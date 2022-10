Primeras impresiones de Floodland, el juego que invita a reconstruir la sociedad después de un colapso ambiental

El videojuego de estrategia que llegará en 2023 invita a los jugadores a reconstruir la sociedad luego de un colapso climático producido por el hombre

En la edición 2022 de Gamescom se reveló el primer trailer oficial de un nuevo videojuego que decidió comprometerse con el medio ambiente desde su concepción. Floodland es un nuevo título de construcción de ciudades que llegará al mercado en noviembre para invitar a los jugadores a reconstruir la civilización después de una catástrofe climática producida por la humanidad. Los desarrolladores del título en el estudio Vile Monarch nos acercaron una demo del juego para anticipar lo que será la experiencia completa y hoy les compartimos nuestras impresiones al respecto.

Esta semana, con la llegada de la demo a Steam Next Fest, los responsables de Floodland compartieron material del detrás de escenas y distintos datos alrededor del nacimiento de la idea. Uno de los principales motivos para encarar un juego centrado en el cambio climático y sus consecuencias es que no hay muchas otras experiencias que aborden la temática. El trailer de anuncio, además, utiliza imágenes reales para contar su premisa, lo que ya pone a los jugadores en un estado mental bastante particular.

Aunque la demo no cuenta con una introducción cinematográfica que nos cuente algo de la premisa, por descripciones del título sabemos que hubo una gran catástrofe producto del calentamiento global. Décadas después, pequeñas comunidades aisladas buscan reconstruir la sociedad y generar una segunda oportunidad para la humanidad en una Tierra casi completamente cubierta por agua y con escasos recursos.

Los jugadores comienzan su misión en una pequeña isla rodeada de ruinas, estructuras y tierras por explorar (Foto: captura ASUS ROG Strix G15 G513)

El tutorial de Floodland nos presenta las mecánicas básicas del juego, como la exploración y recolección de recursos, que serán muy importantes en las primeras etapas. Vile Monarch se inspiró en videojuegos del género como Frostpunk, pero también decidió recrear, de alguna manera, la historia de la humanidad. Así, los jugadores comienzan su partida como simples cazadores y recolectores, para luego empezar a pensar en estructuras y actividades más sedentarias y, finalmente, llegar a formar una nueva era industrial.

En el camino hacia esos objetivos, los jugadores se van a enfrentar a todo tipo de decisiones, ya sea tanto a la hora de explorar los entornos e interactuar con esas posibilidades, como para definir el futuro de la comunidad y sus reglas. La demo, de todas maneras, no cubre mucho de esto último, pero sí plantea objetivos que involucran investigar los alrededores, mejorar estructuras y asentarse en un terreno hostil.

Desde Vile Monarch también anticipan que Floodland es un city builder con una jugabilidad más de sandbox, o mundo abierto, en el sentido que las decisiones y acciones específicas de cada jugador están completamente en sus manos. Constantemente hay que prestar atención a las necesidades de la comunidad, que puede necesitar agua, comida o un techo donde dormir, pero los jugadores tienen numerosas opciones para encarar esos objetivos y la decisión quedará en manos de cada uno.

Los jugadores pueden elegir entre cuatro tipos diferentes de sociedades, lo que afectará la jugabilidad de maneras distintas (Foto: captura ASUS ROG Strix G15 G513)

Floodland también cuenta con un árbol de tecnologías, donde se pueden desbloquear materiales para utilizar, que empiezan con plástico y madera, y edificios para construir. Estos edificios pueden mejorarse a lo largo de la partida para que cumplan más funciones, pero van a requerir de constante exploración y recolección de los recursos más básicos. Las técnicas para obtener estos materiales también van a poder ir mejorando a medida que se desbloquee conocimiento que fue perdido por la humanidad y también juega un rol fundamental a la hora de reconstruir la sociedad.

El aspecto más interesante de Floodland aparece antes de comenzar la partida. Los players pueden elegir entre cuatro grupos distintos para comenzar su partida, dependiendo de los ideales que quieran llevar adelante y las características específicas de cada uno. Hay comunidades centradas en los valores de la sociedad que colapsó y tienen intenciones de volver a hacer exactamente lo mismo, mientras que en el otro extremo podemos elegir a un grupo más apoyado en la ciencia y valores más inclusivos. En la demo, el único aspecto que podemos apreciar de este apartado es que cada facción, por llamarlo de alguna manera, cuenta con habilidades y rasgos únicos, que pueden ser tanto una ventaja como un problema a tener en cuenta.

De cualquier manera, por lo que anticipan los trailers, también podemos esperar que en el juego completo haya que tomar importantes decisiones políticas y hasta religiosas que van a sacar a relucir mucho mejor esta mecánica. Por mí parte, comencé partidas con diferentes comunidades y esos rasgos característicos de cada una me obligaron a ordenar las prioridades de maneras diferentes, a pesar de que los objetivos eran los mismos.

El primer objetivo es encontrar los recursos para reactivar una planta eléctrica y así volver a aprovechar lo que mantenía viva a la civilización antes del colapso (Foto: captura ASUS ROG Strix G15 G513)

Por lo que pude experimentar en los primeros objetivos de Floodland, se trata de una propuesta más que interesante. Al tocar un tema tan particular e incorporarlo en la jugabilidad desde el primer momento, es un título a tener en cuenta tanto por sus innovaciones en lo jugable como en un aspecto educativo, por qué no. Además, pone al jugador en una posición llamativa: por un lado, de este lado de la pantalla, somos la sociedad responsable de la catástrofe que da lugar a Floodland; y por el otro, dentro del juego, tenemos la difícil tarea de empezar de nuevo, utilizando o no lo que aprendimos de nuestros errores.

Los responsables de Weedcraft Inc. y Growing Up se preparan para lanzar Floodland el próximo 15 de noviembre de la mano de Ravenscourt y únicamente para usuarios de PC. Los city builders son experiencias bastante particulares, apuntadas a un nicho de jugadores bastante específico, pero puede que Floodland llame la atención fuera del público objetivo del género gracias a su temática relevante y su cruda representación de nuestra actualidad.

SEGUIR LEYENDO: