muestren sus productos y aporten al festival. Además se apuntó a la educación, no solo de los jóvenes sino también de padres y docentes con distintas charlas de nutricionistas, el equipo de psicología de Vélez Sarsfield y especialistas en la materia, para explicar desde qué son los esports hasta la importancia de la neurociencia aplicada al deporte.

En el estadio también hubo lugar para disciplinas más tradicionales como vóley, básquet, ping pong, metegol y hasta hubo competencias de globos, al mejor estilo del mundial que organizó Ibai Llanos. El evento comenzó el 15 de octubre con el clasificatorio del departamento de Rivadavia, el 22 se llevó a cabo el de Junín y el 29 en San Martín. Ahí mismo se realizó el interdepartamental, que culminó este domingo.

Contó con el apoyo de la gobernación de la provincia, los municipios y de la Universidad Nacional de Cuyo. En diálogo con Infobae Latin Power, Juan Pablo Miguel, Responsable de Vinculación de la institución contó: “Nos plantearon la idea y nosotros lo creímos sumamente factible. Todo lo que tenga que ver con la ciencia en los videojuegos y el uso de la tecnología en los jóvenes la universidad tiene un papel importante. Creemos que este tipo de encuentros también promueve la convivencia entre padres e hijos que tan complejo se vuelve. Por eso decidimos acompañar con los referentes de los gobiernos, y decidimos aportar con profesionales referentes en la temática que han venido a dar charlas. Un poco la idea es que la universidad aporte su mayor capital, que son sus investigadores y docentes relacionados en la temática. Creemos en este tipo de actividades, porque tenemos el fin original de acompañar a nuestros estudiantes, formarlos académicamente y también en relación a la ciencia, la tecnología, los videojuegos y todo lo que ello implica”.

Fue un fin de semana intenso en el que se vivieron muchas emociones y se hizo hincapié en la educación relacionada a la tecnología, en la relación entre las nuevas generaciones y las anteriores y los puntos positivos de los esports. Es un precedente para la provincia, que promete repetirse para ayudar a desarrollar la industria en la región.

Seguir leyendo: