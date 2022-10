El increíble mapa jugable de Argentina en el Left 4 Dead 2

Imagenes de Cambalache, el mapa creado por Roku y ambientado en Buenos Aires.

¿Alguna vez imaginaste un juego AAA que esté ambientado en su totalidad en Argentina? Pero no que tenga un par de banderas colgadas o NPCs con algún acento extraño... Sino que sientas que en serio estás jugando en alguna locación argenta. Si bien hay varios títulos que tienen referencias, personajes o niveles en nuestro país, pocos han logrado representar fielmente esa esencia. Curiosamente a veces son autores de la comunidad y no las grandes compañías quienes pueden lograr esto, como es el caso de los modders. Los modders son personas que se especializan en modificar aspectos de un nivel, personaje o mapa para hacerlos más vistosos, realistas, graciosos o simplemente que sea vean distintos a su versión original. Las últimas semanas se volvió a popularizar en redes un mod del shooter de zombies Left 4 Dead 2 que está ambientado en Buenos Aires, por lo realista y los detalles que tiene.

La campaña se llama Cambalache, y está disponible en el Workshop para todos los que tengan el juego en la plataforma Steam. Ya fue descargada por más de 100.000 usuarios, está compuesta por cuatro mapas, y el objetivo es llegar desde un barrio en la Zona Sur de la provincia hasta la Reserva Ecológica, donde nos espera un barco para rescatarnos de la apocalipsis zombie .

En el medio, los jugadores van a poder atravesar varios sitios icónicos que están recreados casi a la perfección, como las estaciones del tren Roca en Adrogué, Constitución, Retiro y el Obelisco, entre otras. Además el mapa está lleno de memes y referencias culturales: podemos tomar mate para curarnos y cada tanto aparecen enemigos con las casacas de la Selección Argentina, de Boca y de River. ¡Exquisito!

La pantalla de carga de la campaña dentro del juego.

El autor de esta joyita es Rodrigo José Aurensanz, un profesor de música popular que vive en zona sur. Su trabajo nada tiene que ver con los videojuegos, pero se tomó muchas horas para llevar una partecita de Argentina a uno de los títulos de zombies más populares . Su amor por los juegos nació como el de muchos argentinos: con la consola que por acá conocíamos como Family Game. Desde la primera que tuvo comenzó a editar mapas; con la opción para modificar escenarios que traía el título Battle City, en el que manejabas un tanque. “Cualquier juego con editor de niveles era un juego en el que me pasaba horas diseñando. Así que todo lo que aprendí fue por autodidacta”, le recordó a Infobae Latin Power.

Pero todo cambió cuando le regalaron el Left 4 Dead 2 y conoció el editor Hammer “el cual también aprendí a usar a puro prueba y error”, asegura. “Mis primeros trabajos grandes fueron recreaciones de los clásicos de PlayStation 1, Resident Evil 1, 2 y 3, que están disponibles en la Workshop, y gracias a esos mapas me invitaron a participar de la actualización oficial de L4D2 en 2020: The Last Stand. A parte de esto, he vendido cuatro mapas a pedido al día de hoy, tanto para Half Life 2 como para CS:GO”, comentó.

Sobre la experiencia de ser parte de la actualización oficial recordó: “Algunos empleados de Valve (la empresa a cargo del juego) llamaron a modders de la comunidad para hacer arreglos en cosas chiquitas. Había un mapa pequeño de supervivencia pero tiraron la idea de que se convierta en campaña. Ahí me llamaron a mí junto a otros pibes y expandimos ese mapa, que pasó de ser una cosa chiquita de supervivencia a una campaña completa. Es como que trabajamos para Valve de onda, porque no recibimos nada. Pero tengo metido en mi CV que parte de mi trabajo está subido en el juego oficial. Y obviamente dejé un matecito escondido para marcar un poco de territorio”.

—¿Qué es lo que mas te gusta de aportar a la comunidad como modder?

—Lo más lindo de aportar contenido al juego es saber que así se mantiene vivo. Además disfruto creando, y siempre es gratificante que la gente venga a decirte que se divirtió jugando lo que hiciste, o ver que suben videos pasándola bien en los niveles que hiciste.

El detrás de escena del armado del obelisco y el microcentro porteño.

—¿Cómo se te ocurrió hacer Cambalache en particular?

—La campaña de Cambalache surgió por una necesidad de crear mi propio mapa, ya que hasta el momento solo había hecho recreaciones de otros juegos. En parte es una recreación también, de nuestra ciudad, pero me di mucha más libertad creativa. Estuve casi tres años trabajando en esto, teniendo en cuenta que la campaña para The Last Stand me obligó a frenar mi proyecto por unos meses. La idea y diseño de la campaña es todo de mi autoría, pero no puedo dejar de nombrar a mi novia que siempre está ahí para dar un consejo o hacerme ver cosas que no se me hubieran ocurrido. Son detalles pero la campaña no sería lo que es sin ella. Y sin mi grupo de testers obvio, que a medida que probaban las versiones del mapa me iban añadiendo o puliendo el diseño. Una última mención para mi amigo “Kevkas” que se cansó de jugar las primeras versiones antes de publicar en el Workshop.

Cambalache es el nombre de la campaña y también uno de los tangos más reconocidos de la música argentina. El mismo es parte importante del cuarto mapa, porque en un momento sonará dicha canción en los altoparlantes de la estación Constitución, lo que atraerá hordas de infectados hacia nosotros.

—¿Cómo elegiste la temática relacionada al tango, que es algo tan característico de Buenos Aires?

—Tengo toda una historia con Cambalache y se suman varias cosas. Soy profesor de música y mi abuelo escribía tangos. Lo llevo en la sangre. La melodía y particularmente la letra de Cambalache me resuenan mucho: “Que el mundo fue y será una porquería ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también”. De paso, la estética del tango y los carteles “fileteados” me venían bárbaro para darle la personalidad bonaerense a este mod. Y para coronar todo, la canción era perfecta para ese evento donde suenan los parlantes y la horda viene a buscarte al ritmo del 4/4 (cuatro cuartos). Es como si se hubiera dado solo.

La recreación de la estación Constitución en el L4D2.

—¿En qué estás trabajando ahora?

— Actualmente estoy trabajando en un pequeño remake de Cambalache. Podrán recorrer los mismos lugares pero con el clima cambiado, otro grupo de supervivientes, algunos caminos alternativos y otros totalmente nuevos pero conectados a los mapas de la primer versión. Van a tener un Buenos Aires oscuro con personajes de Left 4 Dead 1, y otro más cálido con los personajes del 2.

—¿En qué juego te encantaría poder colaborar?

— Me encantaría seguir colaborando con Valve. La actualización de The Last Stand fue algo comunitario y me enorgullece haber participado, pero sería un sueño cumplido si me llaman para algo nuevo y más grande dentro de la franquicia de Left 4 Dead.

